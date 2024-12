“Sos un mala leche”: el tenso cara a cara entre Leonel Pernía y Andrés Jakos en plena definición del Turismo Nacional

Leonel Pernía lo fue a buscar a Andrés Jakos en la definición del título de la Clase 3 de Turismo Nacional

Fue una definición caliente la del título de la Clase 3 de Turismo Nacional. El campeonato llegó a la última carrera, disputada en Trelew, ubicada al noreste de Chubut, con varios pretendientes a quedarse con el trofeo, el cual quedó en manos de Alfonso Domenech, con su VW Virtus. Sin embargo, la polémica de la tarde estuvo ligada al fuerte enfrentamiento entre Leonel Pernía y Andrés Jakos. Después de un toque en la pista, el primero increpó a su rival con vehemencia y lo insultó frente a las cámaras.

Pernía, a bordo del MG-C Pergamino, llegaba con claras aspiraciones a quedarse con el título, pero para ello debía ganar la serie obligatoriamente. La categoría exige que el piloto sí o sí tenga que imponerse en una carrera como un requisito excluyente para ser campeón.

Con este panorama, durante la competencia, Pernía y Jakos estaban disputando las primeras posiciones en la última vuelta. El experimentado tandilense intentó adelantar a quien se consagró campeón del TC 2000 hace algunas semanas por el sector exterior de la pista, pero terminó tocando con la parte derecha de su auto a su rival, quien le cerró el espacio. Esto provocó que ambos perdieran la posición y que Jonatan Castellano se quedara con la victoria.

Segundos después de que la bandera a cuadros saliera a relucir, Pernía se bajó del auto y fue a buscar directamente a Jakos: lo agarró del cuello con fuerza y comenzó a increparlo, mientras Jakos mostraba una actitud distante. “Así no se corre, pendejo, porque así me arruinas el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, le dijo en un tenso cara a cara.

Posteriormente, los comisarios sancionaron a Pernía con la imposibilidad de poder competir en la siguiente serie, ya que le impusieron el castigo más severo de exclusión por “conducta inapropiada”. Ante esta situación, el experimentado piloto que se consagró campeón el año pasado apuntó contra el manejo de las autoridades y la actitud de su rival. “Enderezamos un fin de semana que no estaba complicado, haciendo una maniobra hermosa, limpia y clara. Sin tocarlo a Jakos y después, con la mala intención con la que salió a correr la serie, nos dejó a fuera de carrera”, señaló.

“No me gusta que algo tan simple como ir a decirle a un tipo que te perjudicó, que es un mala leche, termine en exclusión, pero se vuelve a marcar que la injusticia es siempre para nuestro lado. Últimamente, vienen pasando cosas con las que te das cuenta que están inclinando la cancha. Enseguida cualquier cosa que haga Pernía es excluido, sancionado, le ponen multa o le dan fechas de suspensión. Ahora le fui a hablar a Jakos y no le hice nada, ninguna agresión. Lo agarré para tenerlo cerquita y decirle bien en la cara lo mala leche que es, y me excluyen de la serie”, comentó.

“No me sorprende, me da mucha lástima porque este deporte dejó de ser un deporte de hombres. Se empezó a convertir en un deporte en el que los que nos manejan no lo hacen con la justicia que lo tienen que hacer”, argumentó. A su vez, agregó: “Es raro, en otras categorías corren autos fuera de reglamento y no pasa nada, no los quieren desarmar y mostrar en la técnica y no los sancionan. A mí me tiran cuatro tiros, me perjudican. Hablo, digo ‘infeliz’ y me dan una fecha. Siempre la balanza está en contra nuestra. Entonces, no me sorprende para nada”.

Las balas a las que hace referencia tienen que ver con lo ocurrido en 2023, cuando su Ford Focus, con el que se coronó campeón, fue hallado con dos impactos después de la última carrera del Turismo Nacional en Viedma. “Se constató mediante un perito que no sólo había un disparo, sino dos. Uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal en una parte del radiador”, relató en aquel entonces.

“Lo que hizo Jakos toda la serie fue malo. Ya arrancó con (Jonatan) Castellanos y después me pega a mí de atrás. A la serie la corrió muy mal, entiendo que confunde un poco el hecho de ser agresivo y juega con mala intención y no está bueno en una pelea por el campeonato. Tiene los parámetros errados de cómo tiene que defenderse”, comentó Pernía.

La otra parte de la polémica también dio su veredicto y explicó su postura en la maniobra del toque. “Cuando vea las cámaras bien, se va a dar cuenta del por qué, pero no sé ni porque está enojado. Se va a dar cuenta de que no fue mala leche, estamos corriendo por lo mismo, los dos tenemos que ganar para ser campeones”, respondió Jakos.