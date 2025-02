La sentencia de Gorosito antes de la revancha de Alianza Lima y Boca: “Es un mito lo de La Bombonera, es todo biri biri, no pasa nada”

Polémicas declaraciones de Gorosito sobre La Bombonera

El triunfo de Alianza Lima sobre Boca en la fase 2 de la Copa Libertadores dejó una sensación de amargura en ambos equipos. El conjunto peruano es consciente que la diferencia es mínima de cara a la revancha y en el Xeneize saben que la producción demostrada en el país incaico fue de lo peor del ciclo de Fernando Gago.

En ese contexto, Néstor Gorosito volvió a tomar protagonismo cuando brindó una entrevista telefónica con Radio La Red. En el entretenido diálogo, Pipo destacó la importancia de la victoria y expuso su valentía de cara a la revancha que se disputará el próximo martes en La Bombonera. “Pareciera que nosotros no tuvimos ningún mérito, que estuvimos pintados. Tenemos buen equipo y le podemos ganar a Boca”, comenzó el estratega con pasado en San Lorenzo, River Plate y Tigre, entre otros equipos.

En su análisis, el DT sostuvo que “el resultado fue pijotero”. “Tendríamos que haber ganado por dos o tres goles”, argumentó en referencia a la clara superioridad que se vio en la capital peruana.

Pablo Ceppelini fue el héroe de su equipo luego de anotar el único tanto del choque, aprovechó un rebote y no perdonó solo frente el arco de Agustín Marchesín a solo 4 minutos de iniciado el juego. El marcador no se movió a pesar de varios intentos que tuvo el equipo de Néstor Gorosito, falló la definición y pudo ser determinante para ampliar la ventaja.

Los ataques fallidos del cuadro victoriano tuvo un responsable en varias ocasiones, Agustín Marchesín salvó al combinado porteño en más de una oportunidad y evitó lo que podría haber terminado en goleada.

Cabe señalar que Fernando Gago llegó con once bajas al primer choque, pero tampoco creó ocasiones de gol como para sacar un buen resultado en Lima. La llave aún está abierta y todo se definirá en el próximo martes 25 de febrero en La Bombonera. Naturalmente, uno de los principales recursos a los que apelará Pintita será a la presión que impondrá el público local; una herramienta que no le genera ningún temor a Gorosito: “Lo de la cancha, y lo de La Bombonera es todo biri biri, es un mito. No pasa nada, son 11 contra 11. Es todo sanata. Nunca mataron a nadie dentro de una cancha”, subrayó.

En cambio, el entrenador no dudó en manifestar el verdadero miedo que le representa el arbitraje en el Alberto J Armando. “Es la primera vez que veo una operación mediática para condicionar al árbitro. Ya vi zócalos que dicen como lo cagaron a Boca y eso influye”, destacó.

Alianza Lima es noveno en la Liga 1 de Perú luego de dos fechas disputadas. Ganó un encuentro y perdió el otro. Sobre la formación para el encuentro por la tercera jornada, Pipo indicó que “el viernes jugarán los que mejor estén”. “Hoy quedó demostrado que el otro día -el tropiezo ante Alianza Atlético- no fue por una cuestión física, hoy el cansancio tendría que haber sido mayor y no fue así. La motivación suple a veces cierto cansancio”, detalló.

La revancha se disputará el próximo martes en La Bombonera y el que avance se verá las caras con el triunfador de la serie entre Deportes Iquique de Chile e Independiente Santa Fe de Colombia (el elenco chileno ganó 2-1 en la ida).

Pero antes, Boca tendrá otro compromiso en el plano doméstico. Por la séptima fecha del Torneo Apertura, el Xeneize se medirá con Aldosivi en La Bombonera, este sábado desde las 19.30. El conjunto a cargo de Gago se ubica sexto en la Zona A con 11 puntos, a cuatro del líder Estudiantes de La Plata.