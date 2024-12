“Estoy medio dormido”: el show de Franco Colapinto en un evento de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

El gracioso video que la F1 subió de Franco Colapinto

Tras quedar séptimo en la primera práctica, Franco Colapinto no pudo terminar el segundo entrenamiento del GP de Abu Dhabi, donde se correrá la última carrera del año. El argentino tuvo una destacada primera sesión, pero sufrió daños en el Williams durante la FP2 y finalizó antes la tanda en el Circuito Yas Marina de Emiratos Árabes Unidos. Antes de subirse a su monoplaza, participó de un foro en el que generó las carcajadas de todos los fanáticos y presentes. El video fue compartido en las redes por la cuenta oficial de la F1 y se viralizó en cuestión de minutos.

Colapinto apareció en el escenario con cara de dormido, algo que no fue pasado por alto por la presentadora, que primero le preguntó: “Franco, ya has girado aquí en la F2, ¿qué sientes al volver aquí ahora con un auto de F1?”. El argentino, con tono somnoliento, atinó a responder: “Sí... me siento bien”, lo que generó la sorpresa de la conductora. El diálogo prosiguió.

—¿Eso es todo?

—Me levanté un poco tarde.

—¿En serio? ¿Cuán tarde?

—Estoy medio dormido. Pero sí... estoy muy emocionado de estar aquí para la última carrera del año.

Tras una risa generalizada cómplice entre el público, los fanáticos argentinos presentes empezaron a corear su nombre: “Olé, olé, olé, olé, Franco, Franco”. La presentadora le mencionó “te aman”, a lo que Colapinto le contestó y agradeció: “Sí, ellos son lo más. Son los mejores. Gracias por venir, eh. Genios (esta oración, en castellano). Ellos van a todos lados”.

La semana pasada, en Qatar, Colapinto ya había protagonizado un hecho en medio de un foro con los fanáticos: una niña argentina le acercó un regalo y el piloto se acercó hasta el borde del escenario y se sentó para recibirlo de sus propias manos, lo que generó la preocupación de la conductora del evento, quien le pidió que no saliera de la tabla. Aunque las últimas semanas fueron duras para el corredor de Williams por algunos choques y percances con su coche, sus seguidores no dejan de alentarlo y lo apoyarán hasta el final de la temporada, a la espera de lo que le depare el 2025.

Franco Colapinto alcanzó a girar diez vueltas y apenas corrió poco más de 25 minutos en el Circuito Yas Marina. El argentino excedió los límites de pista cuando buscaba la primera vuelta con neumáticos blandos y sufrió inconvenientes en el suelo del FW46 que lo obligaron a quedarse fuera de la sesión de manera anticipada. El piloto de 21 años venía de registrar su mejor práctica libre en la FP1, pero quedó con el 20° tiempo en esta segunda sesión de entrenamiento. Su compañero Alex Albon registró el noveno tiempo destacado de la FP2 con 1:24.269.

“Estuvimos un poco más rápidos hoy, se ve bien para nosotros, bastante positivo. Manejé un poco al límite en la salida de la curva 9, golpeé el auto en la salida bastante fuerte, tuvimos un daño en la parte derecha del piso. Tuvimos que reparar eso así que todo bien, pero tuve que terminar un poco antes”, afirmó el argentino en diálogo con F1TV, en referencia al problema que lo sacó del segundo entrenamiento cuando todavía faltaba más de media hora de actividad.

Este sábado, a partir de las 7.30, se llevará a cabo la práctica libre 3 y luego (desde las 11 de la mañana de Argentina) se realizará la clasificación. La carrera principal de 58 vueltas será el domingo (a las 10 de Argentina).