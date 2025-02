La reacción de los hinchas de Boca Juniors con Fernando Gago y las canciones elegidas para reclamar tras la eliminación de la Libertadores

Jugó la final de la Libertadores 2012 con Boca Juniors y sorprendió al confesar que es hincha de River Plate: “No me arrepiento” Darío Cvitanich manifestó su cercanía con el Millonario, club que estuvo muy cerca de contratarlo durante la primera etapa de Marcelo Gallardo

El diálogo con Haaland y la frase de Guardiola sobre su debut: los detalles del primer día del Diablito Echeverri en Manchester City El ex jugador de River Plate fue presentado en su nuevo club, recorrió las instalaciones y saludó a sus compañeros