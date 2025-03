Ariel Ortega festejó su cumpleaños en el Monumental y un detalle enloqueció a los hinchas de River Plate

Ortega cantando "Eterno Amor" mientras señala el escudo de River

Ariel Ortega celebró su cumpleaños número 51 con una enorme fiesta que combinó música, baile y momentos cargados de emoción. Y, como no podía ser de otra manera, no faltaron los detalles con River Plate. Incluso, el evento tuvo lugar en uno de los restaurantes ubicados dentro del estadio Monumental, un escenario emblemático para el Burrito, quien dejó una huella imborrable en la historia del club, donde es uno de los máximos ídolos indiscutidamente.

La celebración, que reunió a amigos, familiares, figuras del mundo del fútbol, como es el caso de Rodrigo Mora, y algunos dirigentes del Millonario, como el presidente Jorge Brito, incluyó un repertorio musical que destacó por su conexión con las raíces folclóricas argentinas.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando Ortega subió al escenario para interpretar la canción “Eterno Amor”, un clásico del folclore nacional popularizado por Los Manseros Santiagueños. En esta ocasión, la pieza fue interpretada por el grupo Miel Santiagueña, quienes acompañaron al exjugador en una presentación que disfrutaron todos los presentes.

No obstante, también le tocó el turno al propio Ortega de cantar la famosa canción. ¿El detalle? Durante la interpretación, Ortega protagonizó un gesto que conmovió especialmente a los hinchas de River. En un momento de la canción, el exfutbolista se levantó la remera para mostrar el escudo del club que tiene tatuado en el pecho, cerca del corazón.

El cumpleaños de Ortega en el Monumental

Este acto, cargado de simbolismo, fue ampliamente celebrado por los asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los fanáticos del cuadro de Núñez destacaron la pasión y el amor incondicional del oriundo de Jujuy por la institución.

El evento no solo estuvo marcado por el folclore, sino también por la cumbia, que se convirtió en otro de los ritmos predominantes durante el resto de la fiesta. La banda Jambao fue la encargada de animar la celebración con su característico estilo musical, logrando que los invitados se sumaran al baile y disfrutaran de un ambiente festivo.

Entre los asistentes destacados se encontraba el exfutbolista uruguayo Rodrigo Mora, quien compartió algunos momentos de la celebración a través de su cuenta de Instagram. En los videos publicados por Mora, se pudo apreciar la alegría y camaradería que caracterizó la velada, así como la conexión especial entre Ortega y sus invitados.

Ariel Ortega con el grupo Miel Santiagueña

La historia de amor entre Ortega y River nació desde sus inicios como futbolista profesional, cuando debutó con la banda roja en su pecho en los años 90. Desde allí, con cuatro etapas distintas hasta que se colgó los botines, el Burrito disputó un total de 361 partidos con el Millonario, donde marcó 82 goles y brindó 90 asistencias. A esto le agregó seis campeonatos locales y una Copa Libertadores conquistada.

Al mismo tiempo, el Burrito sigue jugando con la institución de Núñez en el equipo Senior, con el cual se consagró campeón en reiteradas ocasiones. No obstante, en una entrevista con el reconocido relator riverplatense Lito Costa Febre, en su programa “Hacelo y me muero”, Ortega comentó que no va al Estadio Monumental a mirar los partidos del Millonario.

“Yo trato a veces de no ir a la cancha porque la gente que habla y no va a ver el partido me molesta. Yo voy a la cancha a ver el partido y me concentro en él y hay gente que está con el celular boludeando y hablando. Para evitar no decirle nada me voy de la cancha, me vengo a mi casa y lo veo solo”, comentó en su momento.

En otra de las preguntas, el jujeño recordó la frase que alguna vez dijo acerca de River, al que comparó con un “amor de madre”: “Siento lo mismo, salvando las diferencias, porque River es un amor que no te falla nunca, es fiel y se lo lleva acá en el corazón. Uno nace siendo hincha de River y lo sostengo, me salió y es así. Es el amor más grande que tuve en mi vida”.