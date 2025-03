La Bombonera habló: los referentes sin crédito, la reacción del público con Gago y los jugadores de Boca más aplaudidos

Luego de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores el martes pasado ante Alianza Lima y la ratificación de Fernando Gago como entrenador del equipo, reinó la expectativa en La Ribera por el veredicto de una Bombonera que había terminado enardecida tras la fatídica tanda de penales contra los peruanos. Hubo silbidos generalizados, desazón y repudio para el DT, al que hasta le arrojaron algún proyectil antes de meterse al túnel. Paradójicamente, ayer el Xeneize contaba con la posibilidad de quedar como líder de su zona en el Torneo Apertura y no la desaprovechó.

En medio de un clima hostil para algunos, de indeferencia para otros y reconocimiento para un puñado de ellos, Boca venció 1-0 a Rosario Central y se subió a lo más alto del campeonato. El resultado favorable y la lluvia que le dio algo de épica al final del encuentro hicieron que el capítulo de anoche tuviera final feliz, aunque muchos de los protagonistas continuarán en observación. En tanto, La 12 y el resto del público marcaron pautas de entrada que se hicieron sentir antes de que rodara la pelota.

De movida, llamó la atención que los futbolistas de campo no saltaran al césped para realizar la entrada en calor como es habitual. Los únicos en hacer el precalentamiento in situ fueron Agustín Marchesín y Leandro Brey, reconocidos con aplausos cuando ingresaron y se retiraron. La explicación oficial fue que la Liga dio la orden para que no rompieran la cancha, aunque por lo bajo se dijo que fue para no exponer a los futbolistas locales desde temprano frente al público.

Las formaciones se recitaron muy cerca del inicio del partido, cuando ya había bastante bullicio y las tribunas estaban prácticamente repletas. Si bien en la previa se especuló con el faltazo de varios socios, apenas se divisaron algunas butacas libres en la zona de palcos y un mínimo espacio en la tercera bandeja Sur: el Alberto J. Armando estuvo colmado en un 95 por ciento.

Fue Gago el que despertó una silbatina que resonó desde los cuatro costados cuando mencionaron su apellido. El otro que también había causado chiflidos fue Marcos Rojo, aunque no de todo el mundo. Esta vez, los aplausos fueron una meseta, casi por inercia, con el resto del equipo. El más vitoreado, por lejos, fue Milton Delgado, quien con sus últimas presentaciones se metió a los hinchas en el bolsillo. “Muchas veces fui preso y muchas veces lloré por vos, yo a Boca lo quiero, lo llevo adentro del corazón”, resonó en la Bombonera luego de la aparición de la voz del estadio.

Muchos se preguntaron qué cantó la hinchada cuando salieron los equipos a la cancha. Fue un tema noventoso que hacía mucho tiempo no se cantaba. Lo arrancó La 12, cuando sus integrantes todavía no se habían subido al paravalanchas. “Hoy vinimo’ a ver a Boca, que en la Copa nos falló, con la hinchada no se juega, la puta que los parió”. Lentamente el resto se fue contagiando y llegó a oírse con claridad, mientras desde las tribunas de enfrente se entonó el clásico “Boca, mi buen amigo”. Enseguida, otro mensaje claro para los jugadores: “La camiseta de Boca, se tiene que transpirar, y si no, no se la pongan, váyanse no roben más”.

9′ PT: Gol de Boca. El tempranero tanto de Milton Giménez ayudó a calmar los ánimos. Ya había habido murmullos para Marcos Rojo y Lautaro Blanco por alguna pérdida. La gente aprovechó el envión anímico para elevar la voz: “Yo no soy como esos que se quedan en casa, escuchando la radio para ver lo que pasa, yo soy hincha de Boca, no me cabe ninguna, si me andan buscando, estoy en la tribuna”.

20′ PT: Cavani le pifia a la pelota y erra otro gol que lleva la mente de todos los hinchas al que despilfarró al último minuto contra Alianza Lima. El lamento general se apaga porque Blanco recupera el balón por el segundo palo y cede a Palacios, que busca el ángulo y casi lo encuentra. Salió a centímetros y generó el “uhhh” del público.

27′ PT: Otro hit viejo. “Solo le pido a Dios, que el Xeneize no me sea indiferente, ponga huevo y vaya al frente, vamos Boca no le falles a tu gente”. Cavani arma una buena jugada, se perfila con zurda y casi aumenta la ventaja. Esta vez es aplaudido por su intención.

31′ PT: Ahora Cavani prueba de volea, pero no le puede dar a la pelota de lleno y la tira desviada. Nuevamente genera palmas.

Gago empezó silbado en la Bombonera, pero se retiró con muestras de indiferencia (Fotobaires)

40′ PT: El chileno Palacios retrocede para colaborar con la marca, pero pierde la estabilidad solo y la gente murmura. Todo termina en un tiro libre en contra peligroso para la zurda de Malcorra. Hay alivio cuando el remate se desvía en la barrera.

