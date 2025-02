Insólito: tras el empate ante River, Godoy Cruz cambió al entrenador y los dos se presentaron a dirigir

Pedernera y Solari, frente a frente

Un hecho insólito sucedió en el entrenamiento de Godoy Cruz. Ernesto Pedernera, quien fue el DT del Tomba en el empate 0 a 0 frente a River Plate, se encontró con que en su lugar estaba Esteban Solari para dar comienzo al entrenamiento del plantel mendocino, según indicó el periodista Sergio Robles, en El Siete TV de Mendoza.

“Solari ya está en el predio, pero Pedernera también y espera que alguien le informe qué hacer. El Tomba tiene DT nuevo pero el actual no sabe nada. Increíble”, informó Robles.

El equipo mendocino tuvo un mal arranque de campeonato, con dos derrotas y la misma cantidad de empates, solo cosechó un par de unidades. Los resultados y el rendimiento dentro de la cancha fueron los motivos por los que la cúpula directiva decidió culminar con el vínculo, aunque no lo hizo oficial. En su lugar, la dirigencia cerró la llegada de Esteban Solari, quien fue parte de la estructura de selecciones juveniles de Argentina.

Solari fue ayudante técnico de los combinados albicelestes Sub-18, Sub-20 y Sub-23 desde 2018 hasta 2022. Además, proviene de una familia muy ligada al fútbol; es sobrino de Jorge “El Indio” Solari y hermano de Santiago Solari, quien fue figura de River y del Real Madrid, club al que también dirigió.

Como entrenador, tuvo un último paso por Everton de Chile. Dirigió 33 partidos, en los que obtuvo 15 triunfos y 10 derrotas. También fue el orientador del Johor Darul Ta’zim, de Malasia, en donde se adjudicó cuatro títulos durante su estadía en 2023.

Por su parte, como jugador, en Argentina vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y Gimnasia (CDU). En el exterior jugó en más de diez equipos de diferentes países como Bélgica, Chipre, Grecia, China, Italia, entre otros.

Esteban Solari, hermano de Santiago, fue futbolista y se convirtió en entrenador de las divisiones inferiores en Argentina (Foto: Twitter/@Argentina)

Los entrenadores que ya abandonaron su cargo en el Torneo Apertura

Marcelo Méndez fue el primer DT al que se llevó puesto el inicio del campeonato. Estuvo al mando de Gimnasia de La Plata durante las primeras dos fechas y las caídas frente a Instituto, por 3 a 0, y ante San Lorenzo (2-0), fueron las detonantes de la prematura salida. Había llegado al Lobo en abril de 2024 y dirigió 32 partidos, en los que cosechó diez triunfos, ocho empates y 14 derrotas.

Apenas 40 días fueron los que Walter Erviti estuvo al frente del plantel de Belgrano de Córdoba. Con solo dos puntos en cuatro partidos, producto de un par de empates y la misma cantidad de derrotas, Erviti se convirtió en el segundo entrenador que fue cesado de su cargo en la Primera División del fútbol argentino.

Lo curioso fue que tras su último partido, frente a Banfield, en el que el Pirata había logrado un agónico empate, el DT declaró: “Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir, entonces plazos no me pongo”, lo que hacía pensar que su continuidad estaba asegurada.

El tercero fue Facundo Sava. El ahora exdirector técnico de Atlético Tucumán dirigió su último partido en la derrota del Decano ante Rosario Central por 3 a 1. Aún así, su caso es distinto a los anteriores, ya que él mismo decidió comunicar que iba a dar un paso al costado luego del cotejo frente al Canalla.

Anteriormente, había dejado una crítica a la dirigencia tucumana por el estado del campo de juego, un indicio de que las cosas no estaban bien. “Fueron los dos peores partidos que dirigí estando acá. Me preocupa y me ocupa porque no había sentido antes lo que sentí en estos partidos”, declaró post derrota con Deportivo Riestra por 3 a 0, en condición de local.