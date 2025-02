El ataque de furia de un tenista tras perder un partido: golpeó seis veces su raqueta hasta destrozarla y discutió con el umpire

El estadounidense Trsitan Boyer destrozó su raqueta contra el piso luego de la derrota en el Challenger de San Diego frente al australiano Alex Bolt.

Una tarde de furia experimentó el tenista estadounidense Tristan Boyer luego de perder su partido de primera ronda frente al australiano Alex Bolt en el Challenger de San Diego. El californiano, quien tenía una Wild Card para el evento, no pudo contener su ira tras quedar eliminado y destrozó su raqueta al golpearla unas seis veces contra la superficie.

Las imágenes del ataque de bronca de Boyer (113° en el ranking ATP) se hicieron virales en las redes sociales. En el video se observa al jugador muy molesto tras dejar su devolución en la red y perder el punto que le dio la victoria por 6-3 y 7-6 a Bolt (195°) en 1 hora y 38 minutos de juego. Acto seguido, comenzó a impactar con fuerza su raqueta contra el suelo mientras maldecía.

El elemento de trabajo de Boyer quedó doblado y tendido en la cancha mientras el jugador se dirigía a saludar a su oponente. Una vez que realizó el acto protocolar, inició una acalorada discusión con el umpire Nick Flente. “Esto es increíble. Es ridículo. Ustedes no pueden hacer nada bien. ¡Dios, esto me enoja, me saca de quicio. Dios, es frustrante!“, bramó el estadounidense.

En medio del intercambio, el juez de silla intentó explicar su punto de vista ante el reclamo, pero solo logró que Boyer siguiera lanzando improperios, agitando sus brazos. Flente había sancionado al jugador por tomarse demasiado tiempo para sacar, tal como marca el reglamento.

El tenista Tristan Boyer se retira de la cancha en San Diego con su raqueta destrozada (captura video)

“Hay tres personas aquí. ¡Hay tres personas aquí mirándome! ¡Solamente tres personas! Es la primera ronda, es ridículo. No estamos en la televisión, no hay nadie mirando, nadie está viendo la transmisión. Eres ridículo”, siguió Boyer. La respuesta del umpire fue contundente: “Lo estamos viendo de otra manera. No vamos a romper las reglas”.

Pero eso no fue todo. Para completar su show, antes de retirarse del court, el tenista tomó sus bolsos, fue a recoger los restos de su raqueta y, tras gritarle otra vez al juez, golpeó por séptima vez el marco contra el suelo. Luego, se retiró al vestuario, bañado en bronca. En tanto, Bolt no intervino en la escena y se mantuvo al margen. El australiano seguirá en carrera frente al estadounidense Govin Nanda en la segunda ronda.

Por su parte, Tristan Bolt tendrá revancha en dobles junto a su compatriota Jamie Vance otra vez frente al australiano Alex Bolt y su pareja, Li Tu. Esta vez, con raqueta nueva.