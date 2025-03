Por qué Nico Varrone no tomará el lugar vacante en la Fórmula 2: cuándo sería su debut y su plan para llegar a la F1

Nicolás Varrone probó un monoplaza de Fórmula 2 a fines del 2024 (Dutch Photo Agency)

La temporada de Fórmula 2 ya está calentando los motores, pero un movimiento inesperado en las últimas horas promete cambiar el escenario: Christian Mansell, que había sido confirmado como titular de la escudería Rodin Motorsport, anunció que suspenderá su carrera automovilística y ahora deberán buscar a un reemplazante de emergencia. ¿Se abre una puerta para el argentino Nicolás Varrone?

El anuncio fue hecho en conjunto por el equipo y el piloto australiano de 20 años. “Hola a todos, sólo para hacerles saber que por razones personales he decidido dar un paso fuera de las carreras por un tiempo. Los mantendré informado sobre mis planes futuros. Con amor, Christian”, detalló el corredor en sus cuentas. “Rodin Motorsport puede confirmar que Christian Mansell ha anunciado que se retira de la competición. Pronto daremos más detalles sobre nuestra alineación”, detalló el team de origen australiano, que terminó octavo en el campeonato de constructores del 2024 con Zane Maloney y Ritomo Miyata como titulares, más allá que el italiano Leonardo Fornaroli corrió la última carrera del año para ellos.

Mansell, que corrió en F3 para Charouz Racing System, Campos Racing y ART Grand Prix en las últimas tres temporadas, había dado el salto a la F2 en este calendario a pesar de que sobre el cierre del año pasado había tenido su debut en esta divisional antesala de la Fórmula 1 al mando de un Trident. Días atrás, en sus redes sociales había expresado su alegría por tener el estreno del año en el Albert Park Circuit de Melbourne (Australia) el fin de semana del 15 y el 16 de marzo, mismo día que abrirá su calendario la F1. Sin embargo, decidió anunciar su salida del automovilismo de manera indefinida a diez días del arranque por causas que aún no se conocen.

“No se dieron más explicaciones sobre esta repentina decisión. Mansell, como él mismo recuerda en su biografía oficial del perfil X, es diabético tipo 1. En varias entrevistas concedidas en el pasado se había referido a esta condición suya, explicando que su compromiso con las competiciones también estaba impulsado por el deseo de ser considerado un ejemplo positivo para otros pacientes. Debido a su condición médica, a Mansell también se le había concedido previamente una exención especial para llevar un teléfono móvil en su coche, de modo que sus niveles de glucosa en sangre pudieran ser controlados de forma remota durante las carreras”, detalló el medio especializado Formula Passion al analizar esta “sorpresiva” situación.

El mensaje de Mansell

Lo cierto es que el team Rodin ahora deberá buscar al nuevo compañero del irlandés Alex Dunne, que viene de ser ascendido tras correr el año pasado en F3 para MP Motorsport. Hay que tener en cuenta que sus pilotos del anterior periodo ya tienen su panorama confirmado: el japonés Miyata emigró a ART Grand Prix, el italiano Fornaroli comandará un monoplaza de Invicta Racing y Maloney formará parte de la Fórmula E.

Los ojos en Sudamérica rápidamente se posicionaron sobre el argentino Nicolás Varrone, quien probó sobre el cierre del año el Dallara del paraguayo Joshua Dürksen en el equipo AIX Racing, pero no consiguió cerrar acuerdo con ningún equipo porque todas las butacas estaban firmadas de antemano para ese momento. Aunque el corredor de 24 años no avanzará para tomar ese lugar, según pudo saber Infobae. ¿Los motivos? Su entorno busca no apresurar los pasos, ya que si bien demostró sus condiciones al lograr un segundo puesto en una de las dos tandas en las que probó en Abu Dhabi, estaría dando ventaja sobre el resto de los competidores. Una cosa es una jornada de ensayos y otra es una temporada completa. Cabe destacar que Varrone formó parte del último de los tres días de ensayos, que por primera vez lo hizo en un coche actual de Fórmula 2 y que desde 2019 que giraba en un monoposto.

Otra razón es que Nico, al ser piloto oficial de General Motors (GM), el fin de semana en el que la Fórmula 2 abrirá su campeonato junto a la Fórmula 1, el 15 y 16 de marzo en Australia, deberá correr con el Corvette del team Pratt Miller Motorsports en la categoría IMSA, en las 12 Horas de Sebring. Su actividad comenzó en las 24 Horas de Daytona a fines de enero y el pasado fin de semana fue 15º en las 1.812 Horas de Qatar, en su debut con el Porsche 963 del equipo Proton en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

El calendario de la Fórmula 2 para 2025

El grupo de trabajo de Varrone sigue focalizado en poder cerrar un acuerdo con uno de los tres equipos con los que está negociando, los cuales no se pueden difundir porque el lugar se daría ante la salida de uno de los corredores titulares. Sí este medio puede afirmar que se trata de tres escuderías competitivas.

