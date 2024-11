Recuperación y sobrepasos: radiografía de la gran carrera de Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de F1

* La palabra de Colapinto tras el GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 14º en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 luego de largar último y desde los boxes con su Williams FW 46. Después del duro accidente del sábado en la clasificación, la titánica labor de los mecánicos del equipo inglés trabajaron sin parar para reparar el coche y el permiso médico que recibió el piloto argentino por su choque a 50 G, pudo formar parte de la carrera en el circuito callejero en dicha ciudad de Nevada.

El joven bonaerense de 21 años partió con gomas duras y se mantuvo último hasta la quinta vuelta en la que Fernando Alonso (Aston Martin) fue a boxes y Franco ganó una posición. Más tarde buscó superar a Valtteri Bottas (Sauber) y cuando intentó el sobrepaso, se pasó en la primera curva.

Luego se favoreció por otras detenciones en los boxes y llegó a ubicarse octavo, pero también perdió contra Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), quienes habían cambiado gomas y tuvieron caucho fresco.

Franco cumplió con su detención en el giro 17º y le colocaron gomas medias. Regresó a pista en el puesto 19º. Pero la degradación de las gomas fue tal que once vueltas después volvió a entrar en los boxes y le pusieron otro jugo de neumáticos duros.

* Sobrepaso de Colapinto a Bottas

Colapinto hizo una carrera prolija y supo cuidarse en pista sin entrar en roces innecesarios y en el tramo final de la competencia se ubicó 15º. Aunque pudo avanzar otros dos lugares luego de superar a Guanyu Zhou (Sauber) y a Liam Lawson (Racing Bulls). Antes del final, el chino dio cuenta del argentino quien terminó 14º.

Terminada la competencia, Colapinto habló ante la prensa y analizó lo complicado que fue el fin de semana en la Ciudad del Pecado. “Fue duro porque ayer tenía buen ritmo y podría haber entrado en la Q3. Fue una lástima porque otra vez con muchos daños (en el auto). Con un fin de semana que se dio vuelta en la clasificación. Fui muy al límite entre las paredes. Siento mucha bronca”.

“Luego del accidente estaba medio ‘bobito’ y no sabía qué pasaba. Por suerte me dieron el permiso para correr. Me dijeron que estaba con una conmoción cerebral y me mandaron al hotel”, reveló.

“En carrera me costó asentar las gomas en la primera parte. Me pidieron que sea agresivo con Magnussen, pero hoy hice lo que pude. Quería darle algo a los mecánicos por lo que festejar pero bueno, lo haremos en Qatar. A estos pibes hay que hacerles una estatua”, agregó Colapinto.

Por quinta carrera seguida el de Pilar superó a su compañero de equipo, Alex Albon, quien sumó su tercer abandono en las últimas cinco fechas. Cabe recordar que en San Pablo, el tailandés no largó por haber destrozado su coche en la clasificación.

Más allá del resultado final, lo importante para Franco es que otra vez supo recomponerse a las adversidades y de otro choque, ya que en Brasil abandonó por una colisión en la carrera. Este fin de semana era clave para poder avanzar en las negociaciones de su futuro. Cabe recordar que Williams tendrá como pilotos titulares en 2025 al propio Albon y Carlos Sainz, proveniente de Ferrari. Las gestiones para poder seguir las lleva a cabo el propio jefe del equipo inglés, James Vowles y la principal chance está en Red Bull y también suena Alpine en el horizonte.

Este domingo, Max Verstappen se consagró campeón mundial por cuarta vez seguida luego de culminar en el 5° lugar y quedar por delante de Lando Norris, que fue sexto con su McLaren. El triunfo correspondió a George Russell, quien lideró el 1-2 de Mercedes. El podio lo completó Carlos Sainz (Ferrari).

Franco y el resto de los pilotos no tendrá descanso ya que el próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de Qatar en el Circuito de Lusail. Será la penúltima fecha de la temporada y el cierre también se llevará a cabo en Medio Oriente ya que se cerrará en Abu Dhabi, un circuito conocido por el argentino ya que allí se subió por primera vez a un coche de F1, el 28 de noviembre de 2023. Aquella jornada comenzó a escribir su historia en la Máxima.