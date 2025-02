Los estremecedores detalles de la declaración contra el jugador de Gimnasia denunciado por su pareja: “Si te vas, va a ser peor”

Alan Sosa surgió de las Inferiores del Lobo

Cuando se conocieron a comienzos de 2024, el infierno no asomaba por el horizonte. Para Sofía Szepietowski la vida era una nueva oportunidad: marplatense, con una hija de un año, se cruzó en su vida Alan Sosa, quien por entonces jugaba en Aldosivi. El romance fue inmediato en un año en el que todo parecía alinearse: al amor se conjugaba el rendimiento del delantero, que jugó 33 partidos en la temporada, marcó cuatro goles y fue muy importante en el ascenso del Tiburón marplatense. Tal fue su nivel en aquel torneo de la Primera Nacional que Gimnasia, su club de origen, lo repescó para esta temporada. Así se mudaron primero a Berazategui y desde este mes se instalaron en un departamento de la calle 505 de La Plata. Pero la relación, que venía deteriorándose tras el festejo por la llegada a Primera División, terminó de la peor manera: Sofía denunció al futbolista titular del Lobo por violencia de género y privación ilegítima de la libertad y los detalles de la causa en su declaración testimonial y sus posteos en redes sociales son impresionantes.

Ante el trámite judicial, Sofía narró que la situación comenzó a desmadrarse cuando él empezó a objetarle la forma de vestirse, afirmando que no la dejaba usar ropa ajustada al grito de que parecía una cualquiera. Y que ejercía violencia verbal sobre su persona en forma constante y delante de su hija, y que le revisaba el teléfono y la seguía constantemente. También agregó que, después de cada situación violenta, él pedía perdón y decía que iba a cambiar, por lo cual ella no tomaba la actitud de dejarlo definitivamente. Hasta que en los últimos días se precipitaron los hechos.

Según narró en su declaración, el viernes pasado, antes del viaje del Lobo a Tucumán para jugar contra Atlético por la sexta fecha de la Copa de la Liga, tuvieron una discusión y él pasó de los gritos a los zamarreos violentos. Y, en un momento dado, siempre según la declaración, cuando ella quiso salir él la tiró violentamente sobre la cama con la intención de mantener relaciones sexuales y fue en ese momento en que ella decidió que la relación no daba para más, se lo comunicó y él le contestó: “Si te vas, va a ser peor”, por lo que ella decidió quedarse. Pero que al regreso del partido contra Atlético Tucumán, en el que Sosa fue titular, ella le avisó que se iba para siempre y él, después de decirle que si lo dejaba se mataba porque no podía vivir sin ella, cuando vio que la decisión era inconmovible, no la dejó salir de la casa, le sacó el control remoto del garage para que no pudiera huir en su auto, y estuvo dos horas privada de su libertad hasta que logró llamar al 911 y que una patrulla fuera a rescatarla. Es por este hecho que Sosa quedó detenido desde esta madrugada hasta este mediodía, cuando tras declarar ante la fiscal Eugenia Lorenzo fue liberado, pero informado de que está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, amenazas y agresión verbal, que presenta penas de dos a seis años de prisión.

La denunciante publicó sus diálogos con su suegra

Lo escalofriante fueron los mensajes que la propia Sofía realizó en sus redes sociales. Allí describió el infierno que vivió y hasta la ayuda que le pidió a la familia de su pareja. “Que conste que antes de llamar a la Policía les pedí ayuda y me dijeron que no podían hacer nada. Era él o yo y me tocó elegirme”, escribió en X y posteó un diálogo de Whatsapp con su suegra validando sus dichos. Pero además hay otros mensajes en la misma red social, en los que expone con toda crudeza el calvario vivido: “Son las tres de la mañana, estoy en un patrullero yendo a hacerme un cuerpo médico, y me decía que era el amor de su vida. Todo se paga y no me importa cuándo, así como me arruinaste la cabeza vas a pagar una a una. Debería haberme ido hace mucho tiempo”.

Y a continuación siguió la catarsis: “Saliste esposado. ¿Y me juraba llevarme al altar? Sos un violento hdp, me las vas a pagar todas”. Y después de varios otros posteos cerró con uno estremecedor sobre todo lo que había apostado por esta relación: “Lo defendí a capa y espada ante cualquiera y ante cualquier situación. Me alejé de mi familia, mis amigos, dejé mi departamento, mi trabajo, mi ciudad, mi vida entera y así me pagás. Me vas a doler toda la vida, pero no te quiero cerca nunca más”.

Otra de las publicaciones de la marplatense

Ahora habrá que ver los dos caminos que toma el caso. Por un lado el judicial, donde salvo que exista en un futuro cercano un arreglo privado por resarcimiento del daño, Alan Sosa deberá enfrentar un juicio oral. Y, por otro lado, qué hará Gimnasia. Hasta ahora, el club sólo comunicó que está interviniendo la Secretaría y Subcomisión de Género y Diversidad para aplicar el protocolo correspondiente. En su momento, cuando hubo una denuncia contra Johan Carbonero en 2020 por abuso sexual simple, el colombiano siguió jugando y después fue transferido a Racing. La causa finalmente no llegó a juicio porque hubo un arreglo entre las partes. Esta vez no parece que vaya a terminar así. Porque en su último posteo hasta ahora, Sofía escribió: “Les agradecería mucho que compartan mis tuits. La Justicia no va a hacer mucho y no es justo que él siga su vida como si nada, un día detenido no cura a un violento”.

En las redes fue haciendo un minuto a minuto de lo que denunció