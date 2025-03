Principio de acuerdo entre Vélez y Guillermo Barros Schelotto para que asuma como DT: la duración del contrato y cuándo debutaría

Guillermo Barros Schelotto tuvo su última experiencia como DT en la selección de Paraguay y dejó el cargo en 2023 (AP foto/Jorge Sáenz)

Los caminos de Guillermo Barros Schelotto y Vélez están a punto de cruzarse y “restan detalles”, según le indicó una fuente a Infobae, para que el Mellizo se convierta en el nuevo director técnico del Fortín. El entrenador de 51 años tiene muy avanzada su llegada al club de Liniers y volvería a dirigir en el fútbol argentino tras 7 años.

Luego de las reuniones que se llevaron a cabo entre los dirigentes del Fortín, con el presidente Fabián Berlanga y el mánager Ricardo Álvarez a la cabeza, y los Barros Schelotto, lograron llevar a un buen puerto en las negociaciones y el Mellizo aceptó ser el sucesor de Sebastián Domínguez, quien dejó su cargo tras la derrota con Huracán. El contrato sería por las próximas dos temporadas.

La idea es que el nuevo cuerpo técnico de Vélez comience a trabajar la próxima semana para preparar el duelo de la fecha 10 del Torneo Apertura frente a Atlético Tucumán, como visitante, el próximo lunes 17 de marzo. En el Jardín de la República se podría dar el debut de los Mellizos en el banco fortinero.

De concretarse el acuerdo, los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto tendrán su tercera experiencia en clubes de la Argentina, ya que ambos dirigieron a Lanús (2012 a 2015) y a Boca Juniors (2016 a 2018) -fueron campeones con las dos instituciones-. En el medio, los hermanos oriundos de La Plata vivieron una breve y fallida excursión en el Palermo de Italia y tuvieron revancha en Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos. Luego, tomaron las riendas de la selección de Paraguay, entre 2021 y 2023.

Los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto (REUTERS/Cesar Olmedo)

A fines del año pasado, el por entonces candidato a presidente de Racing Diego Milito, campeón con la Academia junto a Gustavo Barros Schelotto en el Apertura 2001, los sondeó, para cerciorarse de su disponibilidad en el caso de que resultara electo, como potenciales reemplazantes de Gustavo Costas. Finalmente, la directiva académica optó por la continuidad del reciente campeón de Sudamericana y Recopa, por lo que se truncó la posibilidad de retorno al fútbol argentino.

“Las reuniones son todas positivas, el tema es el día a día, hay un buen proyecto, pero después hay que sostenerlo y en el fútbol argentino eso es muy difícil”, apuntaron desde la mesa chica de Vélez a este medio, en relación al cónclave que mantuvieron con los Mellizos, que no dirigen desde su última experiencia al frente de la selección de Paraguay en 2023. Se registraron algunos cambios en el cuerpo técnico: el preparador físico Javier Valdecantos permaneció en territorio guaraní para llevar adelante un proyecto con juveniles junto a otro histórico PF como Elvio Paolorosso. Por su parte, el otro auxiliar, Ariel Pata Pereyra, inició su camino como DT principal en Colón de Santa Fe. Es por eso que en estas horas se termina de definir quiénes serán los colaboradores de los hermanos.

Vélez atraviesa un mal presente en el Torneo Apertura, con el peor inicio de un campeón vigente en la historia del fútbol argentino, ya que al cabo de 8 fechas apenas cosechó 2 puntos y, no solo no ganó ningún partido, sino que no anotó goles. El Fortín, último en la Zona B, recibirá mañana desde las 19 a San Martín de San Juan en el José Amalfitani bajo la conducción técnica de Marcelo Bravo, DT de la Reserva. ¿Con Guillermo y Gustavo observando desde el palco de la platea Norte?