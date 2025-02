Es hijo de una ex figura del fútbol argentino y su ídolo es Riquelme: Luca Kmet, verdugo de la Selección en el Sudamericano Sub 20

El festejo de Kmet ante Argentina (Photo by Juan BARRETO / AFP)

A pesar del esperanzador comienzo de la selección argentina en el Sudamericano Sub 20, en el que vapuleó por 6-0 a Brasil, el combinado dirigido por Diego Placente se quedó en las puertas del título en la última jornada, en la que cayó por 3 a 2 frente a Paraguay. Y uno de sus verdugos fue un futbolista que tiene raíces albicelestes y que porta la camiseta número diez: Luca Kmet, mediocampista ofensivo que milita en Lanús y que se nacionalizó para llevar la casaca albirroja.

El volante categoría 2005 abrió el marcador en el encuentro que definió el destino del equipo argentino, ya que la derrota derivó en que la Verdeamarela se consagrara como la campeona de la competencia. Al mismo tiempo, Kmet terminó el certamen con dos goles y misma cantidad de asistencias. Cargó con la responsabilidad de clasificar al elenco guaraní para la próxima Copa del Mundo de la categoría, la cual se jugará en Chile el próximo mes de septiembre.

Su historia con la casaca Albirroja comenzó gracias a su abuela paterna, quien escapó de la guerra y encontró asilo en Paraguay. El volante consiguió la nacionalidad y fue convocado por Aldo Duscher para esta cita sudamericana. Luca pateó sus primeras pelotas en el Club Social Lafuente, de Lanús, en cancha de baby. Pero desde Infantiles pasó a la cancha grande para defender el color granate. Su referente en el mundo del fútbol, al margen de su padre, quien fue figura a fines de los 90 y principios del 2000 en la liga argentina, fue Juan Román Riquelme.

Luca Kmet, en un duelo de Inferiores contra Boca

“Zurdo, hábil, de gran técnica y muy buena pegada”: así lo describieron quienes les siguen los pasos. Y probó esas condiciones en Venezuela.

Lo cierto es que los ojos de la Albirroja estuvieron posados en las juveniles de Argentina, ya que Kmet no es el único convocado proveniente de este país. Lo acompañaron el arquero Leo Sosa (Rosario Central), los defensores Gadiel Paoli (Boca), Maximiliano Duarte (Independiente) y su compañero de equipo en Lanús Axel Balbuena y el mediocampista Santiago Puzzo (Talleres de Córdoba). Además, se formó a la par de Julio Soler, lateral izquierdo del Sub 20 de la Albiceleste que acaba de ser transferido por el Granate a la Premier League.

La particularidad de Luca es que es hijo de Julián Kmet, aquel volante zurdo surgido en la cantera de Lanús que dio el salto a Europa a corta edad para ser refuerzo estrella del Sporting de Lisboa a fines del 99. Luego tuvo dos etapas en Nueva Chicago y también vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Estuvo una temporada en Ferro Carril Oeste en la B Nacional y colgó los botines tras su paso por el Apop Kinyras de Chipre.

Julián Kmet se inició en Lanús: en escena, ante el Negro Ibarra en la Bombonera (Fotobaires)

“Por mi experiencia, jugás más veces mal que bien. El fútbol es mucho sufrimiento. Podés jugar bien tres o cuatro partidos y después cuatro o cinco puntos otro partido. Yo sufro por la selección paraguaya, por mi hijo. No sabés cómo estaba antes de que pateara el penal contra Perú. Luca tiene una personalidad tremenda. Patea un penal como si fuera un tiro libre o córner. Yo me quería matar si el técnico me pedía que pateara un penal porque es difícil”, reveló en diálogo con Monumental AM 1080 de Paraguay Julián, quien contó que Luca le pidió expresamente que no viajara a Venezuela por los problemas sociales que existen en ese país.

Kmet fue vital para que la Albirroja consiguiera el boleto al Mundial de la categoría, el cual sacó tras finalizar cuarto en el hexagonal final con nueve puntos. La promesa de Lanús, que alternó entre Cuarta División y Reserva el año pasado, aspira a cumplir varios sueños: jugar la Copa Mundial juvenil, debutar en Primera en el Granate y, por qué no, en un futuro ser convocado por Gustavo Alfaro para la Mayor.

Argentina-Paraguay, por el Sudamericano Sub 20