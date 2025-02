La concluyente sentencia de Benzema cuando le preguntaron si Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de la historia

Benzema eligió quién es el mejor futbolista de la historia

Cristiano Ronaldo, auténtico como se caracterizó durante toda su carrera, volvió a abrir el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia. Y el portugués se mostró tajante a la hora de afirmar que él es el futbolista más completo que se vio, algo que viene remarcando hace varios años. A raíz de esto, ahora le tocó el turno de responder a Karin Benzema, ex compañero suyo con el que compartió nueve años en el vestuario del Real Madrid.

“A la gente le puede gustar Messi o Maradona, y lo respeto, ¿Pero decir que Cristiano no es completo? Eso es mentira, yo soy el más completo. Soy el mejor jugador de la historia. No hay que tener vergüenza de asumir los factos. No he visto a nadie mejor que yo... Soy bueno de cabeza, soy bueno tirando faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho. Hacer 920 goles, 925, 930… Es que el mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números lo dicen”, aseguró de forma contundente CR7, quien actualmente milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, en una entrevista con el periodista Edu Aguirre.

Sin embargo, el atacante francés se inclinó por otro jugador y dejó de lado al Bicho, en una respuesta que causó revuelo en las redes sociales. Después de la victoria por 4-1 del Al-Ittihad sobre el Al-Hilal por la Saudi Pro League, donde marcó un tanto para escalar a la cima de la tabla, Benzema respondió a los dichos del portugués. “Creo que cada uno puede decir lo que quiera. Si él cree que es el mejor de la historia, pues lo es. Depende, para mí hay muchos, por ejemplo, el mejor es Ronaldo, de Brasil”, remarcó el Gato, quien sorprendió al elegir al Fenómeno.

Benzema y Cristiano Ronaldo compartieron vestuario en el Real Madrid del 2009 hasta el 2018 (AP Photo/Francisco Seco)

No obstante, Karim resaltó la carrera del hombre que está próximo a llegar a los mil goles de forma profesional: “Pero Cristiano es lo que es. No me gusta hacer comparaciones entre jugadores, creo que cada uno tiene su propia historia. Y él tiene su historia, y es muy buena”. Frente a estas declaraciones, el delantero francés causó un terremoto entre los hinchas madridistas, quienes se sorprendieron ante las palabras de Karim después de que hayan sido compañeros durante tantas temporadas en el Santiago Bernabéu.

Incluso, juntos formaron una delantera letal que les permitió levantar la UEFA Champions League en cuatro oportunidades, en un trío que en algunos años se sumó Gareth Bale. Sin embargo, Cristiano Ronaldo siempre fue el que acaparó todos los flashes, mientras que Benzema tuvo que esperar su momento con la camiseta del Real Madrid una vez que el Bicho se marchó a la Juventus. A partir de allí, el galo se destapó y tomó la posta en el conjunto Merengue, donde mostró un nivel sobresaliente que le permitió ganar el Balón de Oro en el 2022.

Benzema eligió a Ronaldo Nazario como el mejor de la historia (@realmadrid)

Hay que mencionar que Benzema no fue el único ex compañero de Cristiano Ronaldo que se inclinó en otro futbolista como el mejor de la historia. Ángel Di María, en una entrevista exclusiva con Infobae, fue tajante a la hora de hablar de los dichos del portugués y eligió a Lionel Messi por encima de todos. "No me sorprende, estuve cuatro años con él (NdR: fueron compañeros en el Real Madrid). Siempre fue así. Él siempre fue de hacer esas declaraciones, siempre intentó ser el mejor, pero bueno, nació en una generación, justo en un momento malo, porque justo nació otro que estaba tocado por la varita. La realidad se demuestra en números. Uno tiene ocho balones de oro, el otro cinco. Hay una diferencia muy grande“, argumentó.

A su vez, agregó: “El haber sido campeón del mundo es otra diferencia muy grande, de tener dos Copa América. Hay muchas diferencias, muchísimas. Y después que uno lo ve en los partidos, lo ve en cada minuto de cada partido, que uno juega como si estuviese en el patio de la casa. La mete en el mismo palo de siempre y lo sigue haciendo. Y lleva 18, 20 años. ¿Hace cuánto que lleva haciendo lo mismo? Y toda la gente dice “pero si ya sabes qué va a hacer”, bueno, andá a marcarlo vos y él lo hace igual y va a seguir teniendo 40 años y va a seguir haciendo tiki taka, tiki taka. Es así. Pero bueno, Cris es así también. Siempre declaró de esa manera. Siempre fue igual. Para mí, Leo es el mejor del mundo y el mejor de la historia, sin ninguna duda".