Lo Celso en “Mi Selección”: la charla con Di María para heredar la 11, qué sintió al conocer a Messi y cómo se decidió su baja del Mundial

Lo Celso habla del nacimiento de su hija en un momento clave del Mundial y sobre la lesión que lo marginó de esa competencia

Sevilla es la primera parada de este recorrido europeo para visitar a futbolistas de la selección argentina. Consagrados, campeones y figuras que prometen a futuro de la mano de Lionel Scaloni pasarán por el flamante ciclo “Mi Selección”, conducido por el Pollo Joaquín Álvarez. Giovani Lo Celso, rosarino, nacido el 9 de abril de 1996, nos recibe en el campo de entrenamiento del Betis, apenas terminada una práctica del conjunto andaluz.

El talentoso zurdo surgido de la cantera de Rosario Central y de pasos por PSG, Tottenham y Villarreal, no deja tema sin abordar. Sus ganas de volver a vestir alguna vez la camiseta de Rosario Central, cómo fue la conversación con Ángel Di María para heredar la camiseta número 11 de la Selección, la dolorosa decisión de quedar afuera del Mundial 2022, el nacimiento de su hija que coincidió con un gol clave de Lionel Messi en Qatar y qué sintió al conocer a la Pulga, son solo algunos de los tópicos que surgieron a lo largo de la conversación. A continuación, la entrevista.

-¿Podemos decir que para vos es tu casa el Betis, no?

-Sí, es un club en el que te hacen sentir familia. Entonces el día a día se hace mucho más fácil. Yo había tenido una etapa hace cinco o seis años (NDR 2018-2020) y cuando volví me pareció que eso había pasado la semana pasada. Así que eso es importante a la hora de la adaptación y volver a un club así está buenísimo.

-Vos viniste acá y en dos partidos hiciste goles, se nota que estás cómodo. Es muy importante la ciudad para que vos te sientas cómodo.

-Sí, creo que también el hecho de que un jugador se sienta cómodo, importante dentro de un equipo, de una estructura, es algo muy importante. Como vos decís, llegué ya con el pie derecho, me recibieron muy bien, entonces se hizo todo mucho más fácil.

Ángel Di María y Giovani Lo Celso posan con la Copa del Mundo. "Fideo" le heredó la camiseta número 11

-Ustedes son muy conocidos por jugar al fútbol. ¿Vos podés disfrutar Sevilla, que es una ciudad hermosa, tenés esa posibilidad? ¿O no se puede por el fanatismo de la gente?

-En su momento me tocó hacer un poco de turismo, ir a los lugares. Pero sí, es una ciudad muy pasional. Es una ciudad que vive mucho el fútbol. En ese sentido es muy similar a Rosario. Hay dos clubes -Sevilla y Betis- sobre los cuales gira en torno el fútbol. Entonces, creo que la gente por eso reconoce más a los jugadores, les está más encima. Pero bueno, en definitiva, uno trata de de hacer vida normal, de hacer sus planes, salir a comer y no mucho más. En definitiva, nos la pasamos jugando, viajando, concentrando y los tiempos libres son pocos.

-¿Y cómo hacés para tener la cabeza enfocada en los lugares que vas a jugar? Naturalmente, vos sos un rosarino que está de paso en alguna ciudad de Europa, en este caso. ¿Es así o no?

-Como siempre dije, en Rosario tengo toda mi familia, todos mis amigos, mis afectos. Yo soy muy amiguero, muy apegado a la familia, entonces te cuesta, pero bueno, en definitiva sabés que que esta es tu vida, tu casa está en el lugar donde te toque de turno, tratás de de disfrutarlo y pasarlo de la mejor manera. Así que cuando estoy en Rosario, sea un día, cuatro o tres semanas, lo disfruto al máximo. Uno trata de de cargar pilas, de llenarse de esa buena energía y ya con eso la gasolina tirar el resto de la temporada.

-Vi tus fotos pescando, ¿sos bueno pescando?, quiero saber si es humo, porque te vi con el trajecito, con todo. ¿O hay algo? ¿Sos un tipo que conoce?

-Bueno, cada vez que voy trato de hacerme un tiempo para ir al río. Me encanta. Y bueno, cuando tenemos suerte por ahí sacamos algo.

La pesca, una de sus pasiones

-A todos los jugadores que nacieron en un club les piden que vuelvan. ¿Está en tu cabeza la vuelta o es algo que faltan años y no se lo contempla del todo? Hablo de volver a jugar a Central.

-Sí, obviamente que uno siempre lo contempla. Como te dije, en Rosario tengo toda mi familia, todos mis amigos. Salí del club del cual soy hincha. Entonces uno siempre lo tiene en la cabeza. Hay que saber manejar y controlar bien los momentos. Pero sí, cada vez que vuelvo y estoy ahí, la verdad que disfruto mucho. Paso por el club y obviamente que sí, que me encantaría.

-Bueno, se vienen partidos con la Selección, de Eliminatorias, se vienen Uruguay y Brasil, dos partidos muy picantes. ¿Vas a seguir usando la camiseta número 11?

