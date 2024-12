Los videos reveladores del “sabotaje de los papelitos” a Mariano Werner, que le costó su cuarto título en el TC

Momento en el que le tiran los papelitos al auto de Werner

Sigue el escándalo en el Turismo Carretera por el sabotaje a Mariano Werner en la definición del campeonato disputada en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Luego de salir a pista, al piloto entrerriano de 35 años le tiraron papelitos en la toma dinámica y el radiador de su Ford Mustang, lo que le generó una merma mecánica. De partir cuarto, debió volver a los boxes para que sus mecánicos limpiaran esos elementos. Así, arrancó último, terminó 22º y se vio impedido de ganar su cuarta corona, que quedó en manos de Julián Santero, con otro auto del Óvalo.

Los hechos se dieron en la previa a la final, cuando tres personas identificadas como hinchas de Chevrolet le arrojaron los papelitos al auto de Werner. Esperaron a que pasaran todos los coches precedentes y cuando circuló en ese sector el de Mariano, sucedió el hecho. Así se puede ver en la cámara a bordo de Mariano y en otra imagen de la transmisión oficial, en la que se ven también los papelitos que cayeron sobre la pista.

Momento en el que le retiran los papelitos al auto de Werner (Carburando)

Este martes se conocieron videos reveladores que muestran desde el sector de los espectadores cómo le arrojaron los papelitos de forma intencionada y sabiendo el lugar específico en el que podían generar un perjuicio en el funcionamiento del coche. El material fue difundido en las redes sociales y se hizo viral.

En otro testimonio que publicó el medio especializado Carburando, se muestran los trabajos en el coche del paranaense y se puede advertir la cantidad de papel que se metió en la toma dinámica. “La toma de aire tomó unos papeles que la gente tiró cuando pasaban los autos. Y quedaron atascados en el filtro del carburador, entonces acelerás a fondo y hacé de cuenta que está tapado. Había demasiados. Habría que mirar si alguien lo tiró con la mano a propósito o si los chupó todos. Te da bronca”, indicó Rody Agut, el motorista de Werner, en diálogo con la TV Pública.

Uno de los papelitos arrojados (@marceocchionero)

Acto seguido, se acercaron veedores de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) que vieron los papelitos y se sorprendieron ya que eran “todos iguales”. En una foto compartida por Marcelo Occhionero, empresario ligado a Werner, quien mostró en primer plano uno de los papeles. “Fue de la única manera que nos pudieron ganar”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Terminada la carrera, Werner dijo lo suyo: “Esto fue algo programado, taparon adrede un lugar crítico del auto. No me quisiera detener en estas situaciones que opacan todo el trabajo de la categoría, por una o dos personas que lo hicieron adrede. Me cortaron los brazos sin poder hacer nada”, sentenció en diálogo con Campeones.

El comunicado de la ACTC por el sabotaje a Werner

”Fui perjudicado. Si fue sin querer, lo perdono, pero si fue adrede, hay una justicia divina. Me quedo con que no era para nosotros y con que lo que hicieron fue innecesario, porque las cosas hay que definirlas en la pista. Me hubiera gustado perder por rendimiento o porque fueron mejores. Pero está claro que hubo una mano que no tenía que estar”, dijo al borde de las lágrimas.

En tanto, la ACTC publicó un comunicado en el que se comprometió a esclarecer los hechos y buscar a los responsables. “Se han recolectado imágenes, videos, testimonios y se realizó un relevamiento de los espacios que fueron vulnerados. También se encontraron roturas de cadenas y candados, desmonte y rotura de rejas perimetrales, entre otros sucesos. Los mismos serán presentados ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de lograr sanciones ejemplificadoras a los protagonistas de los hechos”, indicó la entidad rectora.

Este episodio empañó la definición del campeonato en un escenario platense que se colmó de público. No pudo verse una lucha mano a mano entre Werner y Santero, quien partió cuarto y podría haberse encontrado en pista con el campeón saliente. Más allá del perjuicio al corredor entrerriano, la ACTC deberá tomar los recaudos necesarios para evitar la invasión de público cuando no es debido. Por un tema deportivo y la seguridad de los propios espectadores.