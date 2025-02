Los nombres de los candidatos a dirigir Boca Juniors si Fernando Gago deja el cargo

Juan Román Riquelme junto a Mariano Herrón, interino del equipo

Continúan los coletazos tras la eliminación de Boca Juniors ante Alianza Lima en la Copa Libertadores. Mientras Fernando Gago se aferra a su cargo como entrenador, la presión recae sobre sus espaldas y los rumores de alejamiento cada vez son más fuertes. Mañana se espera un clima hostil en la Bombonera para con el cuerpo técnico, los jugadores y hasta la directiva, que en estos momentos analiza algunos nombres de posibles reemplazantes del DT en caso de que se concrete su alejamiento.

Gago tiene crédito cero en la entidad de la Ribera debido a los flojos rendimientos del equipo pese a haber sumado algunas victorias que lo posicionaron bien en el ámbito local, pero fundamentalmente por el golpe que significó la inesperada derrota en la Fase 2 de la Copa. Los hinchas boquenses se expresaron con furia cuando concluyeron los penales ante Alianza Lima: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Al DT hasta le arrojaron un proyectil camino al vestuario.

Por estas horas, llamó la atención que uno de los integrantes del Consejo de Fútbol faltara al careo que el cuerpo directivo tuvo con Gago ayer en el Boca Predio debido a un viaje con la delegación de la Reserva que hoy se presentará en Santa Fe ante Unión siendo comandada por Mariano Herrón. El estratega, que fue interino en diversas ocasiones y vio la eliminación por Libertadores en el palco de Riquelme, está a mano “en caso de incendio”. Es una de las alternativas que baraja el CDF junto a Silvio Rudman, técnico de la Cuarta División xeneize.

Lo concreto es que justamente en Santa Fe se halla Cristian González, ex compañero de Riquelme en Boca y la selección argentina, que estuvo invitado a su partido homenaje en 2023 y figura en carpeta desde hace tiempo entre los nombres que seducen para conducir a Boca. El Kily no atraviesa su mejor presente en el Tatengue y, según pudo averiguar Infobae, ya fue sondeado desde la Ribera. Esto no quiere decir que haya habido una tratativa formal, aunque sí exploraron cuál es su situación.

El Kily González es uno de los entrenadores que figura en carpeta del Consejo de Fútbol de Boca (Prensa CABJ)

González tiene vínculo con la entidad santafesina hasta fines de 2025, pero en caso de que lo busquen no habría mayores oposiciones en su salida. El panorama no es tan alentador con Eduardo Domínguez, otro de los que gusta en el Consejo. El yerno de Carlos Bianchi también tiene contrato vigente en Estudiantes de La Plata y no se moverá del Pincha ya que es líder del proyecto futbolístico de un año que verá al León competir en varios frentes, incluida la Copa Libertadores.

Respecto a algunos DTs que están libres y en condiciones de negociar su arribo a Boca figuran Gabriel Milito (de último paso por Atlético Mineiro), Gabriel Heinze (sin trabajo desde su salida de Newell’s a fines de 2023), Rodolfo Arruabarrena (su última experiencia fue en Arabia Saudita con Al-Taawoun), José Pekerman (un viejo conocido de Riquelme de las juveniles de la Selección y la Mayor) y Gerardo Martino (buscado antes de la contratación de Jorge Almirón en 2024). Todos los mencionados tienen contacto directo con Román o los integrantes del Consejo de Fútbol, aunque por el momento no está claro si avanzarán por alguno de ellos. De hecho todavía reina la expectativa por la continuidad de Gago, quien recién mañana diría adiós.

En otro rango de entrenadores se encuentran los “prohibidos”. Son tres a los que Riquelme mira de reojo por su vínculo directo con Mauricio Macri, enemigo político. Uno de los que más aceptación tiene es Guillermo Barros Schelotto, de última labor en la selección paraguaya en 2023. El Mellizo no asistió al partido despedida de Román, pero sí lo hizo su hermano Gustavo, que forma parte de su cuerpo técnico. Su trabajo en Boca fue más que valorado entre los hinchas pese a haber sido el DT de la derrota en la final de Madrid ante River. En las últimas elecciones evitó jugar a favor de la lista impulsada por Macri que tuvo a Andrés Ibarra como candidato, pero tiene ligazón directa con él.

Por otra parte, Martín Palermo actualmente se encuentra al frente de Olimpia de Paraguay, que disputará la Libertadores, y terminó de borrarse de la carpeta del Consejo de Fútbol cuando fue anunciado como el DT que comandaría a Boca si Andrés Ibarra ganaba las elecciones a fines de 2023. En la misma sintonía, un Carlos Tevez de último paso por Independiente de Avellaneda declaró públicamente que no se identifica con los manejos de la actual conducción y lógicamente se apartó de la escena.