Las confesiones de Cavani: por qué cree en la reencarnación, su “acuerdo” con Christian Sancho y una inesperada revelación íntima

Edinson Cavani reveló que cree en la reencarnación

Edinson Cavani sorprendió al hablar sobre la reencarnación y amplió su postura con una profunda reflexión. El delantero de Boca Juniors también reveló a qué se hubiese dedicado si no era futbolista y dio su opinión sobre la depilación definitiva en los hombres.

“Cuando sos más joven no le das tanto lugar a ciertos tipos de reflexiones o esa búsqueda interior, de nuestros ancestros; pero después empezás a crecer y a vivir esas situaciones que un poco te hacen darle lugar a esa parte más interna de nosotros, a conectar situaciones, comportamientos, actitudes y momentos, que a mí me han llevado a creer”, argumentó en la entrevista que dio en el programa Abrí Bien la Boca en DGO, junto a Martín Vázquez.

También, confesó que tiene “alma vieja” y que le afirmaron que se encuentra en su “última reencarnación. Ahí empiezo a analizar realmente, porque empiezo a ver cositas que me convencen, que me cierran, a creer en eso”.

Por otro lado, el artillero uruguayo subrayó el valor que le da a la familia: “Pensar en mis hijos es lo que más me emociona; y a veces ver cuando pasa el tiempo, verlos crecer, actitudes y pasiones de ellos, o algunas respuestas; es lo que te emociona, que te lleva a una lágrima”.

Edinson Cavani cuenta a qué se hubiese dedicado si no era futbolista

En tanto que el punta de 38 años indicó a qué se hubiera dedicado por fuera del fútbol: “Si no hubiera sido futbolista mi vida hubiera sido más direccionada hacia la naturaleza, al campo, algo sobre veterinaria o ingeniero agrónomo para estar en el campo, porque me apasiona”, sentenció.

Además, explicó por qué se opone a la depilación definitiva, cuando la gran mayoría de los futbolistas eligieron ese camino: “El hombre tiene que tener pelo...”.

En el marco de un mano a mano ameno y distendido, el ex jugador del Napoli, París Saint-Germain y Manchester United, entre otros equipos, afirmó: “Gardel, el mate y el dulce de leche son uruguayos. Las empanadas son otras cosas de las que dicen que son nuestras, pero se las damos a ustedes”, empezó chicaneando el delantero uruguayo. Y siguió: “Tenemos diferentes formas de tomar el mate. Primero le ponemos el agua para hinchar la yerba, sin la bombilla”.

Mientras que también habló de los sueños: “Te pasa cuando dormís, uno no es consciente, a veces son pensamientos que podés tener, el deseo te lleva al sueño en el día a día. Eso te queda en el consciente, estás durmiendo una noche y se te aparece en forma de sueño”, explicó.

Edinson Cavani se refirió a la depilación en los hombres

MÁS FRASES DE CAVANI

Su parecido con el actor Christian Sancho

“Chris (Sancho) es mucho más fachero que yo. Tenemos un acuerdo entre nosotros, hay momentos EN LOS que decimos que somos el otro. A veces nos conviene. Depende a quién conozca”.

Por qué no le gusta mirar series

“No soy tanto de sentarme adelante de la televisión a mirar. Primero porque me duermo, no puedo seguir y después porque no puedo estar quieto”.

¿Se baña con algo puesto

“Me ha pasado de tener compañeros que no se desnudan totalmente para bañarse, por religión o por diferentes complejos o diferentes pensamientos. Yo agarro una toalla bien seca para secarme el pelo, si está mojada seca menos”.

¿Un desnudo por dinero?

“No lo haría ni por cinco millones de dólares”.