Garnacho falló un mano a mano clave y el Manchester United quedó eliminado de la FA Cup por penales ante el Fulham

Manchester United sigue profundizando su crisis y quedó afuera de la quinta ronda de la FA Cup a manos del Fulham, en un partido disputado en el Estadio Old Trafford. Tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos, el vencedor se definió en la tanda de penales, en la cual los visitantes se impusieron por 4-3. Alejandro Garnacho ingresó en el minuto 53 desde el banco de suplentes, participó del gol, falló un mano a mano clave al filo de los 90′, pero no fue parte de los disparos desde los 12 pasos.

Después de un encuentro que tuvo pocas emociones, con dos equipos que les costó generar situaciones claras de gol, el enfrentamiento se definió en un duelo de disparos desde el punto de penal. De hecho, los Red Devils ya habían pasado por esta situación en la actual edición de la copa inglesa, ya que en la tercera ronda habían superado al Arsenal por esta misma vía por 5-3, después de igualar 1 a 1 en el Emirates Stadium.

Sin embargo, en esta oportunidad no corrieron con la misma suerte. Después de marcar los primeros tres tiros, Bernd Leno se hizo gigante y tapó los disparos de Victor Lindelof y Joshua Zirkzee. La eficacia del 100% del Fulham hizo el resto y se terminó imponiendo por 4-3 y sacaron su boleto a los cuartos de final.

Alejandro Garnacho ingresó al terreno de juego en el minuto 53 (Reuters/Jason Cairnduff)

Anteriormente, en el plano de los 120 minutos, hubo más situaciones de gol durante el tiempo extra que en los 90, con ambos elencos pisando el área rival en reiteradas oportunidades. Esto fue debido a que durante el tiempo regular ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones en el campo de juego y el desarrollo resultó completamente chato.

De hecho, el United fue un fiel reflejo de lo que mostró durante toda la temporada: un equipo al que le costó generar buenas asociaciones y tener un circuito de juego fluido, sumado a una endeble defensa que no ofrecía garantías ante los ataques de los rivales.

Así las cosas, el Fulham abrió el marcador en la última jugada del primer tiempo a partir de un tiro de esquina en el que Calvin Bassey se impuso en el área chica. Pese a que Ruben Amorim no quiso tocar el once en el entretiempo, Garnacho ingresó al campo a los 53 minutos de partido en lugar de Manuel Ugarte. Sin embargo, a pesar de que agregó un poco más de profundidad en el ataque por la banda izquierda del United, el argentino no pudo gravitar con claridad.

Pese a eso, tuvo su dosis de protagonismo en el empate de los Red Devils. El extremo habilitó a Diego Dalot, quien sacó un centro atrás para la llegada de Bruno Fernandes. El portugués logró impactar la pelota de primera con su pierna izquierda, en un remate que ingresó pegado al palo izquierdo de Bernd Leno. Posteriormente, ya en el minuto 99, Garnacho tuvo la posibilidad de darle la victoria a su equipo cuando quedó mano a mano contra el arquero rival, demoró un instante y lo cerraron de forma quirúrgica en el momento en el que iba a disparar.

Bernd Leno atajó dos penales para darle la clasificación al Fulham (REUTERS/Phil Noble)

De esta manera, los Cottagers dejaron atrás a los Diablos Rojos y se ganaron su lugar en los cuartos de final de la FA Cup, donde deberán enfrentarse al Crystal Palace.

Por su parte, el panorama para el Manchester United en la Premier League es desolador: marchan decimocuartos con 33 unidades en 26 fechas disputadas. Además, en la próxima jornada deberán recibir en condición de local al Arsenal de Mikel Arteta, que se ubica en la segunda posición con 54 puntos.

No obstante, la próxima presentación de los Red Devils será por los octavos de final de la UEFA Europa League, donde tendrán que medirse contra la Real Sociedad de España. El encuentro de ida se jugará el jueves 6 de marzo en el Estadio de Anoeta, a partir de las 14:45. Una semana más tarde, a las 17 horas, se cerrará la serie en Old Trafford.

Los cruces de cuartos de final de la FA Cup

Fulham - Crystal Palace

Preston North End - Aston Villa

Bournemouth - Manchester City

Brighton & Hove Albion - Nottingham Forest o Ipswich Town

