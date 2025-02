Pablo Solari fue presentado en el Spartak Moscú de Rusia: cuánto dinero le quedará a River Plate por su venta

River Plate cerró una de las novelas que tenía en transcurso durante este mercado de pases: Pablo Solari finalmente fue presentado como flamante refuerzo del Spartak Moscú de Rusia.

El Millonario contaba con el porcentaje mayoritario de la ficha (60%) que también se repartían entre Colo Colo y Talleres de Córdoba. Si bien los involucrados no dieron los montos oficiales de la transacción, se cree que el club ruso podría desembolsar hasta 12 millones de euros si se cumplen todos los objetivos establecidos en el contrato.

El delantero de 23 años ya posó con la camiseta de su nuevo club y dejó un mensaje: “Hola fanáticos de Spartak. Ya estoy en casa. Muy contento de estar acá, espero darles muchas alegrías. Les mando un abrazo”. En la entidad rusa tendrá como compañero a un viejo conocido: Esequiel Barco, con el que estuvo en el plantel Millonario durante las últimas temporadas. También jugará con otros dos sudamericanos como el paraguayo Jesús Medina y el delantero brasileño Marquinhos.

Solari, que surgió de Talleres de Córdoba, arribó a River Plate en julio del 2022 proveniente de Colo Colo de Chile y a cambio de unos 4.5 millones de dólares por el 60% del pase. Ahora se unirá al máximo ganador de la Premier League rusa, que lleva casi una década sin apoderarse del título y actualmente está en la tercera colocación de la tabla a dos unidades del líder Zenit San Petersburgo.

Pablo Solari fue presentado en Spartak Moscú

Sin el extremo y tras la lesión de Agustín Ruberto en el Sub 20, Marcelo Gallardo tendrá como alternativas en ofensiva a Sebastián Driussi, Miguel Borja, Facundo Colidio, Gonzalo Tapia e Ian Subiabre, el juvenil de 18 años que se convirtió en una de las figuras de Argentina en el Sudamericano. “No es fácil el mercado a esta altura del año, principalmente porque todos los equipos están en competencia. Ir a buscar futbolistas en este momento no solamente requiere un desembolso muy importante sino que está muy limitada la búsqueda. No creo que suceda algo, salvo que aparezca alguna oportunidad. Tenemos alguna ventana más abierta por los jugadores que se han ido. Seguimos expectantes con eso”, aclaró el DT cuando le preguntaron días atrás si iba a traer un reemplazante por Ruberto.

Hay que tener presente que, de todos modos, River tiene habilitado incorporar futbolistas por el plazo de un mes tras esta venta al exterior de Solari: “El cierre del Registro de Inscripciones y Transferencias de Jugadores se llevará a cabo el 12 de marzo de 2025 a las 18:00 horas únicamente para los clubes que tuvieran intenciones de incorporar algún jugador y sólo en el caso que el Club interesado en registrarlo haya transferido (de forma definitiva o a préstamo) alguno de sus jugadores a un club del exterior entre el 1 de febrero y el 12 de marzo de 2025″, indica el reglamento.

La salida del atacante suma a las de Claudio Diablito Echeverri (emigró al Manchester City), Enzo Díaz (recaló en San Pablo de Brasil), Nicolás Fonseca (firmó con León de México), Adam Bareiro (a préstamo a Al-Rayyan de Qatar), Agustín Sant’anna (vendido al Red Bull Bragantino de Brasil), Franco Paredes (estaba cedido en Sarmiento y fue comprado por Independiente), Tomás Nasif (Banfield), Robert Rojas (tras pasar por Vasco da Gama se fue a Olimpia de Paraguay), Daniel Zabala (Huracán), Tomás Galván (Velez) Franco Alfonso (Central Córdoba), Elián Giménez (Sarmiento de Junín), Tiago Serrago y Tobías Leiva (ambos en Aldosivi).

Con Solari fuera de la institución –llegó a sumar minutos en el primer partido del Torneo Apertura contra Platense–, la agenda del Millonario seguirá este miércoles desde las 22.15 en Mendoza: visitará a Godoy Cruz por la 5ª fecha del Campeonato. Luego recibirá a Lanús el domingo 16 de febrero en el Estadio Mas Monumental a partir de las 19.15 e irá a San Juan para toparse con San Martín el sábado 22 de ese mismo mes.

Solari ya lució la 7 del Spartak Moscú