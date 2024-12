Preocupación en la Premier League tras el accidente que sufrió la figura del West Ham Michail Antonio

Michail Antonio sufrió un accidente (Reuters/Andrew Couldridge)

El delantero del West Ham United, Michail Antonio, se ha visto envuelto en un accidente de tráfico, según confirmó el club mediante un comunicado oficial emitido en la plataforma X (anteriormente Twitter). La noticia surge en medio de especulaciones que circulaban en redes sociales, provocando preocupación entre los aficionados. Medios como The Sun y Mirror difundieron la imagen del supuesto auto que manejaba el deportista.

En un primer comunicado, el club inglés expresó su apoyo al jugador y a sus seres queridos, subrayando que proporcionará más detalles cuando sea apropiado.

“El West Ham United puede confirmar que el delantero Michail Antonio ha estado involucrado hoy en un accidente de tráfico. Los pensamientos y oraciones de todos en el Club están con Michail, su familia y amigos en este momento. El Club emitirá una actualización a su debido tiempo”, manifestó.

El comunicado del West Ham sobre Michail Antonio

El último encuentro que disputó Antonio fue el pasado 3 de diciembre, cuando ingresó en el complemento en la derrota por 3-1 ante Leicester City. El próximo encuentro de los Hammers, que figuran en la 14° colocación con 15 puntos, está programado para este lunes, cuando reciban al Wolverhampton.

Minutos más tarde, el conjunto inglés emitió un nuevo comunicado en el que brindó más detalles. “El West Ham United puede confirmar que Michail Antonio se encuentra en condición estable luego del accidente de tráfico sufrido esta tarde en el área de Essex. Michail está consciente y se comunica y actualmente se encuentra bajo estrecha supervisión en un hospital del centro de Londres. En este momento difícil, pedimos a todos que respeten la privacidad de Michail y su familia. El Club no hará más comentarios esta noche, pero emitirá una nueva actualización a su debido tiempo”, informó.

Michail Antonio, de 33 años, es una de las figuras más destacadas del West Ham desde su llegada al club en 2015. Con un registro de 83 goles en 322 partidos, se ha consolidado como un delantero versátil y efectivo, además de ser el máximo goleador histórico del club en la Premier League.

Antes de su etapa en el West Ham, Antonio pasó por equipos como Nottingham Forest, Sheffield Wednesday, Colchester United, Southampton, Cheltenham Town y Reading. Su impacto en el club londinense ha sido significativo, destacándose no solo por su rendimiento en el campo, sino también por su conexión con la afición.

El anuncio del accidente generó una ola de mensajes de apoyo hacia el jugador en redes sociales, donde los seguidores del West Ham y del fútbol en general expresaron su preocupación y deseos de pronta recuperación. Aunque el club no ha proporcionado detalles sobre posibles lesiones, la prioridad parece estar en garantizar el bienestar del jugador y sus allegados.

Este no es el primer accidente vehicular en el que se ve involucrado el internacional jamaicano. En 2019, el jugador protagonizó un incidente que llamó la atención por sus peculiares circunstancias. En aquella ocasión, Antonio estrelló su Lamborghini Huracán, valuado en 210.000 libras esterlinas, contra el jardín delantero de una vivienda mientras vestía un disfraz de muñeco de nieve.

Así quedó el vehículo de Michail Antonio (@COYIronscom)

El accidente ocurrió el día de Navidad y, según sus propias declaraciones, fue causado por las condiciones resbaladizas de la carretera. En entrevistas posteriores, el jugador ofreció detalles sobre lo sucedido: “Era el día de Navidad. Todavía hoy me duele. Extraño ese auto. Básicamente, yo estaba manejando, pero la carretera estaba resbaladiza. El coche toma las curvas con facilidad y se mantiene en la carretera, así que iba a 30-35 mph en una carretera de 30 mph. Pero cuando doblo la curva, patina. Entonces, cuando patina, me cago y freno a fondo. Es lo peor que puedes hacer sobre el hielo, porque aceleras cuando se supone que debes seguir su ritmo”.

Antonio también relató el momento posterior al choque: ”Subí a la acera, pero no lo recuerdo bien, todo sucedió muy rápido. Entonces sale humo por la parte delantera del coche y el motor está atrás, así que pienso ‘¡el coche va a explotar!’, aunque solo sean los airbags. Tuve que saltar del asiento del pasajero del pequeño coche. Fue una locura. Y el problema es que también llevaba puesto un disfraz de muñeco de nieve. No entiendo por qué no me lo quité allí para solucionarlo”.