-Sí, ya estos últimos partidos me tocó usar la 11.

Su opinión sobre las declaraciones de Cristiano Ronaldo y qué sintió el día que conoció a Messi

-¿Era algo que ya estaba hablado con Fideo Di María? Era algo que quería él, ¿no?

-Sí, con Fideo estaba hablado, que cuando él la dejaba le gustaba que la use yo, a mí también era un número que me gustaba, que en otras circunstancias ya la había usado. Entonces, sí, fue algo que se dio.

-¿Cómo hace el grupo de la Selección para mantener las ganas de seguir ganando? Porque no es normal, no solo en la Argentina, en el mundo no existe que un equipo o una selección gane tantas competencias y siga así con el mismo entusiasmo para el futuro.

-Tenemos esas ganas de estar, todos nosotros contamos los días para que llegue la época de la Selección, para ponerte la camiseta, llegar al predio. Disfrutamos mucho ahí adentro. Entonces después se hace muy largo cuando pasa el tiempo. Y después, como vos bien decís, las ganas de ganar, que que si bien este grupo consiguió todo, cada vez las expectativas son más altas y bueno, los objetivos cada vez son son más grandes, no hay relajación y como bien decís, se vienen dos partidos muy importantes y lo mejor de todo es que el grupo mantiene ese hambre y esa llama que fue lo que lo trajo hasta acá.

Rosario Central, el club de sus amores al que aspira a regresar en el futuro

-De afuera se los ve como mejores amigos, se ve como si fuera un viaje de egresados, que después en la cancha claramente son notorios los resultados, pero parece que disfrutan mucho el afuera. ¿Esa es la clave de tantos buenos resultados?

-Sí, creo que, como te dije, disfrutamos mucho ahí adentro. Ya sean los ratos libres, entrenando, y después a la hora de competir, al que le toque lo lo va a hacer de la mejor manera. Y bueno, creo que es un lugar de privilegio que todos tratamos de defenderlo y disfrutarlo al máximo, esa es la clave.

-Hace unos meses le hice una nota a Leo (Messi) y me contó que el chat de la Selección se llamaba “Campeones del Mundo”. ¿Sigue llamándose así y lo administra Paredes? ¿Sigue todo igual?

-Sí, todo sigue igual.

-¿No cambiaron a bicampeones de América? Porque podrían cambiarlo tranquilamente. ¿Sigue muy activo?

-Sigue activo, es un grupo en el que están todos. Nos saludos por los cumpleaños, o lo usamos para reírnos un rato, mandan algo cada tanto. Así que sí, se mantiene.

El estadio del Betis, la casa de Giovani Lo Celso (Foto Matías Arbotto)

-Sé que es un capítulo pasado y que fue un capítulo feo, pero me quiero centrar un poco en lo que te pasó en el Mundial. Vos te lesionas 20 días antes de que empiece la Copa del Mundo, ¿vos ya sabías en ese momento de la lesión que no llegabas? ¿O durante la recuperación?

-Lo primero fue hacer los chequeos médicos, para ver cuál era la gravedad de la lesión. De hecho, estuve tres o cuatro días entrenando desde la mañana hasta la noche para tratar de recuperar el músculo, que sea lo menos complicado posible. Pero claramente no había forma ni medicina posible. Después obviamente sabía que iba a perderme el Mundial. Obviamente fue una noticia muy dura. Ese día fue muy duro, los primeros días, el tiempo hasta que vas asimilando la noticia, fue algo muy duro.

-¿A quién es la primera persona que le decís ‘ya está, ya probamos todo’? Imagino que a tu familia, pero de la Selección, ¿a quién se lo comunicás? ¿A Scaloni? ¿Cómo fue ese proceso?

-Hay un proceso, con el médico de la Selección, el médico del club de ese momento (Villarreal), y obviamente el cuerpo técnico con conocimiento de la situación. Entonces, claro, una vez que te dan el parte médico, sabiendo la lesión que tenía y el tiempo de recuperación, obviamente ya era imposible. Ahí en definitiva se dio la charla con Scaloni de que no iba a estar. Fue durísimo para él y fue durísimo para mí, pero bueno, había que asimilar esa noticia y digerirla de la mejor manera con el tiempo.

Con su hija Emilia, cuyo nacimiento coincidió con un gol clave de Messi en el Mundial 2022

-La vida es una locura, porque vos no podés ir al Mundial, pero estaba estipulado que tu hija iba a nacer durante el Mundial, por un lado te perdés algo que es lo que más quiere un jugador, y por otro lado, lo que uno más quiere como persona. ¿Es cierto que tu hija nació mientras se jugaba el partido con México, cuando Leo hace el gol?

-Sí, estábamos en casa, estaba mi familia, estaba la familia de mi mujer y justo hace el gol Leo. Todo una euforia, gritamos todos el gol y cuando nos damos vuelta, mi mujer rompió bolsa y nos fuimos corriendo al hospital. De hecho cuando hace el gol Enzo (Fernández), el segundo, lo miré por el teléfono. Pero sí, fue ahí en el momento.

