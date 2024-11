Argentina peleó hasta el final, pero no pudo con Brasil y en 2025 jugará el Grupo I de América de la BJKC

Jazmín Ortenzi y Julia Riera no pudieron con Beatriz Haddad Maia y Carolina Meligeni Alves y Brasil se quedó con la serie entre Argentina y Brasil

Argentina dio batalla, pero no pudo con un Brasil que necesitó llegar al dobles para quedarse con uno de los boletos para los Qualifiers 2025 de la Billie Jean King Cup en San Pablo. Beatriz Haddad Maia y Carolina Meligeni Alves vencieron 6-3 y 6-2 a Julia Riera y Jazmín Ortenzi en menos de 90 minutos de juego. Con este resultado, las albicelestes deberán disputar nuevamente el Grupo I de América en la temporada que viene.

La actuación de Bia -como se conoce a Haddad Maia- fue la clave en la serie al imponerse en sus dos cruces de singles y formar parte del último punto. La número 17 del mundo estuvo en jaque en sus partidos ante Jazmín Ortenzi y Solana Sierra, pero a base de jerarquía y el aliento de las más de 12.000 personas que pasaron por el Ginásio do Ibirapuera durante las dos jornadas en las que se desarrolló la competencia, la ex 10ª del escalafón de la WTA se hizo cargo de su favoritismo para darle el pase al viejo Grupo Mundial de la Fed Cup a sus compañeras de equipo. El factor sorpresa de incluir a Julia Riera -que se incorporó el jueves a la delegación por una molestia muscular-, por parte de la capitana Mercedes Paz, no le movió la estantería a las rivales.

Las locales precisaron de 46 minutos para adueñarse del primer set en el duelo que cerró el clásico sudamericano. El dominio fue repartido y ninguna de las dos duplas pudo ser consistente con su servicio: las brasileñas quebraron en tres oportunidades, mientras que las albicelestes lo hicieron en dos. De hecho, las conducidas por Mercedes Paz sacaron para ponerse 4-4, pero en ese momento el dúo de las nacidas en San Pablo se impuso para encaminar un parcial que concluyó 6-3.

Carolina Meligeni Alves y Beatriz Haddad Maia jugaron a un nivel muy parejo y no le dieron chances a la dupla Argentina. Las brasileñas se quedaron con el boleto a los Qualifiers 2025 de la Billie Jean King Cup

La dinámica se mantuvo en la segunda manga: games disputados y diferencias mínimas que se volcaron en los momentos clave para la dupla brasileña. Meligeni Alves cerró el match desde el saque y firmó el pase a los Qualifiers 2025 de la Billie Jean King Cup para las conducidas por Luiz Peniza.

Cómo llegó Argentina al sábado

Tras el 1-1 del viernes en el que Sierra venció a Pigossi y Ortenzi cayó ante Haddad Maia, el sábado comenzó con una derrota que obligó a la riojana a imponerse en el cuarto punto de la serie. Lo logró y la definición llegó al dobles donde terminó la ilusión Argentina. El dobles selló la suerte para el equipo capitaneado por Mercedes Paz que ahora deberán volver a disputar el Grupo I de América para volver el año que viene a la misma instancia en que este fin de semana cayeron ante Brasil.

Tras la caída ante Bia, Sierra habló con Infobae y lamentó las ausencias que tuvo la delegación por las bajas de Nadia Podoroska y Lourdes Carlé, pero mantenía la esperanza de torcer la historia. “Una lástima que las chicas no pudieron venir acá, pero bueno, creo que yo estaba motivada con muchas ganas de poder jugar, de volver a representar a Argentina y fueron muchas las ganas que tenía de jugar acá, en este ambiente fue muy lindo”, concluyó Sierra.

