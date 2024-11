La intimidad de los festejos de Verstappen por su título en la Fórmula 1: la revelación de un piloto y su “trabajo” como bartender

El piloto de Red Bull disfrutó las horas posteriores a su consagración como tetracampeón de la Fórmula 1

La Fórmula 1 entra en su recta final después de una temporada agotadora con múltiples viajes que han arrojado un campeón repetido desde 2021. La consagración de Max Verstappen peligró en un momento del año, pero el hombre de Red Bull sacó a relucir sus capacidades como piloto y apagó definitivamente las ilusiones de Lando Norris después del Gran Premio de Las Vegas, donde firmó su tetracampeonato consecutivo.

Luego de asegurar el título con dos jornadas de antelación (Qatar y Emiratos Árabes Unidos), Verstappen dio rienda suelta a las celebraciones de una conquista que reafirma su posición como mejor conductor de la presente parrilla y la figura de Mercedes, George Russell, reveló algunos detalles de los festejos llevados a cabo por el neerlandés de 27 años.

“Max también tuvo su propia fiesta. ¿Se vieron?”, lo interrogó un periodista al representante de las Flechas Plateadas en una grabación publicada por la cuenta oficial de la F1. A continuación, Russell reveló: “No creo que él me haya visto, pero, yo lo vi en el bar a las nueve de la mañana cuando salía al aeropuerto así que...”.

El reportero aprovechó la cercana presencia de Super Max para cotejar esta versión y el piloto británico lo interrumpió para señalar que su compañero no parecía estar muy despierto: “Él no me vio. Estaba demasiado, él estaba, ya sabes, cabeceando”.

Max Verstappen mostró su paso a paso para servir un trago

En ese momento, Verstappen tomó la palabra y sacó algunas risas con su contestación: “Estaba muy sediento. Eran las 5 pm en algún lugar...”. En un ambiente de mucha camaradería, George Russell le “tiró flores” al conductor de Red Bull sobre sus habilidades dentro y fuera del paddock: “Sí, Max es, ya sabes, piloto profesional de carreras, jugador de FIFA profesional, jugador de pádel, bebedor. ¡Ya sabes, cumple con todos los requisitos!”. “¡Un hombre de muchos talentos!”, remató con él a pocos metros de distancia.

En otra de las imágenes que dejaron las celebraciones, Max se permitió mostrarse distendido en medio de una entrevista con la cadena Sky Sports, en la que incluso mostró sus mejores dotes para dedicarse a ser bartender en un futuro. Ante la mirada de los reporteros, el europeo cruzó algunos diálogos mientras exhibía cómo servía el vodka en una copa y el respectivo paso a paso para la realización de un trago, que incluyó el líquido de la bebida energizante que le da nombre a la escudería que integra.

De esta forma, Max Verstappen sacó su lado más extrovertido a escena en medio de semanas duras para Red Bull porque su excelente posición como campeón reinante de la Fórmula 1 contrasta con el tercer lugar en el Campeonato de Constructores. El conjunto austríaco tiene 555 puntos, por detrás de McLaren (608) y Ferrari (584), y con la certeza de que no descenderá más colocaciones porque la matemática no le da a Mercedes (4° con 425).

La celebración de Max Verstappen en Las Vegas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Esta situación hace peligrar la contuinuidad de su compañero, Sergio Checo Pérez, y los rumores apuntan a que los posibles reemplazantes serían Franco Colapinto o Liam Lawson, hombre de Racing Bulls, equipo satélite de Red Bull. Y Super Max sorprendió en las últimas semanas al evitar dar una sentencia ante la posibilidad de compartir el día a día con el argentino: “Es difícil responder a eso, porque todavía tiene contrato con Williams. Lo está haciendo muy bien”.

La temporada de la Fórmula 1 finalizará el próximo 8 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi y la actividad por los puntos se reanudará en el fin de semana del 13 al 16 de marzo próximo en Melbourne, Australia.