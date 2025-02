La inesperada crítica de un ídolo del Manchester United a Lisandro Martínez tras sufrir una grave lesión

Lisandro Martínez es muy querido por los hinchas y sus compañeros en el Manchester United (Reuters/Andrew Boyers)

Manchester United atraviesa una temporada para el olvido en la Premier League, donde está más cerca del descenso que de la clasificación a copas internacionales. El cambio de entrenador en mitad de temporada tampoco ha renovado el aire en Old Trafford y la grave lesión de Lisandro Martínez modificó los planes del técnico Ruben Amorim con un jugador muy querido por la afición.

Sin embargo, un histórico de la entidad como Paul Scholes se despachó en las últimas horas con una inesperada crítica contra el zaguero central campeón del mundo con la selección argentina en declaraciones realizadas al programa The Overlap Fan Debate, las cuales también fueron divulgadas por el diario británico Daily Mail. “Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League”, expresó sobre la actualidad de Licha, en medio de un descarnado análisis sobre los defensores del plantel.

Scholes es una leyenda viviente de los Diablos Rojos por haber ganado dos Champions League y 11 Premier League, entre otros títulos. Esos pergaminos le brindan un estatus a quien vistió la camiseta del club entre 1992 y 2013. El ex volante central hizo foco en los compañeros del argentino, ya que también le tiró dardos al defensor de 25 años, Matthijs de Ligt. “Su edad y la cantidad de clubes en los que ha estado ya me preocupan. Fue brillante en el Ajax, pero parece que va empeorando a medida que envejece. El Bayern de Múnich y la Juventus lo han dejado ir por alguna razón”, señaló en el programa de Sky Bet.

Paul Scholes es un histórico ex jugador del Manchester United (Reuters/Ed Sykes)

El ex jugador de la selección de Inglaterra no se quedó atrás y apuntó su mirada a uno de los refuerzos de la presente temporada, Leny Yoro: “¿Dónde están tus ambiciones? Me refiero a conseguir que un equipo gane la Premier League. ¿Vas a ganar la Premier League con De Ligt y Yoro como defensas centrales?”. Más adelante, puntualizó en el joven de 19 años proveniente del Lille de Francia: “Mira, es un jugador joven, pero no me ha gustado lo que he visto hasta ahora. ¿Viste el partido contra el Southampton? Es un jugador joven, es uno de los centrales que me quedaría, cuando hablo de esa columna vertebral y dos centrales”.

A continuación, señaló la importancia de armar un núcleo de futbolistas que se afirmen en la formación porque, de otra manera, no descartó el peor escenario: “Si no lo hacen bien este verano, puede sonar ridículo, pero por la forma en que se encuentra este entrenador, podrían estar al borde del descenso. Te lo aseguro, ha sido muy malo”. Con el mercado de transferencias cerrado, arriesgó que el United “necesita un nuevo arquero, posiblemente dos centrales, dos mediocampistas y dos delanteros centrales” para volver a ganar títulos.

Lo cierto es que el caso de Martínez difiere de De Ligt y Yoro. A pesar de haberse perdido más de 50 partidos por distintas lesiones, Lisandro siempre fue una pieza clave en el armado defensivo del equipo. Su aura contagia otra energía entre sus compañeros e inspira una mayor cuota de seguridad en el fondo, es muy querido entre los hinchas y, en el último tiempo, venía con una importante racha goleadora. Desde diciembre a la fecha, le marcó al Liverpool en el clásico, anotó el tanto de la victoria contra Fulham, brindó una asistencia crucial para firmar la victoria ante Manchester City por Premier League y le dio un pase gol a Bruno Fernandes para la victoria agónica contra Rangers en la UEFA Europa League.

* La salida de Lisandro Martínez

Ese andar se vio detenido el domingo 2 de febrero. El ex hombre de Defensa y Justicia se retiró de la cancha después de realizar un mal movimiento con su rodilla izquierda y, horas después, el Manchester United informó el diagnóstico: una rotura ligamentaria, que le demandará una recuperación cercana a los ocho meses. Se perderá todo el cierre de esta temporada en curso y buena parte del comienzo del calendario que se avecina, además de la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección.

Sus compañeros en Inglaterra lo homenajearon en el encuentro con victoria 2-1 sobre Leicester por la cuarta ronda de la FA Cup. Todos saltaron al terreno de juego a realizar los movimientos precompetitivos durante la entrada en calor con una camiseta que tenía el mensaje “¡Mucha fuerza, Licha!”, en su espalda. Él les agradeció a través de sus redes sociales: “Gracias por las muestras de apoyo, chicos. ¡Volveré más fuerte!”.

El mensaje de los jugadores del Manchester United a Lisandro Martínez (Reuters/Peter Powell)