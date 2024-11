Mercedes Paz seguirá como capitana de la Selección de tenis femenino: “Estamos cerca del ascenso”

Mercedes Paz iniciará en 2025 su séptima temporada al mando de la Selección de Tenis femenino (Foto: Prensa AAT)

Mercedes Paz fue confirmada en su cargo de capitana de la Selección Argentina de Tenis de Billie Jean King Cup y la de 2025 será su séptima temporada en el cargo. La noticia llega dos semanas después de que el combinado nacional participara de los Playoffs para los Qualifiers de 2025, en San Pablo. En aquella serie, las conducidas por la tucumana estuvieron a punto de dar el batacazo ante las locales, después de poner en jaque a la número 17 del mundo Beatriz Haddad Maia en dos ocasiones. “Para mí es un orgullo continuar, porque es un voto de confianza de los dirigentes y el respaldo de las jugadoras, para poder seguir creciendo en ese rol”, sostuvo en diálogo con Infobae la ex tenista.

“Cuando hablamos, yo les dije que seguiría como capitana en la medida en que sienta que tengo ese respaldo, porque si veía que no lo tenía o notaba que las chicas no están contentas, obviamente, me iría”, sostuvo después de confirmada su permanencia. En cuanto a sus objetivos, aún mantiene el de conseguir el ascenso: “Siempre lo fue y veo que estamos muy cerca de conseguirlo, y que las chicas ya lo pueden lograr, por eso, me gustaría darme otra chance”.

El tenis femenino tuvo un gran crecimiento en la Argentina y uno de los objetivos primarios propuestos para 2024 había sido sumar jugadoras dentro de las 150 mejores del ranking de la WTA. “Estuvimos trabajando mucho estos años y queríamos llegar a tener cinco. Y, la verdad, estamos muy cerca de concretarlo. Nosotros, dando todo el apoyo que podemos, desde organizar los torneos hasta darles la posibilidad de competencia, y las chicas jugando a un gran nivel”, comentó Paz, quien se siente orgullosa de que más chicas estén cerca de entrar a las grandes citas del circuito.

A lo largo de sus seis años al mando del combinado nacional, Mercedes Paz convocó a 15 jugadoras distintas en 33 citaciones (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Para eso, son muy importantes los torneos que se realizan en el país, “como el Argentina Open, que ayuda muchísimo para que se midan de igual a igual con jugadoras que están dentro de las 100″. “También ayudan los torneos que organiza la AAT (Asociación Argentina de Tenis), porque las empodera el hecho de jugar acá, en su casa, con sus cuerpos técnicos y su familia. Desde mi punto de vista de ex jugadora, de capitana, me llena de orgullo y me encanta cómo está creciendo el tenis femenino”, expresó la tucumana que asistió esta esta semana al Tenis Club Argentino donde se desarrolla el W125 de Buenos Aires.

Como muestra de ese crecimiento, alcanza con prestar atención a las convocatorias que realizó la capitana durante su gestión. En 2019 tenía poco adónde recurrir y sólo citó a cuatro jugadoras para competir en la Zona Americana. En esa primera gestión al mando del equipo no pudo alcanzar los Playoffs, algo que conseguiría al año siguiente, pero que la pandemia lo postergaría para 2021. Para esas dos participaciones llamó a cinco tenistas por temporada, una menos de las que llamaría en 2022.

En 2023 volvieron a ser cinco, mientras que este año llegó a la cifra de ocho. En total, a lo largo de sus seis años a cargo de la Selección realizó 33 citaciones en las que incluyó a 15 diferentes jugadoras, siendo Nadia Podoroska, Lourdes Carlé y Jazmín Ortenzi las que en más ocasiones acudieron, con cuatro participaciones. Les siguen Victoria Bosio, Guillermina Naya y Julia Riera, con tres.

Nadia Podoroska fue la jugadora que más utilizó Mercedes Paz, aunque la mejor raqueta argentina no pudo estar presente en la serie ante Brasil por los Playoffs de la Billie Jean King Cup, disputada en San Pablo dos semanas atrás (Foto: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Haciendo un balance de su último año a cargo del equipo, Paz manifestó que “cada desafío en la Billie es ir tratando de que el equipo crezca”. Y agregó en ese sentido: “Este año, hemos incorporado a una junior, como Luisina Giovannini, que para nosotros fue muy importante, tanto como el regreso de Tita Estable al equipo. Pero también es cierto que tuvimos inconvenientes en los Playoffs contra Brasil y hubo que formar el equipo casi de apuro. Pero ahí se destacaron los esfuerzos y las ganas de cada una de las que estaban. Fue muy bueno que Solana Sierra y Jazmín Ortenzi hayan rendido como lo hicieron. Y eso es la otra parte que siempre busco como capitana, que las chicas jueguen a su nivel o más de su nivel y que salgan fortalecidas de estas competencias”

Por último, Mercedes se refirió al privilegio de representar a la Argentina para un deportista: “Lo que trato de inculcar desde mi lugar de capitana y como líder del grupo es lo significativo que es para una tenista jugar las competencias por equipos y todo lo que eso conlleva, porque es un deporte muy individual. Esto es olvidarse de uno, salir a representar a su país y ser parte de un equipo. Juli Riera es un ejemplo, por lo que hizo en Brasil, y yo la quiero tener siempre en el equipo. Después de estar lesionada, tomó riesgo, viajó igual y jugó cuando la necesitamos”.

De todas maneras, subrayó que su pensamiento es que no se puede obligar a nadie a representar su país, que eso depende de cada jugador y de cada cuerpo técnico. “Yo, como jugadora, veo claramente los beneficios que te da el jugar por tu país, porque lo siento así, pero cada uno tiene la libertad de decidir”, culminó.

En total, Mercedes Paz condujo a la Selección Argentina de Tenis femenino en 22 series del Grupo I Americano (con 18 victorias) y en cuatro Playoffs, sin poder conseguir el ascenso. El balance final arroja 18 triunfos y sólo 8 derrotas, en el período de seis años.

