Leandro Paredes habló sobre los rumores de un regreso a Boca Juniors y dio detalles de su contrato con Roma

Leandro Paredes: "Tengo contrato en Roma hasta junio"

Las ilusiones de los hinchas de Boca Juniors con el regreso de Leandro Paredes al club serán postergadas. Luego de la participación del mediocampista de 30 años en la doble fecha FIFA que se acaba de disputar, el futbolista dialogó con la prensa en el Aeropuerto de Ezeiza y dejó una frase con la que dejó claro que no habrá chances de vuelta en el siguiente mercado de pases.

“Tengo contrato hasta junio de 2025, así que hasta ese momento cumpliré con mi contrato. Estaré con Roma, que la verdad que es una ciudad increíble, un club espectacular, así que veremos qué pasa”, fue la sentencia de Paredes, que sacudió a un Mundo Boca que se esperanzaba con su retorno a partir de enero próximo.

En los últimos días, se registró un movimiento clave para la continuidad de Paredes en el club italiano: se marchó el entrenador croata Ivan Juric, con quien no tenía demasiado rodaje, y llegó el histórico Claudio Ranieri, que lo tendrá más en consideración.

“Obviamente que uno siempre se prepara para jugar. Después a la decisión del entrenador hay que respetarla como lo hice siempre en toda mi carrera. Ahora esperar obviamente llegar a Roma para hablar con el entrenador nuevo”, se sinceró Leandro, quien sumó un cuarto de hora en la derrota de Argentina contra Paraguay en Asunción y volvió a darse el gusto de pisar el césped de la Bombonera con un puñado de segundos en el triunfo frente a Perú de anoche.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el césped de La Bombonera (@Argentina)

Según pudo averiguar Infobae, Juan Román Riquelme no perseguirá a Paredes para que vuelva a ponerse la camiseta de Boca en el corto plazo. El presidente xeneize respetará la decisión personal de un futbolista al que tuteló cuando dio sus primeros pasos como profesional antes de dar el salto a Europa. Es una contratación que se está cocinando a fuego lento. Así como ocurrió con la de Edinson Cavani, que tardó un poco más de la cuenta, pero se terminó sellando.

“No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”, manifestó Paredes hace meses. Tras la conquista de la Copa América en Estados Unidos, no solamente reconfirmó su anhelo de volver a jugar con la casaca del club que ama, sino que además redobló la apuesta y aseguró que intentaría convencer a Paulo Dybala de que firme junto a él.

Eso no fue todo, ya que también tuvo que aclarar los posteos que había realizado su padre horas atrás, con una sugestiva imagen de Leandro con la indumentaria de Boca y el año 2025. “Mi papá está re loco, pero bien, bien, tranquilo. Vivo mi vida tranquila, vivo mi carrera día a día y, como digo siempre, lo que tenga que pasar, pasará. Vamos a seguir viendo”, dijo.

Ahora la puerta quedó entreabierta de cara al certamen que se disputará a mediados de 2025, el Mundial de Clubes que tendrá como protagonista a Boca, River e importantes clubes europeos y de otros continentes. A la espera del itinerario oficial por la apertura de esa ventana del mercado, vale mencionar otra frase que Paredes había dejado hace poco tiempo atrás: “Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, siempre la competición es espectacular, pero mucho no puedo decir. Tengo que vivir mi carrera día a día”.