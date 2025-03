La renovación de La Scaloneta: los 8 futbolistas Sub 23 citados a la selección argentina y las razones de la convocatoria

Scaloni y los Sub 23

Lionel Scaloni sorprendió este domingo al dar a conocer una prelista de 33 futbolistas pensando en los primeros duelos de la selección argentina de 2025 por las Eliminatorias sudamericanas: se probará el viernes 21 ante Uruguay, en el Centenario, y el martes 25 contra Brasil, en el Monumental. Se trata, probablemente, de los dos rivales más exigentes del camino al Mundial de 2026, sin contar el condimento extra de que son dos clásicos.

La nómina ofreció varias caras nuevas, pero no resulta extraño que el Gringo incluya a futbolistas jóvenes con proyección: es un método que viene empleando desde antes de la conquista del Mundial de Qatar 2022: le sirve para verlos de cerca, explorar su comportamiento, que se empapen de la mística del predio de Ezeiza y, de esa manera, continuar ampliando la base de La Scaloneta.

No obstante, más allá del master plan del cuerpo técnico, una coyuntura empujó a la Argentina a una citación extra large. “Tenemos diez jugadores con una amarilla y se pueden perder el partido contra Brasil. También hay algunos lesionados y otros que bajaron un poco el nivel”, le había advertido a Infobae un colaborador cercano de Scaloni.

En efecto, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez están al límite de tarjetas amarillas. Un acrílico ante los charrúas los dejará afuera del choque ante Brasil.

Además, algunos jugadores arriban con lo justo en lo físico, como Lo Celso. Entonces, el DT curó en salud: lista extensa, que puede recortar, y tiene a ocho futbolistas Sub 23; lo que habla del futuro que ya se prepara en Ezeiza, incluso pensando en 2030. Un detalle no menor: todos, alguna vez, pasaron por las selecciones juveniles.

Algunos son “viejos” conocidos, como Thiago Almada (23 años), quien fue parte de la gesta en Qatar y viene de obtener la Libertadores y el Brasileirao con el Botafogo. Desde su desembarco en el Olympique de Lyon, busca su adaptación a Europa: suma siete presencias. En el mismo lote entra Alejandro Garnacho (20). El extremo del Manchester United surfea la ola de la irregularidad de su equipo, con algunos chispazos con el entrenador Ruben Amorim. En la caída de este domingo por penales ante el Fulham en la FA Cup, participó del gol de los Diablos Rojos, pero falló un mano a mano clave. Lleva 8 goles y 6 asistencias en 41 partidos de la temporada, pero no anota un tanto desde el 28 de noviembre en la victoria 3-2 contra Bodo/Glimt. El Gringo y compañía creen en su desequilibrio individual, en darle un marco para explotarlo.

Máximo Perrone, en acción con la camsieta del Como ante el Atalanta (REUTERS/Daniele Mascolo)

Giuliano Simeone (22) es otro que poco a poco se convierte en habitué. Se trata de su tercera convocatoria a la Mayor, tras su participación en los Juegos Olímpicos. Delantero de origen, bajo la tutela de su papá en el Atlético de Madrid profundizó su versatilidad: puede actuar como extremo, carrilero y hasta lateral. Inyecta energía e intensidad, virtudes que la Selección aprecia mucho.

A este lote se le puede anexar a Nicolás Paz (20), de gran temporada en el Como de Italia y una de las grandes revelaciones de la temporada europea, al punto que lo tiene en la mira el Inter de Milán y el Real Madrid seguramente intentará repescarlo en junio. Su salto al campo ante Bolivia por Eliminatorias en el Monumental y su buen diálogo con la pelota con Messi y compañía dispararon las ilusiones respecto de lo que puede ofrecer en un horizonte cercano.

Un compañero de Paz en el Como también resurge: Máximo Perrone (22), quien regaló una asistencia este domingo en la caída 2-1 ante la Roma. Sin lugar en el Manchester City de Pep Guardiola, que pagó 10 millones de dólares por su ficha, encontró el lugar ideal para asentarse. Y Scaloni le agradece a Cesc Fabregas, con quien tiene diálogo fluido, porque mantiene en forma física y futbolística a una interesante alternativa para la Albiceleste.

Festejo de Santiago Castro ante el Milan (Massimo Paolone/LaPresse vía AP)

Entre los nuevos, los de mayor impacto fueron Benjamín Domínguez (21) y Santiago Castro (20), quienes integran la delantera del Bologna y vienen ofreciendo buenas performances. El ex Gimnasia ganó terreno en el último tramo de las competencias: suma cuatro goles en 17 presencias. El centroatacante, por su parte, ostenta nueve gritos en 36 encuentros. Con su aporte, el Bologna está sexto en la tabla de la Serie A, con 47 puntos, a 11 del líder Inter. Vale recordar que en ataque no estuvo disponible Valentín Castellanos, quien sufrió una lesión muscular con la Lazio.

Y el más joven de esta nueva guardia es Claudio Echeverri. El Diablito, de 19 años, viene de un estelar Sudamericano Sub 20, en el que Argentina terminó segundo, detrás de Brasil, y se clasificó al Mundial de la categoría, que se iniciará en Chile en septiembre. Brilló en el Sub 17, integró la Sub 23 en los JJOO y, en la casa de la Selección, todos los cuerpos técnicos están al tanto de su evolución. Recientemente incorporado al Manchester City (que le pagó a River 25 millones de dólares por sus servicios), tal vez tenga la chance de sumar minutos en la Mayor.

Benja Domínguez, de la cantera de Gimnasia a la Serie A de Italia (REUTERS/Daniele Mascolo)

Si bien no es Sub 23 (tiene 25), Francisco Ortega debería entrar en esta renovación. El lateral izquierdo ex Vélez, con presente en el Olympiakos de Grecia, aparece como un suplente potable de Nicolás Tagliafico (también está Facundo Medina, central que puede marcar punta), ante el bajón en el rendimiento de Marcos Acuña en River. Allí también podría moverse Lisandro Martínez, pero debió ser operado de una lesión ligamentaria que padeció con la casaca del United.

La renovación ya empezó. Detrás de los consagrados, de los dueños de la gloria (muchos de ellos muy jóvenes y de gran recorrido por delante, como Julián Álvarez, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister), ya hay una avanzada lista para aportarle músculo a la Selección del mañana. Y a la de hoy.

Echeverri descolló en el Sudamericano Sub 20 (AP Foto/Matías Delacroix)