El posteo de Miguel Borja con una mítica frase de Michael Jordan luego de dilapidar varias chances de gol en el triunfo ante River

Este domingo, River Plate se impuso por 1 a 0 ante Atlético Tucumán con un tanto de Facundo Colidio y se recuperó de la caída en la Supercopa Internacional frente a Talleres de Córdoba. No obstante, durante el transcurso del encuentro, Miguel Ángel Borja falló varias ocasiones de gol. Tras el partido, el colombiano realizó un llamativo posteo en su cuenta de Instagram en el que utilizó una frase de Michael Jordan.

“He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito”, indicó la foto que subió Borja en formato de historia, junto con la imagen del ídolo norteamericano.

El centrodelantero de 32 años, solo facturó en dos ocasiones en lo que va del 2025, por lo que sus actuaciones han sido cuestionadas, sobre todo tras el partido en Paraguay contra la T, en el que el equipo de Marcelo Gallardo dejó escapar la chance de obtener un nuevo título.

El posteo de Miguel Borja en Instagram

La primera ocasión que desperdició el delantero con pasado en Atlético Nacional fue a los 30 minutos de juego. El juvenil Franco Mastantuono le filtró un balón que lo dejó mano a mano con Tomás Durso. Sin embargo, el arquero visitante, que tuvo una gran actuación en el Monumental, le ahogó el grito al Colibrí luego de su remate.

Minutos más tarde, el colombiano volvió a recibir en el área, se sacó de encima a su marcador, efectuó un disparo exigido, pero volvió a toparse con una impecable respuesta de Durso.

Ya en el complemento, la situación se repitió. Facundo Colidio y Rodrigo Aliendro realizaron una pared; el Peti habilitó de primera a Borja, quien fabricó un tiro potente que fue desactivado nuevamente por el guardameta visitante.

A la media hora de la segunda etapa, parecía que por fin iba a llegar el gol del triunfo y la redención del Colibrí. No obstante, falló en la definición y propició que la gente del Millonario entonara un clásico canto para despertar al equipo. “Movete, River movete. Movete y dejá de joder”, se escuchó desde las tribunas.

Para alivio de todo el público riverplatense, Colidio rompió el cero con un zurdazo rasante, que dejó sin opciones al arquero del Decano. El ex Tigre estableció el primer gol del encuentro a los 34 minutos del segundo tiempo.

Miguel Borja frente a Atlético Tucumán.

Pese a eso, el colombiano malogró una nueva ocasión a poco de que finalizara el partido. Recibió el balón de Ian Subiabre, quien había manejado el contraataque de manera ejemplar, pero un control defectuoso hizo que el balón le quedara incómodo y remató con su pierna izquierda cayéndose. Luego de esa acción, los reproches hacia el futbolista nacido en Tierralta se escucharon desde todos los sectores del estadio Monumental.

A pesar de la ineficacia del delantero, el DT se mostró conforme por la producción de sus dirigidos y resaltó en conferencia de prensa: “Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, habló por sí sola. De acuerdo al contexto que veníamos, haber protagonizado el partido de principio a fin sometiendo al rival fue muy bueno. Estoy muy contento porque si teníamos que dar una respuesta, era esta. Tenemos que darle continuidad a lo de hoy, porque fue muy bueno”.

El próximo compromiso para el Millonario será el sábado frente a Deportivo Riestra desde las 16, en un encuentro correspondiente a la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.