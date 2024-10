La sugestiva publicación del padre de Leandro Paredes que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Juan Román Riquelme y Leandro Paredes

En Boca Juniors la ilusión del posible regreso de Leandro Paredes luego de once años va en aumento. En las últimas horas, desde el mismo entorno del volante central de la selección argentina se fogoneó con esa posibilidad. Se trató del padre del futbolista de la Roma, Daniel Paredes, quien hizo un sugestivo posteo que causó furor en los hinchas del equipo xeneize, que sueñan con volver a tenerlo al mediocampista de cara al Mundial de Clubes que se llevará a cabo en los Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio de 2025.

En este caso se trató de una historia publicada por Paredes padre, en la que se lo ve a su hijo con un montaje con el actual conjunto titular de Boca Juniors y el año 2025 en la parte superior. Leandro se formó en el club de la ribera, en el que debutó en Primera División con apenas 16 años en noviembre de 2010, de la mano del entonces entrenador, Claudio Borghi.

Paredes jugó en Boca Juniors hasta mediados de 2014 y en esos cuatro años disputó 31 partidos y marcó 5 goles, antes de pasar a jugar en Italia, en el Chievo Verona y el Empoli. Luego fue comprado por la Roma, donde estuvo hasta 2017 y regresó al año pasado luego de sus etapas en el Zenit de Rusia, París Saint-Germain (PSG) y retornó a Italia para jugar en la Juventus.

Consolidado como pilar en la Selección a cargo de Lionel Scaloni, ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copa América 2021 y 2024 y La Finalissima ante Italia (por entonces campeón europeo) en 2022, en la disputa del trofeo intercontinental.

Paredes, de fuerte personalidad, en los últimos años fue el centro de los comentarios acerca de una eventual vuelta a Boca Juniors y la chance de jugar el Mundial de Clubes del año próximo podría ser una razón para el retorno. Su contrato con la Roma vencerá el 30 de junio de 2025, pero desde enero está en condiciones de negociar con otra entidad en caso de que no arregle su continuidad con el equipo de la capital italiana.

El posteo del padre de Paredes

Según indicaron los periodistas Gastón Edul y Marcos Bonocore, Fernando Gago se comunicó antes del fin de semana con Leandro Paredes y le mostró su interés de sumarlo a su proyecto en 2025. “En 2025 te quiero acá”, habría sido la frase que le dijo Gago a Paredes según escribió el cronista que cubre a Boca Juniors para el canal TNT Sports y se lo puede ver durante las transmisiones de la cadena en los partidos del Xeneize.

Por su parte, Edul relató en sus redes el deseo del flamante técnico de Boca Juniors. “Fernando Gago está en contacto con Leandro Paredes. Le avisó que quiere contar con él a partir de junio de 2025 para jugar el Mundial de Clubes. Paredes no tomó una decisión todavía. Su contrato en Roma termina en 7 meses”, redactó en su cuenta de X (antes Twitter). Gago y Paredes fueron compañeros en la entidad de la Ribera.

En marzo, Paredes estuvo presente en la Bombonera para seguir al por entonces equipo dirigido por Diego Martínez. Después de su visita a Brandsen 805, habló sobre su posible vuelta y fue contundente. “Cuando me fui a los 18 años dije que quería volver a retirarme acá, porque no jugué tanto tiempo. La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día. Riquelme me dijo que no me va a llamar, que vuelva cuando quiera”, expresó en diálogo con TyC Sports en abril.

Hay que recordar que Paredes mencionó que le gustaría volver a vestir la camiseta azul y oro “con Román de presidente”. Es más, en esa entrevista se refirió al tema: “Me dijo que quiere que vuelva antes que se vaya, pero seguramente estará muchísimos años en el club; la gente está contenta con lo que está haciendo”.