Enzo Fernández dio la asistencia en el triunfo del Chelsea: la tierna foto junto a su pareja tras la reconciliación

En el marco de la jornada 28 de la Premier League, Chelsea se impuso 1-0 sobre el Leicester City y se metió en zona de clasificación a la próxima UEFA Champions League, en un duelo disputado en el estadio Stamford Bridge. Además de ser una de las figuras del conjunto local, Enzo Fernández le brindó una asistencia a Marc Cucurella para el único gol del partido. Posteriormente, compartió una tierna foto junto a su pareja Valentina Cervantes, con quien se reconcilió, y sus dos hijos.

El desarrollo del juego se tornó complicado para los dirigidos por Enzo Maresca, ya que no podían doblegar el trabajo defensivo de los Foxes. Incluso, les costó generar situaciones claras de peligro en el arco rival. A su vez, Mads Hermansen le atajó un penal a Cole Palmer a los 22 minutos de juego. Con este panorama, el campeón del mundo tuvo un rol clave en la gestación del tanto que le dio los tres puntos a los Blues.

Con el reloj marcando 59 minutos de juego, el argentino trasladó el balón hasta tres cuartos rival. Tras unos toques entre Jadon Sancho y Pedro Neto, la pelota volvió a quedar en los pies del ex volante de River Plate, quien habilitó a Cucurella por el sector izquierdo. Tras un control, el lateral español sacó un potente remate rasante que ingresó sobre la base del palo izquierdo del arco del Leicester.

La foto de Enzo Fernández junto a Valentina Cervantes y sus hijos

Con el pase gol que dio Fernández, llegó a las nueve asistencias en la temporada actual. Al mismo tiempo, en 33 partidos oficiales, marcó un total de cinco goles. De hecho, Enzo viene de convertir un tanto en la victoria por 2-1 de los Blues sobre el FC Copenhague en la ida de los octavos de final de la Conference League. Allí, mostró su calidad cuando sacó un disparo con un toque sutil con la parte interna del pie para ubicar la pelota junto al palo más lejano del arquero.

Por su parte, una vez finalizado el encuentro contra el Leicester City dirigido por Ruud van Nistelrooy, el futbolista de la selección argentina subió una publicación a su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 11 millones de seguidores. En la postal se puede ver al volante, junto a su pareja y sus dos hijos, Olivia y Benjamín.

Es la primera imagen que postea Fernández, de 24 años, junto a Valentina Cervantes en Stamford Bridge tras su reconciliación. Ambos venían sugiriendo a partir de una serie de publicaciones en redes sociales que volvieron a ser una familia unida.

Cabe recordar que hace algunos meses se habían separado, en una noticia que generó revuelo en el país. Incluso, la joven dejó Londres post ruptura junto a los pequeños hijos de ambo. No obstante, Valentina siempre se mostró confiada con que algún día iban a volver a estar en pareja. “Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar. Creo que, mientras haya amor, nosotros somos una familia. Somos muy jóvenes, nuestros hijos son muy chicos y mientras haya amor y una buena charla, no hay nada que no se pueda arreglar”, explicó en un móvil con el programa Desayuno Americano (América). Así las cosas, la pareja se reconcilió finalmente.

Enzo Fernandez completó los 90 minutos en la victoria del Chelsea (REUTERS/Isabel Infantes)

El Chelsea logró un triunfo trascendental para sus aspiraciones en la Premier League. A pesar de estar lejos de la pelea por la punta (Liverpool lidera con 70 unidades), los Blues escalaron hasta la cuarta posición con 49 puntos. De esta manera, aprovecharon la caída del Manchester City (47) contra el Nottingham Forest (51) y se ubicaron en puestos de clasificación a la Champions 2026.

Sin embargo, tendrán un duro partido en la próxima fecha, ya que deberán jugar contra el Arsenal (55) en condición de visitante. Antes deberán cerrar la serie de la Conference League contra el Copenhague el próximo jueves 6 de marzo desde las 17 horas.