La leyenda del Napoli que se alejó del fútbol y armó por casualidad una granja con un “hotel para gallinas”

Marek Hamsik armó una peqeueña granja familiar en su casa

El ex futbolista eslovaco Marek Hamsik, leyenda del Napoli y poseedor del récord de partidos con la selección de su país, ha encontrado una manera peculiar y diversa de ocupar su tiempo tras colgar las botas en el verano europeo de 2023. A sus 37 años, Hamsik no abandona por completo el mundo del fútbol, pero también se ha sumergido en un nuevo ámbito: la vida rural, criando gallinas y gestionando una pequeña granja en su natal Eslovaquia.

Desde su retiro como jugador profesional tras su paso por el Trabzonspor turco, Hamsik divide su tiempo entre su rol como asistente de Francesco Calzona en la selección eslovaca y sus actividades agrícolas junto a su esposa, Martina, y sus tres hijos. La familia reside en Badín, cerca de Banská Bystrica, donde construyeron una lujosa mansión que cuenta con piscina, un estanque, parque infantil y, más recientemente, un sofisticado gallinero.

“Es un pasatiempo relativamente nuevo para nosotros. Todo empezó en abril del 2023, durante la Pascua, cuando encargamos huevos para incubar, de los que más tarde nacieron pollitos. En ese tiempo logramos construir y amueblar un gallinero”, explicó Martina Hamsíkova tiempo antes en una entrevista al sitio Sport24.sk.

Lo que inicialmente era una curiosa actividad familiar, se ha convertido en todo un proyecto. El ex futbolista ahora añadió detalles sorprendentes sobre el gallinero, que ha sido adaptado para el bienestar de las aves: “El gallinero está hecho a medida con todo lo que conlleva. Es más bien un hotel para gallinas, con calefacción y ventilación incorporadas, pero también con puertas automáticas que se abren por la mañana para que no tengamos que levantarnos a verlas”.

El ex Napoli bromeó con que armó un "hotel para gallinas"

Esta dedicación no deja de ser motivo de humor entre Hamsik y su familia. “Intentamos hacer que las gallinas fueran felices y nosotros también. Hasta ahora tenemos 29 y ponen alrededor de dos docenas de huevos al día. Tenemos muchos, y ya estoy pensando en abrir una tienda”, bromeó el ex futbolista. Sin embargo, también admitió: “Al principio nos preocupaba mucho la cría de pollos... No servían para nada porque al final soy yo quien los abre por la mañana, los cierra por la tarde y felizmente me encargo del gallinero”.

La familia también cuida un pequeño zoológico casero con hurones, tortugas, conejillos de Indias, perros y gatos, además de sus gallinas. Sobre esta gran afinidad por los animales, Hamsik explicó: “En general, Martina es una gran amante de los animales y eso le transmitió a toda la familia. Si pudiéramos, tendríamos un refugio de animales o un pequeño zoológico en casa, aunque, en realidad, ya tenemos uno”.

Cabe recordar que, lejos del campo de juego y las gallinas, Hamsik también ha invertido en una bodega junto a su padre y presume una extensa colección de automóviles, donde destacan modelos como un Mustang y un Ferrari.

En julio será su partido despedida

Más allá de su faceta rural, Hamsik no se aleja del todo del fútbol. Está preparando un partido de despedida que se llevará a cabo el 5 de julio en el estadio Tehelné Pole bajo el título “Punto17”, haciendo referencia al número de su icónica camiseta en el Napoli. Sobre este evento, comentó: “Elegimos esta fecha porque las temporadas de los chicos que invité están llegando a su fin, ya que muchos de ellos todavía son futbolistas activos. Espero que encuentren tiempo en sus ocupadas agendas para venir a este partido especial”. Entre los nombres confirmados están los del uruguayo Walter Gargano, el argentino Ezequiel Lavezzi, Paolo Cannavaro, Martin Skrtel, Lukas Haraslin y Dries Mertens, entre otros.

Surgido del Slovan Bratislava de su país, Hamsik emigró rápidamente a Italia para iniciar una carrera en el Brescia que dos temporadas más tarde le abrió las puertas del Napoli. En el conjunto del sur estuvo durante una década, marchándose como una verdadera gloria. Tras jugar en China (Dalian Pro) y Suecia (IFK Göteborg), puso punto final a su vida deportiva profesional con el Trabzonspor de Turquía hace dos años.

Hamsik, una leyenda del Napoli (Foto: Reuters/Ciro De Luca)