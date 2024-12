Polémica definición del TC: Mariano Werner perdió el título porque le tiraron papelitos en el auto y Julián Santero fue campeón

El momento en el que le tiran los papelitos al auto de Mariano Werner

La definición del título del Turismo Carretera se vio empañada este domingo por el perjuicio que sufrió Mariano Werner, principal candidato a la corona. Antes de la final en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata unos pocos hinchas de Chevrolet le tiraron papelitos en la toma dinámica de su Ford Mustang y, ante la pérdida de rendimiento, debió ingresar a boxes. Cayó en el clasificador y su máximo rival, Julián Santero (Ford Mustang), logró su primera corona en la octogenaria categoría luego de ser segundo detrás del ganador Diego Ciantini (Chevrolet Camaro).

Werner, campeón en 2020, 2021 y 2023, llegó al escenario bonaerense como líder de la Copa de Oro, de la que participan los doce que más puntos sumaron en la etapa regular (de la fecha 1 a la 10) y los Tres de Último Minuto, que es el trío compuesto por los competidores que más cosecharon unidades entre la fecha 11 y la 14, y que hasta ese momento no habían entrado en el mini torneo final.

El monarca saliente había conseguido tres victorias en el año y por su experiencia en la definición de campeonatos y el nivel de su auto, era el favorito. Clasificó 12º, pero en su serie terminó segundo detrás de Santero y eso le permitió largar cuarto en la final. No obstante, antes de la carrera decisiva, en la salida a pista de los autos, el público invadió el trazado y unos pocos simpatizantes del Chivo le hicieron gestos obscenos a Werner, además de tirarle papelitos en la toma dinámica de su coche.

Una vez que la final se largó, esto generó una merma en el rendimiento del Mustang de Werner, que debió entrar a los boxes para que le sacaran los papelitos. “La toma de aire tomó unos papeles que sabés que la gente tiró cuando pasaban los autos. Y quedaron atascados en el filtro del carburador, entonces acelerás a fondo y hacé de cuenta que está tapado. Demasiados había. Habría que mirar si alguien lo tiró con la mano a propósito o si los chupó todos. Te da bronca”, indicó Rody Agut, el motorista de Werner, en diálogo con la TV Pública.

El entrerriano cayó al puesto 22º y Santero se ubicó segundo, lo que le alcanzaba para coronarse. De hecho, el mendocino de 31 años terminó como escolta de Ciantini y se aseguró el campeonato. El podio lo completó Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Terminada la carrera, Werner dijo lo suyo: “Esto fue algo programado, taparon adrede un lugar crítico del auto. No me quisiera detener en estas situaciones que opacan todo el trabajo de la categoría, por una o dos personas que lo hicieron adrede. Me cortaron los brazos sin poder hacer nada”, sentenció en diálogo con Campeones.

“Fui perjudicado. Si fue sin querer, lo perdono, pero si fue adrede, hay una justicia divina. Me quedo con que no era para nosotros y el que lo hizo fue innecesario, porque las cosas hay que definirlas en la pista. Me hubiera gustado perder por rendimiento o porque fueron mejores. Pero está claro que hubo una mano que no tenía que estar”, dijo al borde de las lágrimas en una nota con la TV Pública.

El perjuicio sufrido por Werner no debe confundirse con el folclore teceísta. Una cosa es la pasión popular y los esfuerzos de la gente que copó el circuito platense. Tampoco se puede ensuciar a una multitud por tres o cuatro personas que cometieron este acto.

Pero, lamentablemente, desde hace más de tres décadas que sucede clase de actos en una definición por el título. Por caso, ocurrió en dos definiciones en Buenos Aires. La primera, cuando a Eduardo “Lalo” Ramos (Ford) le tiraron botellas de vidrio en 1991. Luego, cuando a Ernesto “Tito” Bessone (Dodge) en 2003 también le arrojaron botellas de plástico, pero rellenas de arena.

Esto es algo que a lo largo de los años la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) no logró corregir. En todo este tiempo la entidad no pudo evitar la invasión del público antes y al terminar una final. Es peligroso porque la gente ingresa en la pista cuando aún hay autos lanzados en velocidad que aún no terminaron su competencia.

Santero, oriundo de Guaymallén, se quedó con el cetro: se trata de un piloto que desde 2015 ha llegado al mundo de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC). Ese año debutó en el TC Mouras y se coronó campeón en la misma temporada acumulando tres victorias. Tras ser protagonista en el TC Pista en 2016, al año siguiente debutó con triunfo en el TC y se impuso en Viedma con un Torino.

”Estoy súper feliz. Voy a caer en algunos días. Logré lo que vengo buscando desde hace muchos años. Se dio en un fin de semana de locos. Cumplí el objetivo y pude desahogarme”, expresó el cuyano ante los micrófonos de Campeones.

Desde entonces, Julián Santero se convirtió en protagonista de la octogenaria categoría y este domingo alcanzó su tercer título a nivel nacional, que se suma al de la Fórmula Renault en 2013 y al de la Clase 3 de TN en 2021. A pesar de lo ocurrido con Mariano Werner, el nuevo campeón hizo méritos para consagrarse y siempre creyó en sus posibilidades a pesar de llegar como punto a la definición. Además, hizo historia porque le dio el primer título a un Ford Mustang, en el año de la renovación de los autos en el TC.

