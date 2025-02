Se filtró la diferencia que le habría sacado Colapinto a Doohan en los tests privados del equipo Alpine de Fórmula 1

Colapinto busca tener su chance como titular y aspira a tomar la butaca de Doohan

Se frotan las manos los guionistas de la serie de la Fórmula 1 Drive to Survive (Netflix). La novela sobre la segunda butaca en Alpine es uno de los imanes en el receso y la evaluación del argentino Franco Colapinto y el australiano Jack Doohan que habría pedido Flavio Briatore, hombre fuerte del equipo francés, es una de las historias que se roba la atención hasta que arranque la temporada el próximo 16 de marzo en Melbourne.

Más allá de que Briatore haya ordenado o no esa prueba entre ambos, todos los equipos suelen hacer estudios, comparaciones y constantes análisis de sus pilotos. Con esto se apunta no tanto a una competencia interna, si no a que un piloto determinado esté “fino” en el manejo durante todo el año y en condiciones de correr, más en el caso de un hombre de reserva, que es el rol con el que llegó Colapinto a Alpine. Su equipo puede estar llevando a cabo estos informes amén de que su asesor ejecutivo lo haya solicitado.

Doohan tendría un contrato por los primeros cinco Grandes Premios y su continuidad estaría sujeta a buenos resultados, en una escudería que terminó sexta en el Campeonato Mundial de Constructores de 2024.

Con este panorama, los franceses siguen de cerca todo lo que acontece con “su” equipo y dejaron trascender la diferencia que le habría sacado Colapinto a Doohan en las pruebas TPC (Test Previous Car) que son las que se hacen con autos de dos temporadas atrás.

Franco Colapinto se subió por primera vez a un Alpine

La semana pasada ambos salieron a pista en el Circuito de Cataluña y, según fuentes cercanas al equipo, la distancia a favor del argentino oscilaría entre dos y cinco décimas por vuelta, según publicó el portal galo F1Actu. Suficiente para alimentar las especulaciones sobre un posible reemplazo durante la temporada.

El mismo medio agregó que una primera comparación, basada en los tiempos de Abu Dhabi al final de la temporada pasada. Y puso sobre relieve una ventaja media de 0,3 segundos por vuelta para Colapinto. Si bien esta diferencia puede parecer marginal, adquiere una dimensión completamente nueva si se tiene en cuenta que el argentino conducía un Williams, un coche menos competitivo que el Alpine del oceánico.

Deben recordarse las declaraciones de Briatore con Le Parisien: “Comenzaremos el año con Pierre (Gasly) y Jack, puedo garantizarlo. Después de eso, veremos a medida que avance la temporada”. Y añadió: “Si hay un piloto que no progresa, que no me aporta resultados, lo cambio. En la F1 no se puede ser emocional”.

En tanto que la mánager de Colapinto, María Catarineu, le dijo a Infobae lo que Flavio manifestó sobre Franco: “Vi talento y lo quiero”. En tanto que Joan Villadelprat, ex colaborador del italiano, aseguró que “Flavio cree que tiene en Colapinto al siguiente Michael Schumacher”.

El Alpine girando en Barcelona en las pruebas TPC

Fuera de lo estrictamente deportivo, Briatore suele publicar en sus cuenta de Instagram historias de Colapinto. Fue el que reveló que el argentino se subió por primera vez a un A523, el monoplaza de 2023 en el mencionado trazado catalán ubicado en Montmeló. Luego, este fin de semana habrían compartido un viaje a los Alpes suizos y una cena en el exclusivo restaurante Billionaire de Saint Moritz.

Consciente de la amenaza que representa Colapinto, Doohan expresó su determinación de demostrar su valía en la pista. En declaraciones a Sky F1, el australiano afirmó estar “muy motivado” de cara al Gran Premio de Australia, su carrera de casa. “He estado esperando este momento toda mi vida. Quiero demostrar que merezco mi lugar”, señaló.

En principio, una fuente del entorno de Colapinto le aseguró a este medio que el piloto no iba a formar parte de los test de Pirelli que se llevarán a cabo esta semana en el circuito español de Jerez de la Frontera. Por lo que habrá que esperar para otro mano a mano. Además, el bonaerense de 21 años tampoco estará en las pruebas comunitarias y oficiales de pretemporada que se realizarán del 26 al 28 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.

Por ahora, Doohan comenzará la temporada junto a Gasly, pero es evidente la presión que tiene el oceánico. Si no logra convencer en las primeras carreras, Alpine podría optar por un cambio temprano en su alineación, dando a Colapinto su oportunidad que, de confirmarse, llegaría en el Gran Premio de Miami, el 4 de mayo. La temporada 2025 aún no ha comenzado, pero la batalla por el segundo asiento de Alpine ya está en marcha.