La definición nunca antes vista en México que peleará por ser el mejor gol del año: “¿Podemos apagar las luces e irnos?”

Impresionante gol en el fútbol femenino de Tigres (México)

En el marco de la jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, Lizbeth Ovalle, conocida como la Maga, protagonizó un momento que quedará en la memoria del fútbol mexicano. Durante el enfrentamiento entre Tigres y Chivas, la jugadora realizó una anotación que no solo abrió el marcador, sino que también ha sido catalogada como una de las mejores en la historia de la competencia. El gol, bautizado por la propia Ovalle como “El Camaroncín”, ya ha generado propuestas para ser nominado al premio Marta, el equivalente femenino del prestigioso premio Puskas, que reconoce la mejor anotación del año a nivel mundial.

El escenario de esta hazaña fue el estadio Universitario, donde Tigres y Chivas se enfrentaban en un duelo que permanecía empatado sin goles hasta el minuto 75. En ese momento, Jennifer Hermoso, una de las figuras del equipo felino, envió un centro al área rival que parecía no tener un destinatario claro. Sin embargo, Ovalle apareció para transformar esa jugada en una obra de arte.

Ovalle ejecutó una maniobra que dejó atónitos a los asistentes. De espaldas al arco y con el balón en el aire, la jugadora realizó un movimiento que recordó al famoso “escorpión” del arquero colombiano René Higuita. Con una precisión milimétrica, conectó el esférico y lo envió al ángulo del segundo poste, dejando sin oportunidad a la portera rival, Blanca Félix. La reacción en el estadio fue inmediata: una explosión de júbilo entre los aficionados y gestos de asombro incluso entre las jugadoras del equipo contrario.

El gol no solo significó la apertura del tanteador para Tigres, sino que también marcó el inicio de una victoria por 2-0 sobre Chivas. Este resultado consolidó el buen momento del equipo felino en el torneo y reafirmó el talento de Ovalle como una de las figuras más destacadas del fútbol femenil mexicano.

El momento exacto en que Lizbeth Ovalle ensaya su "camaroncín" (X/Club Tigres Femenil)

Tras el partido, Ovalle fue consultada sobre su espectacular anotación. La jugadora admitió que ni siquiera ella comprende del todo cómo logró ejecutar esa jugada. “Ni yo sé, ni lo he visto y no sé cómo lo hice”, confesó. Y no dudó en darle un nombre a su gol, al que bautizó como “El Camaroncín”. Ovalle explicó que la jugada fue producto de un instinto momentáneo: “Solo vi el centro y dije ‘con que la toque y a donde vaya’”. Además, dedicó su anotación a su familia, destacando la importancia de este apoyo en su carrera.

La calidad de la anotación ha generado un amplio reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Según consignó Jovani Pérez, aficionados y expertos han comenzado a proponer que “El Camaroncin” sea considerado para el premio Marta, un galardón que celebra las mejores anotaciones en el fútbol femenil a nivel global. Este tipo de reconocimiento no solo destaca el talento individual de Ovalle, sino que también pone en alto el nivel competitivo de la Liga MX Femenil.

La victoria de Tigres sobre Chivas no solo fue importante por el resultado, sino también por el impacto que tuvo en la tabla de posiciones del Clausura 2025. Con este triunfo, el equipo felino reafirma su posición como uno de los favoritos para conquistar el título. Además, actuaciones como la de Ovalle demuestran el alto nivel de talento que existe en el plantel, consolidando a Tigres como un referente en el fútbol femenil mexicano.

El gol de Ovalle no solo es un ejemplo de habilidad técnica, sino también de creatividad y audacia en el terreno de juego. Este tipo de jugadas refuerzan el crecimiento del fútbol femenil en México y su capacidad para generar momentos inolvidables que trascienden las fronteras del país. El gol de la Maga no solo quedará registrado como uno de los momentos más destacados de la temporada, sino que también servirá como inspiración para futuras generaciones de futbolistas. “El Camaroncín” es, sin duda, una muestra del potencial que tiene el fútbol femenino para seguir sorprendiendo y emocionando a los aficionados en todo el mundo.