El premio millonario que embolsará Verstappen tras conquistar su cuarto título en la F1

Sus ingresos en 2024 podrían ser menores respecto al año anterior (Reuters)

En el mundo de la Fórmula 1, donde se combinan la velocidad, la estrategia y la tecnología de punta, Max Verstappen se ha consolidado como una figura dominante. Con sólo 27 años, el piloto neerlandés ha logrado no solo destacarse por su habilidad en el volante, sino también por su impresionante capacidad de generar ingresos.

Mad Max vivió con emoción la cuarta conquista consecutiva de la corona en F1 después de unas últimas carreras bastantes disputadas con Lando Norris (McLaren). Sin embargo, según los números que se conocieron durante 2023, y en comparación a esta temporada, el piloto neerlandés podría haber embolsado mucho menos que el año pasado.

Tras el nuevo título mundial, el periódico Marca reveló que Verstappen podría recibir el bonus de 5 millones de euros por asegurar la primera posición en el campeonato, como sucedió en el campeonato anterior. Aunque sus ingresos en esta edición podrían verse reducidos en comparación con el anterior.

En 2023, Verstappen logró un récord histórico de 19 victorias en 22 Grandes Premios, lo cual, teniendo en cuenta el sistema de bonos de Red Bull que otorga 1.5 millones de euros por victoria, le sumó alrededor de 28 millones de euros en variables. Además, existen bonos adicionales por podio.

Después de conseguir su tercer título en la F1 en 2023, Forbes informó que Verstappen había acumulado 81 millones de euros en ingresos el año pasado, una suma que lo posicionó muy por encima de su rival más cercano, Lewis Hamilton, quien percibió 55 millones de euros por temporada con Mercedes.

Para 2024 los números del neerlandés podrían haber cambiando. Con solo ocho victorias en su haber, Verstappen ha asegurado 12 millones de euros adicionales a su salario base, cifra que es 14 millones menor que la del 2023. A pesar de ello, sus ingresos totales al cierre del año rondarían los 67 millones de euros, lo que todavía lo mantiene como el piloto mejor pagado en la Fórmula 1.

Verstappen consiguió su cuarto título consecutivo (Reuters)

No obstante, no todo este dinero proviene de Red Bull. Una porción significativa de sus ganancias se deriva de contratos publicitarios y patrocinio. Según explica el sitio web oficial de la Fórmula 1, los ganadores del campeonato no reciben premios monetarios directamente de la organización. En cambio, las bonificaciones provienen de acuerdos internos con los equipos, que pueden variar según lo pactado en los contratos. Los únicos premios monetarios se destinan a los equipos, distribuidos según su desempeño en el Campeonato de Constructores, basados en ingresos por derechos de televisión y patrocinios.

El éxito de Verstappen no solo se mide en trofeos, sino también en su capacidad para generar ingresos para su equipo. El rendimiento impecable, la ausencia de accidentes y el alto nivel de éxito personal han hecho de Verstappen uno de los deportistas mejor pagados del mundo, reflejado en su posición número 17 en la lista de Forbes de 2023 sobre deportistas con mayores ingresos.

Además, su impacto en el equipo Red Bull se evidencia no solo por los puntos que gana, sino también por la eficiencia económica, con costos de reparación del coche significativamente más bajos en comparación con sus compañeros. Mientras que Verstappen ha mantenido esta cifra por debajo del millón de euros, su compañero Checo Pérez ha necesitado hasta 4.5 millones en piezas de repuesto para su RB20.