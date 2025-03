Giuliano Simeone en “Mi Selección”: el regalo único que le dio La Scaloneta, el lado argentino de Griezmann y un guiño a River

Giuliano le hace honor al apellido Simeone. Es un cultor del esfuerzo. Se formó como delantero, pero su mentalidad le permitió convertirse en un futbolista versátil. Puede ser wing, carrilero, hasta lateral. Se hizo desde abajo, aceptó dejar el Atlético de Madrid para ganarse el nombre propio en el Zaragoza y con la casaca del Alavés. Y ese camino de sacrificio lo premió con un lugar en el Colchonero, en la selección argentina Sub 23 que disputó los Juegos Olímpicos y ahora en La Scaloneta. Y tiene sólo 22 años.

Giuliano ofició de anfitrión de Infobae en Cerro del Espino, el laboratorio del Cholo Simeone, donde prepara a este duro Aleti que da pelea en todos los frentes, la Liga de España, la Copa del Rey y la Champions League, certamen en el que se medirá por los octavos de final ante el Real Madrid, en una serie que comenzará este martes. Y que seguramente tendrá a Giuliano derramando galones de sudor por el objetivo colectivo.

-¿Esta es tu casa? ¿El Aleti es tu casa?

-Sí, sí, sí. La verdad es esa, desde muy chiquito. Cuando mi viejo me traía acá, que me tenía en brazos. Está esa foto. Sí, esta es mi casa.

-Cuando viniste acá, a sentarte para la nota, viniste corriendo. Uno te ve en la cancha y da la sensación de que todo es así, porque la entrega es al máximo en todo. ¿Sos así en la vida también, como en la cancha?

-Yo generalmente en mi vida soy muy activo, muy intenso. Vivo de esa manera. Después está mi pareja en mi casa, que es la que me tranquiliza y me baja los niveles. Pero sí, generalmente yo soy así, soy intenso y cada momento lo vivo así, al máximo.

-Cuando decís que tu pareja es la que te tranquiliza, ¿es la que te caga a pedos? ¿La que te dice “bueno, basta mi amor, esto no es la cancha”, algo así?

-Algo así. Cuando llego a casa me dice “pará, tranquilo, no estás en el fútbol”.

-Jugaste en el Atlético B y ahora estás en el principal equipo. Pero se trajeron a todos los argentinos. Es imposible que un argentino no sea del Atlético por la cantidad de argentinos que hay. Es el club que más tiene, y campeones del mundo además.

-Sí, obviamente somos muchos, muchos argentinos, la verdad. Somos una banda linda, obviamente hay campeones del mundo y campeones de América. Y somos un lindo grupo, nos llevamos muy bien, nos ayudamos un montón y la verdad es que estamos compitiendo al máximo.

Festejo de gol de Giuliano con la casaca del Aleti. Al club lo considera como su casa (EFE/Kiko Huesca)

-Y Griezmann da la sensación de que también es un poco argentino, ¿no?

-Sí, sí, parece un poco argentino. Le gusta hablar así, como con acento argentino. También toma mate y todo eso. Así que también está ahí, es un poco como nosotros.

-¿No hay un punto que te sorprenda del momento que estás viviendo? No solo por lo bien que le va al Atlético, sino por tu rendimiento, la entrega, el cariño de la gente, el reconocimiento. ¿Sos de agradecer un poquito eso o sos más de la autocrítica?

-Bueno, yo generalmente soy más de la autocrítica, de que siempre hay que dar un poco más, de que la gente siempre te va a exigir un poquito más cada día y que lo de ayer ya no cuenta, que cuenta siempre el hoy, el presente y vivir cada día así. Obviamente también me sorprendió todo, todo esto que viene pasando, porque como te dije me centro en entrenar, en el día a día, y no pienso ni en lo que pasó ni en lo que va a venir. Así que soy así.

-¿Te han sondeado alguna vez de la selección de España? ¿O el primer contacto que llega es de la selección argentina?

-No, no, nunca me hablaron de España ni nada. Y, obviamente, por más que me hayan hubiesen hablado de España, soy 100% argentino.

-Vos cumplís los años el 18 del 12, el día que Argentina salió campeón del mundo.

-Sí, cumplí 20 ese día. Yo estaba ahí, era mi cumpleaños, viendo la final del mundo. O sea, era el mejor escenario posible. Y que Argentina justo ese día salga campeón del mundo fue el mejor regalo de cumpleaños que podía tener.

-¿Cómo te llega la primera convocatoria a la selección argentina?

-Estoy en mi casa, tranquilo, sentado y me manda un mensaje Walter y me dice “soy Walter Samuel, quiero hablar con vos, a ver si podés”.

-Vos no lo tenías agendado...

-No, claro. Me llega de un número desconocido: “Soy Walter Samuel, ¿puedo llamarte?”. Y ahí tardé 0,5 segundos: llamame jaja. Y me llama. Y cuando me llama, me dice “te estuvimos viendo, te estuvimos siguiendo. Quiero que formes parte de la lista, que vengas con la selección argentina”. Y bueno, me avisa, te van a mandar los vuelos; todo. En cuanto corté les empecé a decir a mi familia y a mi pareja, que estaba ahí. Yo empecé a llorar porque es una locura estar ahí en la selección argentina con todos los campeones del mundo, y la verdad que fue una felicidad muy linda.

-Qué hermoso, ¿no? Lo que habrá sido ese vuelo, pensando en ir a la Selección, donde te aparece Messi; tener que entrar al predio y que te aparezcan esos monstruos...