El presupuesto está y se debe a las empresas que se sumaron para apoyar a Varrone, entre las que se destacan la petrolera estatal y la conocida cerveza argentina. También hay otras firmas que pueden sumarse. Hay otro sponsor que viene acompañando a Nico desde hace años y también se comprometió con el proyecto de Fórmula 2.

El plan consiste en que se libere uno de esos seis lugares (dos pilotos por equipo) y, una vez confirmado el team al que se sumaría, apunta a un cronograma de pruebas que podría ser entre fines de abril y principios de mayo. Luego, si todo sigue su curso según lo planificado, el posible debut se daría a mitad de temporada, el 5 y 6 de julio en Gran Bretaña, en el legendario Autódromo de Silverstone, Inglaterra.

El no apresurarse en el entorno de Varrone apuesta a que su etapa en la Fórmula 2 sea lo más productiva posible para poder cosechar puntos para la Superlicencia, requisito excluyente para poder correr en la F1. En la categoría antesala a la Máxima, según la posición final del campeonato, la escala es: 1º (40), 2º (40), 3º (40), 4º (30), 5º (20), 6º (10), 7º (8), 8º (6), 9º (4), y 10º (3). No obstante, la Hypercar del WEC también le otorga la chance de sumar unidades: 1 º (30), 2º (24), 3º (20), 4º (16), 5º (12), 6º (10), 7º (8), 8º (6), 9º (4) y 10º (2). Hoy el piloto de Ingeniero Maschwitz cuenta con 12 puntos.

Nico Varrone, en el Porsche Center, en su visita a la Argentina el mes pasado

Cabe recordar que Varrone este año buscará su tercera victoria en las 24 Horas de Le Mans, pero sería la primera en la clasificación absoluta, ya que las anteriores fueron en divisionales menores. Se convertiría en el tercer argentino en la historia en conseguirlo luego de José Froilán González, con Ferrari, en 1954, y José María “Pechito” López con Toyota en 2021.

En tanto que la actividad en los Estados Unidos se completará con la Petit Le Mans (11/10), en Road Atlanta, en otra conocida competencia norteamericana, pero de 10 horas. Este será un complemento clave para una triple actividad que podría impulsar a Varrone hacia mayores logros. En 2018 se consagró en la Fórmula Renault 2.0 VdeV Sport. También ganó carreras en la Fórmula 3 Británica en 2019.

Mientras tanto, Varrone seguirá con su actividad en General Motors, donde suele entrenarse en su simulador en Charlotte. Es en el mismo lugar donde Cadillac montó su base para su equipo de F1 que debutará en 2026 y esa es la gran carta de Nico de cara al futuro. Por eso es clave poder sumar la mayor cantidad de puntos para la Superlicencia. “Están haciendo desarrollos en el simulador y muchos trabajos con los ingenieros. Lo de los pilotos todavía no se sabe. Eso es algo positivo para mí, que no definan los pilotos y que el tema aún esté en veremos”, le dijo Varrone a Infobae en una entrevista el mes pasado.

Varrone, este fin de semana con el Porsche 963 del Proton Competition de Hypercar en Qatar, en el inicio de la temporada del WEC (@ProtonRacing)

Además, detalló sus chances de probar el simulador de F1: “Ellos esperan que este año pueda andar bien en la Fórmula 2, si se llega a dar la chance de entrar. Demostrar y conseguir buenos resultados en un auto Fórmula 2 me permitiría la posibilidad no solo el simulador, sino para muchas cosas más”.

Resaltó que en Cadillac y GM están al tanto de su plan para este año y esperan que pueda correr en Fórmula 2 para sumar puntos para la Superlicencia. “Ellos lo saben. Vieron el test, están al tanto de todo. Me dijeron, ‘si vos hacés Fórmula 2 y lo hacés bien, obviamente que van a abrirse cosas en el futuro’. Aún no tienen un programa de Junior academia porque todavía no han entrado la Fórmula 1. Primero tendrán que armar todo antes de su debut y, luego, asentarse en la categoría”.

Nico Varrone volvió este martes a la Argentina luego de su competencia en Qatar. En los próximos días emprenderá viaje a los Estados Unidos para el evento en Sebring. El bonaerense es otro argentino que busca su lugar en la F1 y, a fuerza de talento y mucho sacrificio, sigue adelante detrás por plasmar ese objetivo. Por ahora aprovechó cada oportunidad que tuvo y el desarrollo de esta temporada será clave para mantener latente el sueño.

LA GRILLA DE FÓRMULA 2

Rodin Motorsport: Vacante - Alex Dunne

Invicta Racing: Leonardo Fornaroli - Roman Stanek

Campos Racing: Pepe Martí - Arvid Lindblad

MP Motorsport: Oliver Goethe - Richard Verschoor

Hitech TGR: Luke Browning - Dino Beganovic

PREMA Racing: Sebastián Montoya - Gabriele Mini

DAMS: Jak Crawford - Kush Maini

ART Grand Prix: Victor Martins - Ritomo Miyata

AIX Racing: Joshua Dürksen - Cian Shields

Trident: Sami Meguetounif - Max Esterson

Van Amersfoort Racing: John Bennett - Rafael Villagómez