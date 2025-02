Luego de la victoria sobre Aldosivi, Fernando Gago le respondió a Gorosito tras sus dichos sobre la Bombonera

Con un golazo de Luis Advíncula desde afuera del área y otro de Miguel Merentiel sobre el cierre del encuentro, Boca Juniors venció por 2 a 1 a Aldosivi por la fecha siete del Torneo Apertura. Sin embargo, el Xeneize volvió a ofrecer una actuación sin grandes luces y los hinchas en La Bombonera hicieron sentir su malestar sobre la actualidad del equipo, que viene de caer por la mínima frente a Alianza Lima por la Copa Libertadores. Y esta situación fue uno de los grandes focos en la conferencia de prensa de Fernando Gago.

El director técnico del cuadro de la Ribera analizó lo que dejó el encuentro contra el Tiburón. “Creo que hoy el partido, en el primer tiempo, tuvimos las situaciones en los primeros 25 minutos. Intentamos atacar y llegar con mucha gente adentro del área para finalizar jugadas. Tuvimos dos o tres situaciones donde la pelota quedaba dentro del área rival y nos faltó el pase más preciso. Ya en el segundo tiempo, después de marcar el gol, nos convierten en una jugada aislada y otra vez tuvimos que ir a buscarlo, y no pudimos mantener el resultado después de hacer un gol”, comentó.

A su vez, resaltó: “Tenemos que mejorar, tengo la autocrítica que el equipo tiene que mejorar y dominar aún más. Hoy el partido estaba donde lo queríamos jugar, pero nos faltaron situaciones claras”. Más allá de su mirada sobre el choque con el Tiburón, el gran foco de la conferencia estuvo puesto en la revancha de la Copa Libertadores contra Alianza Lima, donde deberá revertir el 1 a 0 en contra que se trajo de Perú.

“Con respecto al martes, necesitamos ganar y sabemos lo que implica jugar una Copa Libertadores. Jugamos en nuestra casa, lo cual es muy importante. Hay que aprovechar el envión de la gente y su apoyo”, explicó. A esto, agregó: “Todo resultado positivo va a ayudar en lo que es lo anímico. Vamos a trabajar el partido partiendo de lo que sabemos hacer y nos enfrentaremos a lo que creemos que puede proponer el rival. Y, a partir de eso, intentar tener un mejor partido y tener el control. Vamos a recuperar jugadores. Es importante tener a todos disponibles para el gran partido que necesitamos hacer, para el gran resultado que necesitamos tener. Estamos con mucha confianza, en nuestra casa, y confío mucho en estos chicos".

Dentro de esta línea, no pasaron inadvertidos los comentarios de Néstor Gorosito (DT de Alianza) sobre la Bombonera: "Son opiniones que cada uno puede decir, yo sé lo que significa jugar en esta cancha. Lo tengo claro. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos positivos. Me ha tocado vivir situaciones increíbles que no viví en otros estadios. Vamos a aprovechar eso y de contagiar desde adentro hacia afuera".

El público dejó en claro en el duelo contra Aldosivi el descontento por el rendimiento y los resultados del equipo con cánticos: “A la gente de Boca le digo que confíe. Vamos a tratar de seguir mejorando. Hay momentos y situaciones que la gente se manifiesta y es normal. Este club es así, lo conozco. Y creo que bastante, desde mi etapa de infantiles. Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal. Este equipo va a dejar todo para lograr un resultado positivo, sabiendo lo que significa entrar a una Libertadores”.

“El desafío siempre está en cada partido. Desde mi lado, siempre trato de tener el mejor partido. Dada la situación que tenemos que clasificar en dos fases, vamos a jugarlas de esta manera. Tenemos un partido más, las series no se cierran en 90 minutos y tenemos otros 90 minutos para dar vuelta el resultado en nuestra casa”, comentó sobre la vuelta de la serie. Y agregó: “Sin dudas se va a tomar riesgos. En toda situación de partido se toma riesgos, hasta desde una formación, porque no todos los futbolistas llegan al 100% de condiciones. El riesgo está. Ahora, si el riesgo significa que dura dos minutos en el partido, no sirve”.

Por otro lado, habló sobre la situación de Ayrton Costa y Edinson Cavani, quienes están en dudas desde lo físico para llegar al partido del martes. “Son evaluaciones totalmente distintas. El caso de Ayrton creemos que puede llegar a estar a disposición. Mañana veremos si se puede entrenar y, a partir de ahí, evaluaremos. El caso de Edi es una lesión que tiene él. Dependiendo si tiene dolor vamos a saber si está o no disponible. No hay muchas cosas para hacer, él tiene muchas ganas de estar. Veremos el lunes qué decisión se toma con el jugador, es una situación muy particular”.

Por último, explicó la inclusión de Lucas Janson en el once titular, quien se fue silbado por parte de los hinchas cuando fue reemplazado. “Los entrenamientos de Lucas venían siendo muy buenos y creía que se merecía la oportunidad de poder jugar. Nos da mucho en el sentido del entrenamiento. Independientemente, si tuvo un buen o mal partido, intentamos buscar muchas finalizaciones desde el sector derecho en el primer tiempo. Las tuvimos más del lado izquierdo. Lucas es un jugador con muchísima experiencia, confío en él como en todos los demás. Necesitamos levantar los niveles individuales, y lo vamos a trabajar cada día que pasa para tratar de que lleguen lo mejor desde lo futbolístico y físico”.

TABLA DE POSICIONES