42′ PT: Ander Herrera vuelve a levantar a la Bombonera con un remate de zurda que se va apenas por encima del travesaño. “Siempre estaré a tu lado, Boca Juniors querido”, cantan.

46′ PT: “Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, sigo siendo Bostero, porque a Boca lo quiero”. Reconocen el esfuerzo del equipo con aplausos, pero Gago -escoltado por su ayudante de campo Diego Cogliandro- es despedido con silbidos.

0′ ST: El mensaje para el complemento es el mismo que en el primero. “Hoy vinimo’ a ver a Boca, que en la Copa nos falló, con la hinchada no se juega, la puta que los parió”.

9′ ST: Central intenta reaccionar, pero no halla los caminos. Campaz remata de zurda muy desviado y lo chiflan. “Boca Juniors yo te quiero, te pido que pongas huevos, esta pasión se lleva en el corazón”, entonan ahora.

13′ ST: La explosión en la Bombonera por el segundo gol de Boca en los pies de Palacios tras un jugadón de Cavani se va apagando cuando el árbitro lo anula por offside.

Marchesín, Di Lollo, Milton Delgado y Giménez fueron los más reconocidos por el público de Boca ante Rosario Central (Fotobaires)

16′ ST: Carlos Palacios es reemplazado por Williams Alarcón y es aplaudido en general. Hay, apenas, algún silbido aislado.

21′ ST: La visita trata de empatar y el Xeneize no puede liquidarlo. La Bombonera alienta: “Para salir primero, hay que poner más huevo, huevo...”.

26′ ST: Ahora el que sale de la cancha es Ander Herrera, para darle lugar al Changuito Zeballos. Aplausos cerrados para el vasco.

28′ ST: La Bombonera es puro lamento cuando Milton Giménez deja mano a mano a Cavani y el uruguayo opta por devolver el pase cuando tenía remate franco. Los hinchas no pueden creer la decisión tomada por el 10, aunque igual empujan: “Y vamos Boca no podemos perder, y vamos Boca que tenés que ganar, daría la vida por un campeonato y una vuelta más”.

33′ ST: Cavani pierde una pelota en mitad de cancha y los hinchas le rezongan pese a que hace el esfuerzo para intentar recuperarla sin éxito.

35′ ST: “Ooole”, se oye cuando Zeballos desaira con un movimiento a Ibarra y abre los caminos hacia el gol. La jugada termina con un remate de zurda a quemarropa del Changuito que es devuelto por Fatura Broun.

37′ ST: Di Lollo neutraliza a Malcorra sobre un córner y despeja. Es ovacionado por toda la platea. Enseguida sucede lo mismo con Blanco del otro lado, cuando corta un avance de Giaccone. Los jugadores de Boca están metidos y el público se contagia.

40′ ST: Ahora es cantando bajo la lluvia. El partido está frenado y los hinchas montan su show: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, se fue a la B”. A su término continúan: “Esta es la banda de los bosteros, que estamos todos de la cabeza, se mueve para acá, se mueve para allá”. En medio del festival, Marchesín le tapa un mano a mano que se festeja como un gol a Sebastián Ferreira. Y en continuado, aplauden a un Cavani que es sustituido por Merentiel. La mayoría aplaude al Matador, aunque ya no suena el “u-ru-guayo, u-ru-guayo” como otrora. Y hasta se oye alguna silbatina aislada.

45′ ST: Boca se aferra a la victoria y surge otro cántico histórico. “Las Gallinas son así, las más amargas de la Argentina, cuando no salen campeón, esas tribunas están vacías; yo soy de Boca, señor, cantemos todos con alegría, aunque no salgas campeón, el sentimiento no se termina”.

50′ ST: La última jugada del partido es una invitación al reconocimiento de dos de los mejores hombres de Boca en la noche. Di Lollo recupera y descarga bien para Delgado, que asiste a Merentiel y abre espacios para el 2-0. Sin embargo, el tanto no llegará porque el uruguayo decide mal y erra el último pase a Giménez.

Tras el pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo, hay reconocimiento con aplausos para los jugadores por haber levantado en el torneo local. “Y dale, y dale, y dale Boca, dale”, es el grito de guerra. Gago pudo descomprimir el ambiente, se perdió en el túnel rumbo al vestuario entre la indiferencia de la gente y hasta se animó a esbozar una sonrisa justo antes de comparecer a una rueda de prensa en la que aseguró que su continuidad nunca estuvo en duda puertas adentro y que sintió que los jugadores siempre dieron la cara por él. “Hay que poner un poquito más de huevo y todos juntos la vuelta vamos a dar”, fue el cántico final. El crédito para el DT quedó abierto, pero de ahora en más dependerá de cada resultado. El futuro de Gago como técnico de Boca parece estar sujeto a la suerte deportiva del equipo en el Torneo Apertura.