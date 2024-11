Chloe Kim se refirió al impacto emocional del éxito y fue contundente: “Lloro hasta quedarme dormida”

Chloe Kim, medallista de oro de Estados Unidos, celebra en el podio el 10 de febrero de 2022 (Reuters)

Chloe Kim no es solo una snowboarder de élite. A los 17 años, logró lo que muchas solo sueñan: se coronó como la mujer más joven en ganar una medalla de oro olímpica en halfpipe en los Juegos de PyeongChang 2018. Y, no conforme con ello, volvió a demostrar su talento en Pekín 2022 al conseguir su segundo oro consecutivo, asegurando su lugar entre las mejores de todos los tiempos. Pero, más allá de las victorias en la nieve, se ha convertido en una voz influyente que desafía los estereotipos.

Esta atleta estadounidense de origen coreano es una activista contra el racismo, defensora de la salud mental y, sobre todo, alguien que recuerda que ser “perfecto” en la pista no significa tener todo bajo control fuera de ella. En una entrevista reciente con People, abrió su corazón, revelando los desafíos emocionales que enfrenta al estar bajo la lupa pública.

Chloe Kim, snowboarder estadounidense de origen coreano, es la mujer más joven en ganar una medalla de oro olímpica en halfpipe (Reuters)

El peso emocional de la excelencia

Kim se refirió al lado menos visible de su carrera. Aunque disfruta entrenar en la nieve, tiene una relación más difícil con otros aspectos de su preparación. “Entrenar en la nieve es muy fácil. Sonrío, estoy emocionada, pero odio el gimnasio”, admitió. A pesar de esto, entiende que es un sacrificio necesario: “Me permite lograr lo que quiero, pero es demasiado: levantamiento de pesas, correr, cardio, fisioterapia, pilates… Bueno, en realidad me encanta el pilates”.

Los retos no se limitan al esfuerzo físico. La bicampeona olímpica expresó que los nervios y el estrés son constantes, incluso después de años de experiencia: “No se confundan… Estoy en mi cabeza”, afirmó Kim, quien agregó: “Yo también soy un ser humano. Me estreso, lloro hasta quedarme dormida. Esto no es ninguna broma y es muy intenso”. Sin embargo, acepta que esas emociones son parte de su proceso: “Sé que va a ser estresante y a veces desagradable, pero también va a ser genial. Y eso es todo lo que puedo esperar”.

hloe Kim, medallista de oro de Estados Unidos, Queralt Castellet, medallista de plata de España, y Sena Tomita, medallista de bronce de Japón, celebran durante la ceremonia de entrega de flores en febrero de 2022 (Reuters)

La deportista no duda en reconocer el papel de su entorno cercano en su éxito y bienestar emocional. “Tengo muchísima suerte y estoy muy agradecida de tener gente tan increíble a mi alrededor”, explicó. Asimismo, Kim describió cómo su familia y amigos han creado un espacio positivo donde puede seguir creciendo: “Están muy orgullosos de mí cuando logro cosas y es un ambiente muy saludable. Todos lo entienden y dicen: ‘Qué bueno, tienes que irte durante cuatro meses a entrenar. Te veremos cuando regreses’”.

Aunque admite que su carrera ha implicado sacrificios personales, Kim valora profundamente lo que el snowboard ha significado para su vida. Y con una visión a largo plazo, planea mantener su conexión con el deporte: “Es algo que quiero enseñarles a mis hijos algún día. Es una gran parte de mí y me ha dado mucho”.

Un vínculo eterno con el snowboard

Aunque reconoce que llegará un momento en que sus días en las competencias terminen, afirma que su relación con el deporte permanecerá. “Creo que siempre será una parte muy importante de mi vida. Es algo que me encantaría hacer durante el resto de mi vida”, expresó.

Kim concluyó con una declaración que encapsula su filosofía: “Sea cual sea el lugar que ocupe en mi vida, solo quiero disfrutarlo durante el mayor tiempo posible”.

Cabe recordar que Kim, quien se está preparando para clasificar a sus terceros Juegos Olímpicos, ha lanzado recientemente su segunda colección de snowboard. Diseñar ropa que se ajuste a sus necesidades como atleta ha sido una prioridad. “Poder hacer pantalones de nieve realmente holgados me emocionó porque cuando estoy compitiendo, no puedo usar pantalones ajustados, me estreso”, comentó a People.