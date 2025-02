“Manchester City 5.0”: las resonantes salidas que podría impulsar Guardiola tras la eliminación ante Real Madrid

Pep Guardiola piensa en importantes cambios dentro de Manchester City (Reuters/Violeta Santos Moura)

La derrota del Manchester City en Madrid ante el Real Madrid en la Liga de Campeones dejó más que una eliminación: expuso señales de desgaste en una plantilla que ha dominado el fútbol europeo en los últimos años. Según Daily Mail, Pep Guardiola se enfrenta a una nueva transformación en el equipo, la que podría ser su quinta gran renovación desde su llegada en 2016.

La escena en el Santiago Bernabéu reflejó no solo la desorientación de algunos jugadores dentro del campo, sino también la sensación de que este ciclo del City está llegando a su fin. Varios veteranos parecen haber cumplido su etapa en el club, lo que abre la puerta a un proceso de cambio significativo en la plantilla para la próxima temporada.

Guardiola ya ha pasado por situaciones similares. En su primera campaña en Inglaterra, el City fue eliminado en octavos de final de la Champions League por el Mónaco, lo que derivó en una reestructuración profunda del plantel. En el mercado de verano de 2017, nueve jugadores dejaron el equipo, incluyendo figuras clave como Pablo Zabaleta, Gael Clichy y Yaya Touré.

El patrón podría repetirse en 2024. Aunque las razones han cambiado —en 2017, Guardiola buscaba una mayor personalidad en su equipo; ahora enfrenta problemas de edad, lesiones y falta de frescura—, el técnico catalán está preparando una reconfiguración con múltiples salidas y nuevas incorporaciones.

Desde su llegada, Guardiola ha implementado múltiples versiones de su equipo. La primera, en sus inicios en el club, se centró en una reconstrucción tras la era de Manuel Pellegrini. Luego, llegó la revolución de los “falsos nueve”, seguida por la adaptación al dominio de Erling Haaland en la delantera. Ahora, con la necesidad de renovar el mediocampo y la defensa, se avecina la quinta etapa del City bajo su mando.

Con la Premier League aún en juego y la FA Cup como único título disponible en el horizonte, Guardiola ya está planificando el futuro. Sin embargo, el calendario también plantea desafíos. El City disputará el Mundial de Clubes en Estados Unidos en junio, lo que podría complicar la pretemporada y la integración de los nuevos fichajes.

¿Quiénes podrían salir?

La lista de posibles bajas incluye nombres de peso. Kevin De Bruyne, quien no fue utilizado en Madrid, podría considerar una salida si el club lo permite. Guardiola ha explicado que su ausencia no se debió a una lesión, sino a una decisión técnica. “La relación con Kevin De Bruyne es excepcional. No puedo estar lo suficientemente agradecido por lo que ha hecho por mí, por el equipo, por todos. Es solo una decisión”, afirmó el entrenador. Su contrato expira en junio, y su continuidad en el club está en duda.

Bernardo Silva, una pieza clave en años anteriores, ha perdido protagonismo, mientras que Jack Grealish no ha convencido del todo a Guardiola y su continuidad está en duda. En defensa, John Stones sigue acumulando lesiones, lo que podría empujar al club a buscar alternativas. Ederson, uno de los pilares del equipo, ha despertado interés en otras ligas, y Kyle Walker podría ver su cesión al AC Milan convertirse en un traspaso definitivo. También existe incertidumbre sobre el futuro de Mateo Kovacic y Matheus Nunes, quienes no han logrado consolidarse en el esquema del técnico.

Los nuevos nombres en el horizonte

La reconstrucción del City ya tiene algunos nombres sobre la mesa. Uno de ellos es Abdukodir Khusanov, un defensor uzbeko de 20 años que ha mostrado solidez en sus primeras apariciones. También se espera un papel más relevante para Omar Marmoush, mientras que el mediocampista español Nico González podría convertirse en una pieza clave en el centro del campo.

Además, el City planea reforzar su plantilla con al menos cuatro o cinco fichajes de nivel en el próximo mercado de verano. El objetivo es rejuvenecer el equipo y recuperar la intensidad que los llevó a conquistar la Premier League y la Champions League en temporadas recientes.