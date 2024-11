McLaren dominó la sprint y acaricia el título de la Fórmula 1 tras 26 años: la inesperada decisión de Norris en la recta final

Oscar Piastri ganó la carrera sprint del Gran Premio de Qatar y Lando Norris llegó detrás para darle el 1-2 a McLaren que lo pone a un paso del título en el Campeonato de Constructores. Ferrari, su inmediato perseguidor, se quedó con la cuarta y quinta colocación tras las actuaciones de Carlos Sainz y Charles Leclerc, respectivamente. Lo cierto es que McLaren ahora suma 623 puntos y le sacó 30 de distancia a Ferrari cuando restan dos carreras.

Sin embargo, la imagen del fin de semana se dio en los metros finales de la carrera rápida a 19 vueltas: Norris, tras dominar de principio a fin, levantó el pie del acelerador a metros de la bandera a cuadros y permitió que Piastri cruzara primero la meta. ¿El motivo? “Tenía planeado hacerlo desde Brasil. El equipo me dijo que no lo hiciera, pero pensé que podía salirme con la mía y lo hicimos. Así que, honestamente, no me importa. No estoy aquí para ganar carreras de velocidad. Estoy aquí para ganar carreras y un campeonato, pero eso no ha ido según lo previsto”, explicó Lando, recordando que terminó como líder en Interlagos gracias a que su compañero lo respaldó en la segunda ubicación.

La última vez que McLaren conquistó el Campeonato de Constructores fue en 1998 con David Coulthard y Mika Häkkinen como pilotos principales. Pasaron 26 años desde aquella celebración y en este 2024 están cerca de obtener la novena corona para igualar en la tabla histórica a Williams.

El rey del Campeonato de Constructores es Ferrari con 16 títulos, aunque lleva 16 temporadas de sequía desde aquel 2008 que lo tuvo victorioso de la mano de Kimi Räikkönen y Felipe Massa. Tras la inolvidable obtención de la extinta Brawn en 2009 por las actuaciones de Jenson Button y Rubens Barrichello, la hegemonía en constructores se la repartieron entre Mercedes (ocho títulos) y Red Bull (6) desde el 2010 hasta ahora.

Tras esta carrera sprint quedarán en juego, como máximo, 88 puntos para cada escudería. Para eso, deberían repetir el 1-2 tanto en Qatar como en Abu Dhabi y firmar la vuelta más veloz de la competencia en las dos apariciones.

La actividad continuará este domingo 1 de diciembre en el Lusail International Circuit con la carrera principal a 57 vueltas que comenzará a las 13hs de Argentina. Luego, el siguiente fin de semana, llegará el Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito Yas Marina: el evento principal a 58 giros comenzará a las 10 de la mañana de Argentina del domingo 8 de diciembre.

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES DE LA FÓRMULA 1

McLaren: 623 puntos Ferrari: 593 puntos Red Bull Racing: 556 puntos Mercedes: 434 puntos Aston Martin: 86 puntos Haas: 52 puntos Alpine: 49 puntos RB: 46 puntos Williams: 17 puntos Sauber: 0 puntos

TABLA HISTÓRICA DE TÍTULOS DE FÓRMULA 1

Ferrari (16 títulos) Williams (9 títulos) McLaren y Mercedes (8 títulos) Lotus (7 títulos) Red Bull (6 títulos) Cooper, Brabham y Renault (2 títulos) Brawn, Benetton, Tyrrell, Matra, BRM y Vanwall (1 título)