-Es una locura estar con todos ellos, eh. Obviamente que son los mejores del del mundo, estar en el vestuario con ellos, entrenar con ellos, aprender muchísimo de ellos en cada entrenamiento, en cómo son... Y la verdad es que por más que estés 7 u 8 días ahí aprendes muchísimo.

Con la casaca de la Selección, ante Perú, por las Eliminatorias sudamericanas (REUTERS/Rodrigo Valle)

-¿Tu vieja (Carolina Baldini) es muy cholula?

-Mi vieja es muy cholula de los tres, o sea, lo que hace el hijo, por más que haya hecho una macana, está muy bien. El hijo es el mejor. Es el mejor. Banca en todas, si, sí. Es así.

-¿Y vos tenés en la cabeza el Mundial 2026?

-La verdad es que sería una locura estar en el Mundial. Sería un sueño estar ahí. Obvio que quiero estar, pero para eso tengo que entrenar mucho en el día a día, mejorar muchísimas cosas. Hay un montón de jugadores muy buenos que pueden formar parte de esa lista. Y, bueno, ojalá que el día que llegue esa convocatoria pueda estar, porque jugar un Mundial es mi máximo sueño.

-¿Ya estás en el grupo de WhatsApp de los campeones del mundo?

-No tengo ni idea que hay un chat ahí de la Selección. Obviamente, yo soy uno de los nuevos y ellos están desde hace muchísimo tiempo. Tienen un grupo armado. Y yo fui a dos listas, nada más.

-Yo sé que vos hiciste mucho para que Julián Álvarez llegara al Atlético de Madrid. Le fuiste quemando un poco la cabeza. En una nota vos dijiste que te debía una parte del pase, pero él avisó que no te va a reconocer un porcentaje...

-Fue en los Juegos Olímpicos. La verdad es que cuando compartimos ahí le tiraba una cosa que otra para que viniera al Atlético, que tenía que ver todo lo que era el estadio, la gente, lo que es el club, la ideología. Y, bueno, obviamente después le tiraba que me diera un porcentaje, un 3%, un 2%, una propina; algo, no sé, una camiseta nueva jeje. La verdad es que está haciendo una gran temporada y esperemos que siga así.

-Hay un video hermoso, no sé si lo viste, que es como una comparación. Es muy viral. Primero vos sos una cosa muy chiquita, abrazando a tu viejo, en un campeonato, y de repente estás haciendo un gol para el Atlético. ¿Sos de ver esas cosas? Porque vos venías como un hincha antes de jugar. Y hoy te toca estar entre los 11.

-Me gusta ver. Yo sé cuál es ese video, creo que estoy de alcanzapelotas. Fue contra el Real Madrid y obviamente de estar ahí, de alcanzapelotas, sintiendo todo lo es el Atlético de Madrid... Hoy me toca estar acá jugando, con grandes jugadores.

-¿Tenés presión extra teniendo en cuenta tu apellido?

-Desde que empecé en la cantera, acá en el Atlético de Madrid o en las Inferiores, en River; cuando pasé al Zaragoza, o en el Alavés, tuve muchos técnicos que siempre les exigieron a sus jugadores dar el máximo. Y yo trato siempre de hacer lo que el entrenador pide para darle al equipo lo máximo, el máximo rendimiento posible. A partir de ahí creo que los dos somos profesionales, nos centramos en el escudo del Atlético de Madrid y trabajamos. Cuando entro al Cerro del Espino, él es el entrenador del Atlético de Madrid. Así de simple.

-¿Qué objetivos tenés con el Atlético?

-Obviamente, en cuanto a objetivos, estar con el Atlético y darle máximo posible. A este club lo quiero. Le quiero dar todo porque hicieron mucho por mí y ojalá algún día pueda ganar algo con este club. Siempre van a tener el 100% de mí.

"Cuando entro al Cerro del Espino, él es el entrenador del Atlético de Madrid. Así de simple", subraya sobre el método para separar la relación personal de la profesional con su papá

-Vos jugaste en River. ¿La gente se puede ilusionar con que vos juegues ahí si volvés al fútbol argentino?

-Yo pasé por River en la escuelita, por las Inferiores de River, y también estoy muy agradecido, porque me dieron muchísimas herramientas. Empecé a jugar ahí mucho, en la Liga y en AFA, tuve muchos compañeros que me ayudaron mucho, entrenadores, fisios; un montón de gente. Estuve entrenando también en la Reserva y estoy muy contento de haber pasado ese proceso. Ojalá algún día en un futuro pueda estar ahí. Quién sabe.

-¿Te acordás la primera vez que viste a Leo Messi?

-La primera vez que lo vi fue cuando estuve acá en el Atlético de Madrid, él tenía el pelo largo, cuando ganaron 2 a 1 en el Calderón; él hizo un gol desde el lado izquierdo al ángulo derecho y me saqué una foto. Y no lo podía creer.

-Pero no es que tuviste un diálogo, solo le pediste una foto.

-Sí, es una foto de cuando era jugador del Barcelona.

-¿Y ahora, que lo ves en la Selección?

-Es como que te ponés a pensar. Es muy loco. No hablé casi nada con él, pero es el mejor del mundo y ayuda mucho también a los jóvenes. Cuando llegamos ahí a la Selección buscó integrarnos. Obviamente, su presencia para nosotros es lo máximo.