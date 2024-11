La historia de amor entre Thiago Almada y Antonella D’Alotta, su fan número 1 en la final de la Copa Libertadores

Thiago Almada y su novia Antonella D’Alotta

Thiago Almada está viviendo el mejor momento de su carrera futbolística, ya que después de consagrarse campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 tras entrar en la convocatoria a último momento, es una de las figuras del Botafogo que se prepara para la final de la Copa Libertadores, donde enfrentará al Atlético Mineiro en el estadio Monumental de River Plate. También su vida personal también capta la atención, en especial su relación con Antonella D’Alotta, la influencer que conquistó las redes sociales con su naturalidad y cercanía.

El romance salió a la luz en febrero de este año, cuando D’Alotta publicó una foto junto al futbolista en la playa. “Te amo”, escribió ella, a lo que Almada respondió: “Yo más, mi amor”. Esta interacción, cargada de afecto, se replicó en sucesivas publicaciones, donde Antonella también mostró su apoyo al jugador posando con la camiseta de la Albiceleste junto a su cuñada.

Thiago y Antonella en una de las playas de Venezuela (Foto: Instagram)

Antes de la revelación de su relación con Antonella D’Alotta a través de una historia compartida en Instagram a Thiago lo vincularon sentimentalmente con Julieta Poggio, ex participante de Gran Hermano, pero esto fue desmentido. Anteriormente, el jugador de Botafogo mantuvo un vínculo amoroso con Alanis Poza, con quien inició un noviazgo en 2021 y fue su acompañante durante la Copa del Mundo.

Con más de 18.000 seguidores en Instagram, D’Alotta suele compartir paisajes costeros y momentos de complicidad con Almada, a quien acompaña no solo en lo personal, sino también en los momentos cruciales de su carrera. Antonella es una presencia constante en la vida del futbolista, acompañándolo en partidos decisivos y momentos de alta presión.

Thiago Almada y su novia Antonella D’Alotta en su ex club, Atlanta United de la MLS

En reiteradas ocasiones, ambos se mostraron en redes sociales sobre el terreno de juego Estados Unidos, cuando el futbolista surgido en Vélez todavía jugaba en el Atlanta United y también en Brasil, en el estadio del Botafogo, su actual club. Por estos días, la pareja deberá decidir cuáles son los próximos movimientos para el futuro cercano, ya que en enero el futbolista viajará a Francia para jugar en el Olympique de Lyon. No obstante, no se descarta su venta por los problemas financieros que está teniendo el equipo, que en caso de no solucionarlo descenderá a la Ligue 2.

“Te amo con todo mi corazón. Que seas muy muy feliz, mi amor”, escribió la joven en una reciente publicación junto a Thiago, acompañada de fotos que capturaban momentos de complicidad. En los comentarios, él respondió con entusiasmo, dejando un rastro digital de un romance que crece con cada interacción.

Al mismo tiempo, Antonella D’Alotta, además de destacar en redes sociales, es conocida por sus vínculos con figuras del entretenimiento como Flor Moyano y la cantante Brenda Aliendro. Estas amistades con celebridades la mantuvo en el radar de la farándula, aunque hasta el momento optó por mantenerse al margen del foco mediático.

Thiago Almada y su novia Antonella D’Alotta están juntos desde principios de 2024

En las próximas horas, Almada formará parte del equipo de Botafogo que enfrentará al Atlético Mineiro en el estadio Monumental, buscando la primera Libertadores para el Fogão. En las tribunas del estadio Monumental seguramente estará Antonella, alentándolo en uno de los encuentros más importantes de su carrera. Mientras el volante busca alzar el trofeo más importante del continente con Botafogo, su pareja sigue siendo una figura clave detrás del escenario.

Antonella D’Alotta, la novia de Thiago Almada

Antonella D’Alotta con la camiseta argentina de Thiago Almada

La influencer tiene más de 18 mil seguidores en Instagram

Antonella D’Alotta comenzó una relación con Almada a principios de este año

Antonella D’Alotta acompañó a Thiago Almada en Atlanta United, Botafogo y ahora se mudarán a Francia

Antonella con la camiseta de la Selección