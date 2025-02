La contundente respuesta de Ronaldo Nazario cuando le preguntaron si Cristiano Ronaldo es el mejor de la historia

La contundente respuesta de Ronaldo Nazario a Cristiano Ronaldo

El legendario futbolista brasileño Ronaldo Nazário ha ofrecido su perspectiva sobre un tema que ha generado debates en el mundo del fútbol: las declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre considerarse el mejor jugador de la historia. Durante una entrevista con ESPN Brasil, el exjugador expresó su postura antagónica con un dardo encubierto: “No estoy de acuerdo en que sea el mejor, la gente tiene una autoestima muy grande, ¿verdad?”.

Las palabras de Cristiano Ronaldo, emitidas semanas atrás, causaron gran revuelo entre los aficionados y sus compañeros de profesión. El delantero había defendido su lugar en la historia diciendo que era el mejor futbolista de todos los tiempos. Este tipo de afirmación no pasó desapercibida, y diversas figuras del fútbol, como el francés Karim Benzema, reaccionaron. El atacante del Al Ittihad de Arabia Saudita comentó: “Si él piensa que es el mejor, de acuerdo, pero para mí es Ronaldo de Brasil”.

En su análisis, el Fenómeno destacó los logros innegables del astro portugués, reconociendo su impacto en el deporte. Sobre esto, le dijo a ESPN Brasil: “Cristiano tiene una historia fantástica. Ha conseguido cosas maravillosas, ha marcado goles de todas las maneras e incluso cambiando de posición, desde la izquierda, al centro, que no es una cosa fácil”. No obstante, tomó distancia: “Prefiero que la gente hable de mi rendimiento por lo que he hecho, de lo que he sido, a que yo hable de mí mismo”.

Más allá de esta diferencia de criterios, el ex punta del Barcelona y el Real Madrid aceptó que Cristiano, según su óptica, está entre los diez mejores, fácilmente”. En consecuencia, el entrevistador le pidió a Ronaldo que armara su listado. Y CR7, todavía activo a los 40 años con la casaca del Al Nassr, quedó relegado de la cima.

“El mejor no es. No concuerdo, más allá de que respeto su opinión. Es complicado armar un ranking mundial de jugadores. Pelé es el número uno, seguro. Messi y Maradona, empatados, juntos”, no dudó. Luego de tomarse varios segundos, amplió la nómina con varios nombres seguidos, pero casi sin hacer una clasificación. “Zico, Romario, Cristiano Ronaldo, Van Basten... Hay muchos jugadores... Zidane, Figo, Rivaldo...” enumeró. Y en ese paquete quedó el punta surgido del Sporting Lisboa.

La principal carta de Cristiano, junto a los títulos es que hoy ostenta el trono de máximo goleador de la historia y se encamina al objetivo de alcanzar los 1000 tantos como profesional: registra 925 anotaciones y 257 asistencias en 1265 partidos computados. Las cifras se reparten entre Real Madrid (450 goles), Manchester United (145 goles), la selección de Portugal (135 goles), Juventus (101 goles), Sporting Lisboa (5 goles) y Al Nassr (89 goles).

Detrás suyo surge Messi, con 852 goles y 381 asistencias en las 1086 apariciones profesionales que tuvo en su carrera entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), Inter Miami (36 goles y 20 asistencias en 42 partidos) y la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 191 partidos).