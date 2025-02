Los detalles de la estafa virtual al periodista Guillermo Salatino: “Me siento impotente”

El periodista Guillermo Salatino sufrió una estafa virtual (Instagram @guillermosalatino)

El periodista Guillermo Salatino vivió una pesadilla luego de sufrir una estafa virtual en la cual le sustrajeron casi dos millones de pesos de sus cuentas bancarias. El experimentado cronista especializado en tenis, de 79 años, relató cómo fue la operatoria de los delincuentes para extraer el dinero y la respuesta que le dieron las autoridades de las entidades financieras para solucionarle el inconveniente.

“Esto me afecta moralmente, personalmente... Me siento impotente. Me da bronca vivir en un país en el que para vivir con tranquilidad y buena fe, uno tenga que estar siempre en guardia. Es de no creer. Yo creo en la gente y, evidentemente, estoy equivocado. Al final tienen razón los que dicen que no hay que creer en nada. Yo soy crédulo y entonces estas cosas son como cachetazos de humildad porque parece que a vos nunca te va a pasar y te pasa...”, le dijo Salatino a Infobae, con tono apesadumbrado horas después de conocerse la estafa en la cual fue víctima.

El “cuento del tío” que hicieron los delincuentes comenzó precisamente cuando el periodista deportivo ingresó a un enlace de una supuesta publicidad de la petrolera argentina YPF en la que ofrecían un descuento del 30% para jubilados. Al ingresar a la plataforma, se comunicó a un teléfono que lo conectó directamente con los estafadores. “Ahí me atendió una persona que me fue sacando los datos personales de a poco y fui dando más información de la que debía. Según me dijeron, técnicamente, a medida que vos vas hablando, ellos te van pinchando el teléfono y te van sacando la información del aparato del cual vos estás hablando para estar conectado con ellos. Eso es toda una organización, una oficina donde van grabando, escuchando y pinchando. Eso es lo que me dijeron”, explicó.

Salatino expresó que los delincuentes ya sabían de todas las cuentas que él tenía -un total de cuatro- pero en la que sufrió el mayor saqueo de los fondos fue en la que percibe los haberes jubilatorios. Allí tenía 1.800.000 pesos, que según le contó el periodista a este medio se le habían acumulado porque tenía tres meses de ingresos más el aguinaldo. Además, los estafadores lograron quitarle unos $117.000 que estaban en otro banco y se salvó de que ingresaran a una tercera (porque no logró ingresar), en la cual tiene unos $800.000 y en la que le depositan su sueldo como docente en la Universidad de Palermo.

Guillermo Salatino fue reconocido en el Senado de la Nación por su trayectoria en el periodismo deportivo (@guillermosalatino Instagram)

Como si esto fuera poco, además del vaciamiento de las cuentas, los malvivientes también solicitaron un crédito de 4 millones de pesos en el Banco Nación, que obviamente Salatino nunca solicitó. “Al banco nunca se lo reconocí, por supuesto. Me llamó el gerente general del Banco Nación central y me dijo que se iba a solucionar todo, que no me preocupara, que saben que fui estafado y que me agarraron en mi buena fe. Me pidieron que haga la denuncia en la policía y que el banco se iba a hacer cargo. Me dijeron: ‘Vamos a buscarle la vuelta para que se le devuelva el dinero’”, indicó. El monto menor que le sustrajeron en una entidad privada ya fue restituido.

“La plata no me importa, porque por suerte yo estoy solo y tengo resto, pero hay gente que no puede comer, no puede mandar a su chico al colegio y que le están cagando la vida. Es lo que pasa en este país, que no podés vivir tranquilo ni con buena fe. Eso es lo que me calienta y la impotencia de no poder hacer nada y que te haga sentir un boludo. La plata no me sobra, pero sigo comiendo igual”, reflexionó.

Salatino es egresado de la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos, trabajó en diversos medios gráficos, radiales, televisivos y electrónicos. Cubrió más de 400 torneos internacionales de tenis (contabilizando unos 145 Grands Slam), transformándose en uno de los periodistas que más campeonatos de esta disciplina vivió en el mundo. Esta vez, le tocó sufrir uno de los delitos más frecuentes, como la estafa. En medio de la bronca por lo sucedido, dejó un mensaje: “Llegás a los 80 años y creés que te la sabés todas y en realidad sos un ganso porque en cualquier momento te agarran distraído con problemas personales y la cabeza en otro lado. Eso es lo que me pasó”.

Guillermo Salatino, periodista reconocido en el ámbito deportivo, fue estafado y perdió casi dos millones de pesos (@guillermosalatino)