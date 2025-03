Ángel Correa insultó al árbitro que lo expulsó en la derrota del Atlético de Madrid: el contundente informe que podría derivar en una grave sanción

El Atlético de Madrid ha desaprovechado la oportunidad de escalar a la cima de La Liga al sufrir una dura derrota en su visita al Getafe. En el choque disputado en el Coliseum, el Colchonero perdió un partido en el que habían comenzado con un claro dominio, gracias al gol del noruego Alexander Sorloth, pero en los últimos dos minutos del encuentro se desmoronó cuando la expulsión de Ángel Correa propició la reacción del dueño de casa, que revirtió la historia con una actuación heroica de Mauro Arambarri, autor de los dos goles del triunfo local.

En un duelo trabado para los de Diego Pablo Simeone, una polémica abrió el camino del combinado liderado por el Cholo. Es que el árbitro se apoyó en el VAR para decretar un penal, cuando observó en el monitor una mano de Omar Alderete, en medio del enojo colectivo que no logró intimidar a Sorloth, quien desde los doce pasos estableció el 1 a 0 a favor del Aleti.

Sin embargo, tras la expulsión de Ángel Correa en el minuto 88, Mauro Arambarri se consolidó como el protagonista estelar de la jornada al anotar el empate pocos segundos después de la escena que dejó al elenco visitante en inferioridad numérica. Y en el tiempo de descuento, el volante tocó selló el 2 a 1 que provocó la decepción de uno de los candidatos al título.

Guillermo Cuadra Fernández, árbitro del partido, escribió en el acta los insultos recibidos por parte del rosarino cuando observó la cartulina colorada. Según el informe oficial, el ex delantero de San Lorenzo le dijo al colegiado “hijo de mil puta, cagón; la concha de tu madre“.

“Tras mostrarle la tarjeta roja, dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos: Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre”, escribió el juez en el acta del choque, publicada en la página web oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Estos hechos pueden suponer una sanción de entre cuatro y doce partidos, según recoge el artículo 99 del Código Disciplinario: “Insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as, cuarto/a árbitro/a, directivos/as o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”.

Correa fue expulsado tras la revisión en el monitor del campo de una infracción que había cometido sobre Djené, defensor del Getafe, en el minuto 87 del encuentro. Inicialmente sancionada con tarjeta amarilla, la revisión del VAR agravó la sanción a roja directa.

Según explica el acta, el atacante fue expulsado “por realizar una entrada a un adversario en la disputa del balón con uso de fuerza excesiva”.

Pasadas las horas, el rosarino se expresó en sus redes sociales para pedirle disculpas al árbitro y advirtió que su reacción fue un episodio aislado que no suele tener habitualmente. “Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro", escribió.

Luego, en la conferencia de prensa, Diego Simeone aseguró que el equipo no supo “defender bien” en los “minutos finales”; y que faltó “jugar mejor”, además de subrayar que la acción de Ángel Correa pudo “ser expulsión o no”, afirmando que Djené “se tira muy bien”.

“No fue un partido bueno para ver, cada uno, a su manera, buscó lo que necesitaba para encaminar su partido. Nosotros no hicimos un buen partido en cuanto al juego que necesitaba el partido, y aún así llegamos con opciones en ese penalti medio fortuito que apareció y que nos dio la posibilidad de ponernos en ventaja. Nos pusimos en ventaja y apareció la expulsión de Ángel”, declaró el DT ante los medios.

En este sentido, analizó la sanción que recibió el delantero. “Puede ser expulsión, puede ser que no, según lo quiera la situación en Djené, que se tira muy bien; el árbitro decide expulsar a Correa. A partir de ahí, ellos fueron superiores, encontraron los dos goles, muy parecidos”, señaló. “A Ángel lo queremos muchísimo y no va a cambiar una expulsión todo el cariño que tenemos por él”, aclaró.

Sin embargo, no quiso cuestionar el arbitraje de Cuadra Fernández. “Cuando termina el partido, terminó. Nosotros no podemos ponernos a pensar en lo que el árbitro hizo o no hizo, nosotros tenemos que jugar mejor”, completó.

De esta manera, el Atleti (56) desaprovechó la oportunidad de hacerse con la punta provisional del torneo, que continúa en manos del Barcelona (57), con un partido menos después de que se aplazase su compromiso del sábado ante Osasuna por la muerte del médico del primer equipo, Carles Miñarro.