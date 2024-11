El recuerdo de los hijos de Maradona en un nuevo aniversario de su muerte: “La vida es más injusta”

Se cumplen 4 años de la muerte de Diego Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)

El 25 de noviembre será recordado por todos como el día que uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos se convirtió en mito. Hace cuatro años, murió Diego Armando Maradona. A partir de la noticia, el mundo se paralizó. En Argentina, los fanáticos del ícono de la selección argentina salieron a las calles para rendirle tributo a una figura que brilló con la casaca albiceleste y se coronó campeón del mundo en México 1986.

Con motivo de un nuevo aniversario de su fallecimiento, sus hijos reaccionaron en las redes sociales. La cuenta oficial de Maradona publicó un mensaje con una foto histórica del N° 10 en la Copa del Mundo que lo consagró, en medio de una nube, y con la leyenda “Justicia”. En el texto del posteo, sólo se redactó: “Te amamos (1960-∞)”.

Justamente, esta publicación fue la que utilizaron Dalma y Jana Maradona para compartirla en sus historias en sus cuentas de Instagram. Por su parte, Gianinna fue la primera que hizo una mención a cuatro años del fallecimiento de su papá. A poco de comenzado el día, la mamá de Benjamín dejó un sentido mensaje en el que recordó y también prometió justicia tras la muerte de Pelusa.

“TE EXTRAÑO, HOY Y SIEMPRE! TE AMO PAPÁ, CON TODA MI ALMA! Hace 4 años que una parte de mí se fue con vos, la vida es más injusta y por momentos gris. Nada es lo mismo, mi felicidad son ellos 3″, escribió Gianinna. Y agregó: “No te moriste, a vos te mataron. ¡Se va a hacer justicia, te lo juro!”. Además, publicó una foto que tenía fecha del 4 de abril de 1991, en la que se la puede ver a ella cubierta de arena junto a Diego en la playa.

El mensaje de Dieguito Fernando por el aniversario de la muerte de Maradona

Por su parte, Diego Junior también escribió un extenso mensaje acompañados por varias fotos de él junto a Maradona padre y en la que se pueden ver a sus dos hijos. “Llegará un día en que estaremos bailando juntos de nuevo, riendo y abrazándonos papá....será un lugar maravilloso donde no tendremos que preocuparnos por esta vida infame”, citó la primera parte de su escrito.

“Sólo quiero saber si estás orgulloso de mí, del hombre en que me he convertido, de cómo crío a mis hijos, de cómo intento luchar contra la gente todos los días.Tómate una foto de vez en cuando. ¡¡¡Cuida de nosotros siempre!!! ¡Te quiero y no te olvido!”, agregó en lo que fue su sentido mensaje.

Por último, Diego Fernando, el más chico de sus hijos, también dejó unas palabras en su cuenta personal junto a un video jugando a la pelota con sus papá en su etapa como DT de Dorados, en el fútbol mexicano.

“Papá, hoy se cumplen 4 años desde que te fuiste al cielo. Tenía solo 7 años cuando te despedí, y desde entonces la vida no ha sido la misma. Ahora, con 11 años, siento tu ausencia cada día más. Te extraño tanto, papá. Necesito tus abrazos, tus palabras y tu amor incondicional. Me hace falta verte, escucharte y compartir momentos contigo. Aunque no estés físicamente, te llevo siempre en mi corazón. siempre serás mi héroe”, escribió Dieguito.

En relación a la muerte del histórico número 10, hay que mencionar que el próximo 11 de marzo del 2025 se pondrá en marcha un juicio que tendrá a siete acusados y en el que se debatirá la responsabilidad de todos los implicados. Los más comprometidos en el litigio serán el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Ángel Díaz, todos apuntados por formar parte del cuerpo médico de cabecera de Maradona en el momento de su fallecimiento.

