Franco Colapinto reveló que está mirando una serie argentina y confirmó cuándo será su vuelta al país

Colapinto confirmó cuándo que va a volver a la Argentina y que serie mira

Franco Colapinto se marchó de la Argentina hace varios años, cuando todavía era un adolescente, con el objetivo de cumplir su sueño en el automovilismo: correr en la Fórmula 1. Y, con mucho orgullo, el pilarense podrá volver a tierras albicelestes con el orgullo de decir que disputó nueve carreras en la Máxima, logró puntuar y a bordo del monoplaza de Williams, una de las escuderías con más historia dentro de la parrilla. Es por eso que el joven de 21 años ya está palpitando su regreso a su casa en el país que lo vio nacer.

En la antesala del Gran Premio de Las Vegas, el argentino participó del podcast que realiza en el equipo con sede en Grove junto a su compañero, Alex Albon. Como de costumbre, Colapinto sacó a relucir su repertorio de historias y chistes con los que enamoró a todo el público. Allí, confirmó el día en que volvería a su país, reveló cuál es su película favorita y contó cuál es la serie que está mirando.

Durante la charla en el programa Team Torque, el tailandés comenzó diciendo que se quedará a vivir en Los Ángeles durante las vacaciones de la Fórmula 1, ya que disfruta de la tranquilidad y el frío. Por su parte, Franco contó que va a volver a la Argentina en plena temporada de calor. “En verano, 30 grados. Vuelvo completamente bronceado. Me gusta eso”, resaltó el bonaerense. “Tienes vitamina D por eso”, bromeó Albon.

Franco Colapinto junto a Alex Albon (REUTERS/Maxim Shemetov)

Justamente, este año el calendario de la categoría reina tiene como fecha final el 8 de diciembre en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, donde Colapinto realizó tests el año pasado para obtener la superlicencia de la FIA. A pesar de eso, los pilotos suelen estirar sus días de trabajo para realizar diferentes pruebas de cara a la configuración del monoplaza para la próxima temporada.

Al mismo tiempo, el piloto debutante dijo que está mirando una serie en la actualidad y sorprendió al mencionar que está disfrutando de una producción argentina. “Nunca recuerdo el nombre de estas cosas ahora. Veo, veo mucho. Pero recordar el nombre es imposible. Vi dos de Argentina, uno se llama El Encargado. Es bastante buena”, comentó el argentino. Además, agregó que “hay buenos actores del país, pero no me acuerdo de los nombres”, a la vez que afirmaba que no le gustaba ver una serie traducida en inglés si está hecha en español. Cabe aclarar que la serie mencionada es interpretada por Guillermo Francella.

Luego, Albon le preguntó si tenía alguna película favorita, a lo que el piloto de Williams contestó de manera rotunda: “The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street). La veo todo el tiempo”. Aunque su compañero de escudería no le respondió verbalmente si también le gustaba, dejó en claro que era de su gusto cuando realizó el histórico gesto del film de golpearse el pecho con el puño cerrado, algo que causó risas entre los dos.

Colapinto le explicó que significa boludo a Albon

Asimismo, tuvieron un divertido ida y vuelta en el que Colapinto le tuvo que enseñar a Albon a decir una palabra de la jerga argentina. Y, como no podía ser de otra manera, le explicó como decir boludo. A pesar de que en un principio le costó la pronunciación, por lo que Franco se la tuvo que deletrear. El tailandés también se mostró confuso por la palabra y no entendía su amplia esencia. “¿Qué significa eso? ¿Un idiota, no?”, preguntó el ex piloto de Red Bull. El argentino le respondió entre risas: “Más o menos. No, no, es algo más amable. Es como que lo usás para todo. Es como un amigo también”.

“En lugar de amigo, es como, boludo. Interesante, pero con un poco de estupidez”, reflexionó el tailandés. A lo que el pilarense le respondió afirmativamente. Antes de esto, la dupla titular de la escudería se enfrentó en un divertido desafío en el estadio de los Vegas Golden Knights, equipo de hockey sobre hielo. Allí, donde al argentino se le escapó la palabra en alguna oportunidad, se impuso en el reto de embocar el disco en el arco desde la mitad de la cancha.