Duro comunicado de la asociación de jugadores que lidera Djokovic por el caso de dopaje de Jannik Sinner

El sindicato que es promovido por Djokovic cargó duro por la leve suspensión contra Jannik Sinner tras su caso de dopaje (REUTERS/Tingshu Wang)

El mundo del tenis transita horas de conmoción y debate por la suspensión de tres meses al tenista N° 1 del ranking ATP, Jannik Sinner. El italiano fue investigado por un caso de dopaje desde 2024 y se comprobó que utilizó una sustancia prohibida denominada clostebol al mismo tiempo que se declaró su inocencia. Algunos colegas ya se expresaron públicamente para mostrar su descontento por una pena que consideran leve ya que no le retirarán títulos que ganó en este lapso ni tampoco lo sancionarán económicamente. Ahora el sindicato de jugadores impulsado por Novak Djokovic también dio su veredicto.

“El ‘sistema’ no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes”, fueron algunas de las líneas de la PTPA (Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis, según sus siglas en inglés).

El director de este ente es el británico Ahmad Nassar, quien tiene como laderos en el Comité Ejecutivo al serbio Novak Djokovic, al canadiense Vasek Pospisil, quien compartió el comunicado en sus redes sociales, al argentino Diego Schwartzman, quien acaba de retirarse, al polaco Hubert Hurkacz y a las tenistas Ons Jabeur (Túnez), Bethanie Mattek-Sands (Estados Unidos), Taylor Townsend (Estados Unidos) y Zheng Saisai (China).

El comunicado denunció también la diferencia de criterios de la WADA para los distintos casos entre los jugadores y “falta de transparencia, de proceso, de coherencia, de credibilidad y de compromiso”. El australiano Nick Kyrgios fue uno de los primeros tenistas en expresarse y dictó sentencia personal: “¿Culpable o no? Un día triste para el tenis. La justicia en el tenis no existe”. Junto a él se plegó, entre otros, el suizo Stanislas Wawrinka, quien escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Ya no creo en un deporte limpio”.

Ahmad Nassar, el pasado 11 de febrero, ya se había referido a este caso como “injusto” en las redes sociales. Enumeró un decálogo con el que cuestionó severamente al sistema antidopaje, entre los que sobresalieron algunos ítems: “En el caso específico de Jannik, se le puso en una situación injusta. La ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis) afirma que siguió su proceso y sus reglas. La AMA (Asociación Mundial Antidopaje) no está de acuerdo y siente la necesidad de contraatacar a la ITIA. Lamentablemente, este no fue un resultado sorprendente para personas como Tara Moore y yo. Eso no significa que estemos de acuerdo con la esencia de la apelación de la AMA o con la decisión original de la ITIA. Ni la ITIA ni la AMA están realmente cuestionando los hechos subyacentes en el caso de Jannik. Eso es importante y también injusto. En efecto, está atrapado en una disputa política y legal entre la ITIA y la AMA. Y todavía está esperando casi un año después para que su caso se resuelva por completo. Una vez más, eso es injusto”.

La suspensión de Sinner comenzó el 9 de febrero de 2025 y se extenderá hasta el 4 de mayo del mismo año. Durante este período, el italiano se perderá importantes torneos de la categoría Masters 1000, incluyendo Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. Sin embargo, estará habilitado para regresar a tiempo para competir en Roland Garros, uno de los cuatro torneos de Grand Slam. Esta programación ha suscitado críticas, ya que algunos consideran que la sanción ha sido estratégicamente favorable para el jugador, permitiéndole ausentarse en eventos significativos pero regresar para uno de los más prestigiosos.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA PTPA SOBRE EL CASO DE JANNIK SINNER

No importa a quién apoyes, ahora hay varias cosas claras.

El “sistema” no es un sistema. Es un club. La supuesta discreción caso por caso es, de hecho, simplemente una cobertura para acuerdos personalizados, trato injusto y sentencias inconsistentes.

No se trata sólo de los diferentes resultados para diferentes jugadores. Es la falta de transparencia. La falta de proceso. La falta de coherencia. La falta de credibilidad en la sopa de letras de las agencias encargadas de regular nuestros deportes y atletas. La falta de compromiso de la ATP, la WTA, los Grand Slams, la ITIA y la AMA para reformar y crear un sistema justo y transparente en el futuro.

Este prejuicio es inaceptable para todos los atletas y muestra una profunda falta de respeto hacia cada deporte y sus aficionados. Es hora de cambiar. Y lo cambiaremos.