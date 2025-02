Fatura Broun reveló con emoción un audio inédito de Maradona: “Con ustedes me juego todo”

Fatura Broun reveló un audio inédito de Maradona

Jorge Broun, más conocido como Fatura, es un referente de Rosario Central y fue dirigido por Carlos Tevez en lo que fue la primera experiencia del Apache como director técnico. El arquero participó del Líbero Versus, por TyC Sports, y fue tajante al hablar de su relación con el ex jugador de Boca Juniors. En contrapartida, construyó un vínculo fugaz y fuerte cuando Diego Maradona y su cuerpo técnico, con el Gallego Méndez como asistente principal, quienes lo llevaron a Gimnasia. Incluso, atesora audios de Whatsapp del ídolo, fallecido en 2020, y los compartió al aire.

“No tengo feeling. Llegó y como que no conectamos”, dijo sobre Carlitos. “No porque juegue o no juegue, me tocó jugar algunos partidos. No te sabría decir el por qué. Desde la primera semana”, describió. Durante los cinco meses que Tevez estuvo al mando del Canalla, Fatura fue la mayor parte del tiempo suplente de Gaspar Servio. Es que el guardameta que hoy defiende el arco del equipo rosarino volvía de una lesión de ligamentos cruzados y veía lejana la posibilidad de ser el dueño del puesto. “Estaba Tevez, ya había vuelto a la titularidad Gaspar, no tenía chances. Ya entendía que no iba a ser tenido en cuenta”, explicó.

“No me quería, pero se terminaba el contrato; no me daba renovar porque él no me tenía en cuenta y empecé a hacerme la idea de que iba a salir de mi casa”, confesó el portero de 38 años, que debutó en la institución rosarina durante el Torneo Clausura 2006.

No obstante, la prematura salida del Apache le dio la posibilidad de continuar ligado al conjunto de Rosario. Con un clima espeso por las elecciones en el club, el DT decidió dar un paso al costado. “De un día para otro, Tevez dijo ‘me voy’”, comentó el arquero.

En ese contexto, Gonzalo Belloso, hoy presidente de Central y en ese entonces candidato, fue quien llamó a Broun para que continuada ligado a la institución. “Me dijo que si ellos ganaban pretendía que siguiera en el club y se dio”, explicó.

Fatura Broun y el día que falleció Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo entero. Al momento de su fallecimiento, Diego era DT de Gimnasia de La Plata, club al que había llevado a Fatura. Al momento de recordar esa situación, el arquero no pudo contener su emoción.

“Cuando se murió Diego estaba en mi casa. Llegaba del entrenamiento y empezaron en el grupo de los jugadores del club: ‘¿Se sabe algo del Diego?’, ‘¿Qué le pasó al Diego?’. Le digo a mi mujer que algo había pasado. Empiezo a hacer zapping, justo clavo en un canal de noticias y veo que estaba Andino (Guillermo), que dice llorando que falleció. Ventura (Luis) lo confirmó y yo me quedé y dije: ‘No lo puedo creer’. Me quedé paralizado”, recordó.

“Lo que movilizaba, ¿no? Cuando mi nene se largó a llorar me dice: ‘No sé por qué estoy llorando’ y creo que a todos nos pasó eso de no poder creerlo y esa emoción, fue durísimo. No pudo haberse ido. Si recién nos estábamos conociendo…”, comentó emocionado.

Los jugadores del plantel del Lobo decidieron rendirle homenaje a su DT y se movilizaron con rapidez ante la situación. “Hablé con la gente del club y conseguimos un bondi. Dijimos ‘mañana venimos, hacemos un minuto de silencio y nos vamos para allá’, expresó.

Luego de la muerte del Diez, Gimnasia debía afrontar un encuentro contra Vélez Sarsfield. “A los dos días tuvimos que jugar, entonces hablé con el utilero de Gimnasia y le sugiero: ‘¿Por qué no jugamos con la camiseta de arquero, la negra?’. Empezamos a buscar camisetas de arquero negra para mandar el pedido a la AFA y se pudo. Ese partido contra Vélez lo jugamos con la camiseta negra y ganamos 1-0 con gol de Maximiliano Coronel de cabeza y yo salí con el mechón rubio a modo de homenaje", recordó.

Al final de la entrevista, el arquero reveló dos audios de Maradona. En el primero, inédito, hablaba sobre una apuesta por el Lobo. “Claro, papi… Con ustedes me juego todo. Todas las fichas y si hay un banco cerca, sacamos 100.000 dólares más y le ponemos a Gimnasia, papi, a Gimnasia”, se escuchó en palabras de Diego.

En el segundo, ya más conocido, se escucha cómo el ídolo argentino bromea sobre el peso de la Copa del Mundo tras una consulta de Fatura sobre el peso del trofeo. “No te lo voy a decir porque vos vas a sacar rédito de alguna matufia que hacés y vas a apostar el peso de la Copa”, le expresa Maradona en el audio.

Jorge Broun y su relación con Carlos Tévez