El vestuario del Real Betis Balompié, el equipo andaluz de Lo Celso (foto Matías Arbotto)

-¿Cómo fue la decisión de ir a la semifinal y a la final? Porque justo había nacido tu hija. Scaloni y el equipo te habían invitado para que vayas, obviamente porque sos parte de esa selección. ¿Te costó tomar la decisión? porque viste como son las cábalas...

-Yo podría haber acompañado al grupo desde antes, pero la fecha en que iba a nacer mi hija coincidía con el inicio de la competencia. Entonces la idea era que nazca lo antes posible, estar un par de días y ya acompañar a los chicos ahí en el Mundial. Y bueno, creo que se dio todo a la perfección porque nació mi hija, estuvimos ahí unos días, cuartos de final lo miré en casa y ya después me fui para el partido de semifinales, que pudimos ganar para jugar la final y ya después de ahí me volví para casa y el equipo ahí ya se volvió para Buenos Aires a festejar.

El video de Lo Celso, Paredes y De Paul en la previa de la final

-Yo por lo menos no lo vi nunca en una selección que no sea la Argentina. Pero esa foto que están con Rodri (De Paul) y con Paredes previo a la final. Como que están ahí medio melancólicos. Están todos emocionados. Imagino que habrán llorado por llegar ahí. Eso no es tan normal en el fútbol. Yo no lo vi nunca. ¿Me podés explicar por qué? ¿Por qué es?

-Y yo creo que sí. También la amistad que tenemos con Rodri, Lea y todo lo que vivimos todos estos años. Y nos encontró ahí a los tres en utilería. Justo había una vela, la prendimos, había una frase ahí en una de las paredes de utilería, música y bueno, se fue dando el momento y nada. En cierta forma era una un momento de agradecimiento, de obviamente la noche previa a jugar una final del mundo. Eran muchas emociones fuertes y juntas. Entonces. Bueno, creo que que se dio ese momento que hasta el día de hoy lo recordamos y es algo muy, muy lindo.

-Si te dan una máquina del tiempo, ¿elegirías que quede todo igual?

-Las cosas se fueron dando por algo. Pude disfrutar el nacimiento de mi hija. Pude estar con mis compañeros acompañándolos en un momento tan importante. Y además, como te digo, estar en la selección es un lugar de privilegio. Entonces, cada vez que me toca ir ahí y llegar al predio y ponerme la camiseta es algo increíble. Entonces la verdad que se dio todo así y obviamente que fue algo increíble en todo sentido.

-¿Sos un papá baboso?

-Sí, y más de una nena, ella es muy apegada a mí.

-¿Y sos miedoso por ser papá primerizo?

-Trato de llevarlo de manera natural.

La Plaza de España, una postal de Sevilla (Foto Matías Arbotto)

-Para terminar, te hago una pregunta que les hacemos a todos. Está relacionado con la primera charla que tuvieron con Messi. Ahora claramente son amigos, se conocen, se quieren. Están jugando hace un montón. Pero, ¿te acordás cómo fue la primera vez que lo viste, cómo fue esa primera charla? ¿Lo tenés presente?

-Sí, me acuerdo el primer día que lo ví, yo no lo conocía personalmente, fue cuando tuve mi primera convocatoria en Rusia (NdR: lo convocó Jorge Sampaoli en 2017), para unos amistosos y el hecho de verlo y ahí de ir a saludarlo, fue como un calor.

-Fuiste tranquilo, uno va despacio cuando lo ve a Leo, como que vas más despacio.

-Claro, de verlo tanto tiempo en la tele y verlo personalmente por primera vez hasta el día de hoy te impacta. Pero bueno, la primera vez más todavía.

-Quiero saber, ¿uno tiene que ir midiendo, vas de a poquito? Tampoco para incomodarlo. Es así. Vas con respeto.

-La primera vez estás nervioso. O sea, un calor por dentro. Y no solo él, o sea, todos los jugadores de la Selección que en ese momento estaban. El hecho de más que nada de estar en shock, de no poder creer donde, donde estás más que nada eso.

El mensaje de sus compañeros de la Selección tras quedar afuera del Mundial por una lesión

-Vos sabés que en una entrevista a Cristiano Ronaldo dijo que sin dudas él es el mejor del mundo. ¿Lo escuchaste eso?

-No, no lo ví.

-¿Vos qué opinás?

-Está clara la respuesta, no hace falta aclararlo. El mejor del mundo es Leo.

-Y a Leo, ¿se le manda un mensajito para lo del próximo Mundial? ¿O no se lo presiona? Di María ya está descartado, pero ya estamos a un año del Mundial ¿No se lo presiona para ver si lo juega?

-No, en definitiva, va a ser lo que él quiera. Obviamente que lo que queremos tanto nosotros como todos los argentinos es que pueda estar. Creo que él está disfrutando mucho. Está muy bien. Se lo ve muy bien. Como dijo Scaloni, tenemos que seguir disfrutando de él y obviamente dependerá de lo que quiera hacer él. Pero si es por nosotros, obvio que todos te dicen que sí.

La entrevista completa con Giovani Lo Celso