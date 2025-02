Sin Colapinto, Alpine fue más rápido que McLaren y Mercedes en los nuevos tests de Fórmula 1

Jack Doohan fue el más veloz del jueves con el Alpine y superó a George Russell, con su Mercedes (Prensa Pirelli)

Alpine superó a Mercedes en los ensayos de Fórmula 1 a cargo de Pirelli, llevados a cabo este jueves en el Autódromo Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, España. Con Jack Doohan al volante, el equipo francés fue más veloz que la escudería alemana, que tuvo en pista a George Russell. Cabe recordar que estas pruebas forman parte del desarrollo de las gomas de 2026, que son más chicas que las actuales.

Los neumáticos mantienen el diámetro actual de 18”, aunque son ligeramente más estrechos: 25 milímetros delante y 30 detrás. Esta sesión es la continuación de las celebradas en el Autódromo de Paul Ricard, en Le Castellet, Francia, en enero y en el Circuito de Cataluña, España.

En Jerez se llevaron a cabo dos jornadas, en las que se ha trabajado en la comparación de diferentes construcciones y compuestos. Fueron tres los equipos que estuvieron en pista, porque ayer se sumó McLaren.

Hoy, el australiano Doohan condujo un Alpine A523 de 2023, mientras que el inglés Russell estuvo al volante de un W15, el coche que lo acompañó la temporada pasada, adaptado a la nueva dimensión de neumáticos.

McLaren también fue superado por Alpine y eso fue este miércoles con Pierre Gasly sobre Pato O'Ward (@McLarenF1)

Se completaron un total de 248 vueltas, repartidas de la siguiente manera: 113 para Doohan y 135 para Russell. Los dos equipos realizaron programas diferentes, por lo que no se pueden comparar sus resultados, pero el mejor tiempo de Doohan fue con 1m17s255 y el de Russell, 1m17s976.

Alpine también fue la referencia ayer con Pierre Gasly, quien firmó un tiempo de 1m18s092 (157 vueltas), y superó al mexicano Pato O’Ward, que con un McLaren marcó 1m19s484 (153 vueltas). El azteca es piloto de reserva del team inglés y corre en la IndyCar.

Cabe aclarar que, al tratarse de ensayos experimentales y al estar desarrollándose las nuevas gomas para la venidera temporada, los resultados deben tomarse con pinzas y no representan una referencia real de lo que pueda pasar en el ejercicio 2025.

¿Por qué no estuvo Franco Colapinto? El argentino no fue convocado, ya que el equipo Alpine prefirió tener la devolución de los pilotos titulares, que son los que comenzarán corriendo en este campeonato. No obstante, el bonaerense de 21 años giró en una de las jornadas de las pruebas TPC (Test of Previous Cars) en Barcelona y habría sido 5 décimas más rápido que Doohan, quien también formó parte y lo hizo en el día previo.

Los técnicos de Pirelli analizaron la telemetría que arrojaron los dos días de ensayos con los neumáticos que se usarán en 2026 (Prensa Pirelli)

“Otro buen test en los primeros días de 2025, gracias a la colaboración vital de los tres equipos implicados”, comentó el director de Motorsport de Pirelli, Mario Isola, sobre los ensayos de los nuevos neumáticos.

El italiano también destacó que “además de los datos recopilados en Paul Ricard y el Circuito de Cataluña, ahora tenemos mucha información muy importante del circuito de Jerez. Aunque no figura en el calendario del campeonato desde hace muchos años, sigue siendo un banco de pruebas interesante, en parte gracias al buen clima que disfruta en esta época del año”.

Isola agregó que “todavía nos queda una sesión de pruebas más antes del inicio de la temporada 2025, para cerrar esta fase inicial y crucial de trabajo en pista. La información recopilada hasta ahora nos permitirá dirigir nuestro desarrollo de una manera cada vez más precisa para los próximos test”.

La próxima sesión de Pirelli tendrá lugar en el circuito de Sakhir los días 2 y 3 de marzo, cuando Alpine volverá a estar en pista, esta vez acompañado por Williams.