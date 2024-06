10 frases de Leandro Paredes: el pacto con Riquelme acerca de su regreso y la estrella de la Roma que sueña con jugar en Boca

Leandro Paredes conforma una de las piezas más importantes de la selección argentina con vistas a la Copa América de mitad de año en los Estados Unidos después de una gran temporada con la Roma de Italia, que alcanzó las semifinales de la UEFA Europa League. El nivel que lo mantuvo en la Albiceleste también motivó en más de una oportunidad que permanezca en el radar de Boca Juniors para repatriarlo en el corto plazo y la pregunta por su posible vuelta al país está a la orden del día en cada entrevista. Algo que no fue la excepción en una charla con ESPN.

El volante de 29 años se refirió a sus deseos de regresar al país y sorprendió al contar qué jugador del plantel italiano quiere sacarse el gusto de vestirse la Azul y Amarillo: “(Romelu) Lukaku siempre me pregunta, dice que su sueño es jugar un partido en Boca”. El atacante belga, con pasado en el Inter de Milán, marcó 21 goles y 4 asistencias en 47 partidos de la temporada y su físico lo transforma en un delantero apto para el juego aéreo. Una habilidad preciada en la entidad de Brandsen 805, que ya cuenta con un punta de clase mundial como Edinson Cavani.

Además, Paredes contó que todo el vestuario de la Loba simpatiza por el elenco de la Ribera: “Tenemos compañeros y gente del cuerpo técnico que le tira mucho el club, y siempre que podemos lo miramos. Tuve la suerte de tener compañeros que le gusta mucho nuestro club. En la Juve también, Pogba... Para nosotros, los hinchas de Boca, es un orgullo que jugadores de esa jerarquía pregunten por Boca”.

Por otro lado, el mediocampista aclaró por qué se mostró en medio de La Doce durante un partido ante Nacional Potosí en la Bombonera por la Copa Sudamericana: “Nunca tuve la oportunidad. Tenía muchas ganas de saber qué se sentía. Y creía que esta era la última posibilidad de poder ir a sacarme esas ganas. Se siente espectacular, increíble. Fui con dos amigos hinchas de Boca y tuvieron la oportunidad de ir por primera vez. Ya me saqué las ganas, sabía que iba a ir una sola vez porque no es fácil estar ahí”.

Más adelante, elogió a distintos futbolistas del Xeneize, como Cristian Medina, Pol Fernández y Kevin Zenón, pero los palabras más halagadoras se las llevó Ezequiel Equi Fernández, quien recientemente sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y quedó desafectado de la Selección Sub 23: “Me gusta mucho, cada vez juega mejor, tiene una personalidad que parece que juega hace 10 años en la Primera de Boca”.

* Leandro Paredes se mostró en desacuerdo a Kylian Mbappé

En distinta sintonía, se refirió a la polémica iniciada por Kylian Mbappé, en cuanto a que la Eurocopa tiene más valor que el Mundial: “No sé, cada uno tiene su pensamiento. Obviamente, no juego la Eurocopa, no puedo opinar de cuán difícil es, pero soy consciente de lo que es un Mundial y una Copa América. No creo que haya algo más difícil que un Mundial. De todo lo que me ha tocado competir, creo que no hay nada como un Mundial. Están los mejores del mundo, en la Eurocopa están los mejores de Europa”. En diálogo con DSports, se volvió a referir a este tema con una frase tajante: “Pensamos en lo que logramos nosotros, después que cada uno diga lo que quiera”.

MÁS DECLARACIONES DE LEANDRO PAREDES EN ESPN

El pacto con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, y sus intenciones de retornar a la Argentina: “Estoy muy bien, todavía tengo 29 años, tengo contrato con mi club. Vivo mi carrera día a día. No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”.

La continuidad de Lionel Scaloni: “Para nosotros, es importante que él esté porque es la cabeza del grupo. Después de todo lo conseguido, es muy difícil pensar una Selección sin él. No todo es para siempre, pero es difícil pensarlo. Él es muy claro a la hora de transmitir, de mostrar su idea. Te deja las cosas muy claras, es muy frontal. Eso es lo más importante para un grupo”.

* Leandro Paredes y la posiblidad de una Selección sin Scaloni

La ausencia de Paulo Dybala en la Copa América: “Sí, hablé con él. Estuvimos todo el año juntos (comparten equipo en Roma). Fue muy duro para el entrenador dar la lista, para él seguramente la noticia y para nosotros como grupo y amigos, pero conozco a Paulo, sé que es una persona fuerte y va a salir de esta situación. Que quede afuera un jugador así es duro, sorprende, pero hay muchísimos jugadores en esta Selección que merecen estar”.

El reencuentro con Edinson Cavani: “Hace mucho no lo veía. Compartimos casi tres años y medio en París. Mantuvimos una relación muy buena. Está feliz, él ya cuando estaba en París tenía la ilusión de jugar y saber qué se sentía jugar en la cancha de Boca con esa camiseta. Lo veo feliz, contento. Estoy feliz por él”.

* Leandro Paredes palpitó la Copa América